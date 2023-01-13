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Новости За рубежомВойна в Украине
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Госдепартамент США (1624) США (23194) ЧВК Вагнера (1281) Чолле Дерек (7)

США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК "Вагнер" во всех странах, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вагнер,вагнера

США работают над тем, чтобы нейтрализовать ЧВК "Вагнер" во всех странах, где наемники ведут активную деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание AP, которое цитирует заявление советника Государственного департамента США Дерека Чолле во время визита в Сербию, где он встречался с президентом страны Александаром Вучичем

"Мы видели, что ЧВК "Вагнер" пытается вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что с этим нельзя мириться. Я не знаю, есть ли беспокойство (в Сербии – ред.), мы говорили о нашем беспокойстве, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где "Вагнер" ведет активную деятельность, чтобы положить конец их деятельности", - говорится в сообщении.

Чолле отметил, что "Вагнер" "действует ужасно во всем мире, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или просто сейчас в Украине".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала сбор разведывательной информации о деятельности частной военной компании "Вагнер" за пределами Украины, в частности в африканских странах, опасаясь использования ее Россией для операций влияния.

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Топ комментарии
+12
Дайте нам ******** зброї побільше і вам не треба буде працювати над цим питанням. Бо після їх повного , показового знищення в Україні, навіть сама остання гидота зоновська краще здохне нюхаючи парашу, чим вступе до них.
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13.01.2023 06:31
+11
Майже всі прігожинські петухи зараз в Україні , припинити їх діяльність можна буде - надавши ЗСУ необхідну зброю . Вирішувати Заходу .
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13.01.2023 06:40
+4
Всього - навсього потрібно 50 Томагавків і вагнер випарується, як роса на Сонці!
І вся праця.
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13.01.2023 07:22
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Дайте нам ******** зброї побільше і вам не треба буде працювати над цим питанням. Бо після їх повного , показового знищення в Україні, навіть сама остання гидота зоновська краще здохне нюхаючи парашу, чим вступе до них.
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13.01.2023 06:31 Ответить
Якби в тих зеків на зоні були смартфони та інтернет-вони б побачили, куди таких як вони кидають, і як їх трупи пачками гниють у полях. Але ж до них на зону приїзжає пригожин та розповідає солодкі казочки про амністію, велике бабло та нагороди. Гадаю, що знали б правду-не велися би.
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13.01.2023 08:24 Ответить
Я не дуже розуміюся у колоніях, проте мені здається, що у колоніях суворого режиму інет та телефони якщо і є, то у одиниць, самих "найсерйозніших". І вони навряд чи будуть щось іншим базікати, тому що і благ своїх позбавляться, і самих загребуть.
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13.01.2023 11:34 Ответить
Майже всі прігожинські петухи зараз в Україні , припинити їх діяльність можна буде - надавши ЗСУ необхідну зброю . Вирішувати Заходу .
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13.01.2023 06:40 Ответить
Вербовочные пункты этих подонков открыто работают в Тегеране и Мешхеде, а в Афганистане к этому привлечены сотрудники иранского посольства.
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13.01.2023 10:59 Ответить
зє може допомогти, в нього великий досвід боротьби з чвк
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13.01.2023 06:52 Ответить
Всього - навсього потрібно 50 Томагавків і вагнер випарується, як роса на Сонці!
І вся праця.
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13.01.2023 07:22 Ответить
Вони мають повернутися в ********* і стати корисними Україні в вигляді могилок на цвинтарях та інвалідів на перехрестях.
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13.01.2023 08:07 Ответить
ЗСУ пох сортьі русні.
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13.01.2023 07:36 Ответить
То визнайте "вагнерівців" терористами і поставте їх "поза законом".
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13.01.2023 08:09 Ответить
что тогда делать с Mozart Group и десятками подобных ?
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13.01.2023 08:59 Ответить
Тут мова саме про вагнерівців які де факто є терористами.
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13.01.2023 09:08 Ответить
главное не ука*тесь от страха чтобы не признать их террористами а то будет эсклация
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14.01.2023 00:03 Ответить
 
 