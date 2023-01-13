Госдеп о боях за Соледар: Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся Путин
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Ожесточенные бои за украинский Соледар, в ходе которых значительные потери понесли российские военные, все еще продолжаются, и никакие временные успехи, одержанные Москвой на поле боя, не в силах изменить ход войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.
Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали неподтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.
"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии, по крайней мере, претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, начавшимся в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", - подчеркнул Прайс.
В Госдепартаменте ожидают, что сражение продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.
"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Залужний працює , поки дехто ляпає язиком .
А що - треба , в Генштабі і самі добре знають .
Бо Залужний саме там де йому і буть потрібно - керує військами А не "відосиками" людям мізки засирає!
Відсутність Залужного (а до НР він з'являвся, або новини про нього мало не щодня) опосередковано це підтверджує.
І може досить пустопоржніми гаслами розкидатись, а реально дивитись на речі?
І ти мені не відповів на запитання - "Де ти був до літа 2022 року?" У нас війна з 2014-го!
До речі - ми знайомі? Чи ви кацапчик?
Ти претендуєш на "поважний вік"? А до цих пір не знаєш правил використання визнаного в українському правописі "звертального" відмінку? Не "хлопчина", а "хлопчино"! Бо, в даному випадку, це - звертання до співрозмовника! Заперечення звертального відмінку чи його ігнорування - одна з характерних відмінностей саме кацапської мови - бо у них "звертальний" відмінок зберігся лише у "церковнослов"янщині" - а її в Росію ми ж і принесли! Так хто, між нас з тобою, "кацапчик"?
А різниця в тому, "де ти був до літа 2022 року", для мене суттєва Бо у нас війна вже давно, але саме зараз на "Цензор" набігла купа подолякових наймитів, зі спущеними штаньми - щоб його "засрать" нападками на реальних захисників України та славослов"ям "Блазню"
Все, бувайте, набрид вже...
"При Устінові" не тільки ти служив І не тільки ти поїздив по Союзу (я половину його об"їздив за 26 років служби) І (на відміну від тебе) читав юридичні документи доби до московського поневолення А там у них часто використовується звертання до протилежної сторони І використовується звертання на "ти" а також "звертальний" відмінок Тому знаю, про що пишу
І запам"ятай - юристи подібним чином полеміки не ведуть! Вони в своїх оцінках та висловах дуже витримані - бо звикли "за базар отвечать"! І різкі вислови дозволяють собі лише тоді, коли це дійсно потрібно для справи А ти - коли аргументів нема - плюнув на монітор і "злився"
У мене стаж не такий як у тебе - не "35 лет", а трохи менше Але він у мене дійсно Є! І я тут вже не раз доводив форумчанам, що я у юриспруденції "трохи тямлю" А тебе як "юриста", ніхто не знає Та й як коментатора розумного - теж!
07.01.2023 ГК ЗСУ генерал Залужний пропонує Зеленському перегрупувати оборону бахмутсько-соледарского району і відвести війська з району Соледару.
09.01.2023 командувач Сухопутними військами ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський відвідує війська, які обороняють Бахмут та Соледар. Після чого Зеленский забороняє Залужному проводити операцію по перегрупуванню.
10.01.2023 Оперативне угрупування ЗСУ в районі Соледару потрапляє в оперативне оточення.
11.01.2023 Зеленський їде до Львова.
Їхні позначки в карті , запізнюються іноді на тиждень .
"котла" немає, то який сенс відступати, бо ваше "рятувати", дуже нагадує заклик саме до цього,
усюди де просунуться кацапи, вони будуть руйнувати українські міста і села, як це робили всюди, де мали можливість, путлерівська сволота робить це свідомо і з радістю
путін програв ще до війни. Навіть, якщо він захопить Україну - що далі? Через 10 років, 20-ть?
РІ нічого не змогла зробити з мазепинцями та самостійниками.
СРСР нічого не зміг вдіяти зі свідомими українцями, інтелігенцією та бандерівцями.
А РФ щось зможе? Коли вже 99,9% українців прозріло від "братерства" московитів?
Но наш народ стал после громких побед максималистом поэтому сдачу соледара будет болезненно воспринемать,шо не говорите.
Бо за мапою, ситуація дуже схожа на ізюмську-знову срусня вклинилася. А клин і підрізати можно. На Харківщині це добре спрацювало.
Так що рано щось аналізувати. До речі, навчання пройшов в Лондоні. Втрати є, не малі.
Ukraine FOREVER Army🇺🇦🔱❤️🖤🔱