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Польша может стать движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Польша может быть движущей силой и лоббистом по поставке оружия в Украину из других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью TVP Info.

По его словам, сейчас у Польши нет возможности взять на себя поставку всего вооружения, которое нужно Украине для победы. При этом у россиян все еще остаются на вооружении тысячи танков и БМП с советских времен.

"Ваша страна может быть движущей силой и лоббистом поставки военной техники в Украину на международной арене", - отметил Зеленский, комментируя роль Польши в поддержке Украины.

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А хабом по военке Польша - не? Вот почему зебилы мечтают видеть хаб только в коррумпированных странах; к примеру: Нигерия (зерновые мансы) в то время , когда хлеб у нас дорожает?
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13.01.2023 06:57 Ответить
Без дозволу Німеччини, польща не зможе поставити леопарди в Україну. А Німеччина не дозволяє, бо чекає поки США зроблять перший крок. США поки не збираються відправляти абрамси. Отже, надія на США і Британію: якщо вони пришлють хоч один свій танк, то Німеччина дасть дозвіл на леопарди всім іншим країнам. Так що польща ніхєра ніде не рішає, окрім своїх крабів. Ось така історія
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13.01.2023 07:22 Ответить
Польша не хоче знову стати "Польською Народною Республікою"
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13.01.2023 07:24 Ответить
Зеля коли ж ти нарешті великозбудуєш нову Мрію? Нахвалявся ж, чи просто ляпав язиком для піару.
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13.01.2023 08:12 Ответить
А может танки есть,а запчастей нет?Там у них после меркель все тоже не охты)Ваши горячие парни как дадут по газам :и 2 недели и тащить назад на ремонт
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13.01.2023 10:55 Ответить
 
 