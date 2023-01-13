США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК "Вагнер" во всех странах, - Госдеп

США работают над тем, чтобы нейтрализовать ЧВК "Вагнер" во всех странах, где наемники ведут активную деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание AP, которое цитирует заявление советника Государственного департамента США Дерека Чолле во время визита в Сербию, где он встречался с президентом страны Александаром Вучичем

"Мы видели, что ЧВК "Вагнер" пытается вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что с этим нельзя мириться. Я не знаю, есть ли беспокойство (в Сербии – ред.), мы говорили о нашем беспокойстве, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где "Вагнер" ведет активную деятельность, чтобы положить конец их деятельности", - говорится в сообщении.

Чолле отметил, что "Вагнер" "действует ужасно во всем мире, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или просто сейчас в Украине".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала сбор разведывательной информации о деятельности частной военной компании "Вагнер" за пределами Украины, в частности в африканских странах, опасаясь использования ее Россией для операций влияния.

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