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Критика вице-премьера РФ является частью информационной кампании Кремля по повышению имиджа Путина, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент России Владимир Путин ищет "козлов отпущения" из-за неспособности оборонно-промышленной базы решать проблему нехватки оборудования и технологий для армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Путин публично раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за невыполнение госзаказов предприятиями авиационной промышленности на заседании кабинета министров.

Глава Кремля заявил, что некоторые предприятия еще не получили госзаказ на 2023 год и не готовятся увеличивать объем производства для потенциальных заказов.

Аналитики считают, что инцидент, по всей вероятности, является частью информационной кампании Кремля, направленной на повышение имиджа Путина как лидера военного времени.

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Кремль мог бы вырезать критику из своей официальной стенограммы, но предпочел обнародовать резкий ответ Путина, возможно, для того, чтобы назвать других чиновников в Кремле виновными за проблемы, отмечают эксперты.

Путин также, вероятно, пытается успокоить критику российских военных блогеров по поводу недостатка современной техники и неспособности России поставить перед своей оборонно-промышленной базой задачу обеспечения военных потребностей.

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"Враг народа" На БАМ його в барак
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13.01.2023 07:20 Ответить
"Аналітики вважають, що інцидент, ймовірно, є частиною інформаційної кампанії Кремля" - все, що робить путін - є частиною інформаційної кампанії Кремля, бо він професійний чекіст.
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13.01.2023 07:31 Ответить
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13.01.2023 07:52 Ответить
🤭😂😂
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13.01.2023 08:04 Ответить
Зараз віз оборонпрому тяне інший цап-дімасік. І в нього можно вірити-кадр перевірений та проспиртований
А взагалі, що дивного, що шобла сцаря-то лише цапи?
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13.01.2023 08:44 Ответить
 
 