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Отправлять боеприпасы и оружие Украине нужно уже сейчас, - министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

анушаускас

В условиях, когда российские войска пытаются завладеть инициативой, Запад должен увеличить поставки оружия Украине прямо сейчас.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия пытается взять инициативу в свои руки, но пока ей это удалось лишь локально. И это не значит, что положение украинцев стало очень хорошим или что украинцам ничего не нужно делать, кроме как ждать, пока российская армия снова где-то ошибется. Это не так. Украинцам нужно приложить очень большие усилия, партнерам Украины нужно уже сейчас отправлять много оружия и боеприпасов", - сказал Анушаускас.

По мнению министра, заявление Польши о предоставлении Украине танков Leopard повлияет на поставки Украине из других крупных государств.

"Решение поляков, французов и других стран – все оказывает определенное влияние. Уже не первый месяц говорят о том, что необходимо организовать поставки тяжелого бронетанкового вооружения в Украину. Просто количество, о котором сейчас заявляют, пока невелико.., и пока эти цифры не такие, которые что-то определяли бы на поле боя. Но это только начало, и я убежден в этом, потому что рано или поздно поставки должны увеличиться", - отметил министр обороны Литвы.

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Топ комментарии
+9
Взагалі-то - вчора було б ще лепше
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13.01.2023 01:18
+9
здається Литва сама адекватна країна в Європі
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13.01.2023 01:20
+4
Оба).
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13.01.2023 01:24
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Взагалі-то - вчора було б ще лепше
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13.01.2023 01:18 Ответить
💯
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13.01.2023 01:23 Ответить
Интересно, какой калибр у Индии, 152 чи 155?
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13.01.2023 01:19 Ответить
Оба).
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13.01.2023 01:24 Ответить
Тем более надо обращаться
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13.01.2023 01:29 Ответить
в Індії .нема калібрів....там вже давно літають на Віманах і стріляють Варджами
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13.01.2023 03:53 Ответить
Пустив Рама стрілу непоборної сили,
Жахливий, що несе смерть...
Миттєво спущена Рамою, далеко летить стріла...
Запалила великим полум'ям того могутнього ракшаса.
З упряжкою коней, колісницею.
Повністю він був охоплений вогнем...
І розпався на п'ять основних природ...
Його кістяк, м'ясо і кров вже не трималися,
Спалило їх зброю...
Так що і попелу не було видно.
чим не ядерна зброя
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13.01.2023 03:57 Ответить
здається Литва сама адекватна країна в Європі
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13.01.2023 01:20 Ответить
Та Ти Шо ?! 🧐
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13.01.2023 01:32 Ответить
Слушна пропозиція, добре щоб її не тільки почули, а почали діяти.
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13.01.2023 02:04 Ответить
 
 