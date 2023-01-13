Отправлять боеприпасы и оружие Украине нужно уже сейчас, - министр обороны Литвы Анушаускас

В условиях, когда российские войска пытаются завладеть инициативой, Запад должен увеличить поставки оружия Украине прямо сейчас.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия пытается взять инициативу в свои руки, но пока ей это удалось лишь локально. И это не значит, что положение украинцев стало очень хорошим или что украинцам ничего не нужно делать, кроме как ждать, пока российская армия снова где-то ошибется. Это не так. Украинцам нужно приложить очень большие усилия, партнерам Украины нужно уже сейчас отправлять много оружия и боеприпасов", - сказал Анушаускас.

По мнению министра, заявление Польши о предоставлении Украине танков Leopard повлияет на поставки Украине из других крупных государств.

"Решение поляков, французов и других стран – все оказывает определенное влияние. Уже не первый месяц говорят о том, что необходимо организовать поставки тяжелого бронетанкового вооружения в Украину. Просто количество, о котором сейчас заявляют, пока невелико.., и пока эти цифры не такие, которые что-то определяли бы на поле боя. Но это только начало, и я убежден в этом, потому что рано или поздно поставки должны увеличиться", - отметил министр обороны Литвы.

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