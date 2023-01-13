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Госдеп о боях за Соледар: Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся Путин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Ожесточенные бои за украинский Соледар, в ходе которых значительные потери понесли российские военные, все еще продолжаются, и никакие временные успехи, одержанные Москвой на поле боя, не в силах изменить ход войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали неподтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении, которое осуществляется ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих.

"Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии, по крайней мере, претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, начавшимся в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории", - подчеркнул Прайс.

В Госдепартаменте ожидают, что сражение продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулся президент Путин", - сказал он.

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Топ комментарии
+13
Да хватит уже звиздеть , давайте больше оружия, тяжёлого, танки , ракетные системы на 1000 км и дальше ,.. Время разговоров уже закончилось . Вообще , складывается впечатление, что сильная Украина, не нужна , Запад боится ,. Или как по другому объяснить, что до сих пор нет танков и современных БМП .
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13.01.2023 08:08
+12
Написав ще в 2014-му : Путін, вважаючи себе "крутим мачо", поліз Україні під спідницю А вона йому з розмаху вліпила "червоним черевичком" по яйцях І от він танцює від болю та злості, а зробить нічого не може І перед "крутими пацанами" соромно!"
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13.01.2023 07:43
+11
Кацап! Не "палися" так відкрито! Ти себе на одному слові свого коментаря "сдал как стеклотару"! На якому саме - зрозуміє лише українець А я тобі підказувать не буду - навішо мені пригожинському наймиту допомагать виправлять помилки? Щоб йому легше було брехать на "Цензорі"?
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13.01.2023 07:47
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Кацап! Не "палися" так відкрито! Ти себе на одному слові свого коментаря "сдал как стеклотару"! На якому саме - зрозуміє лише українець А я тобі підказувать не буду - навішо мені пригожинському наймиту допомагать виправлять помилки? Щоб йому легше було брехать на "Цензорі"?
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13.01.2023 07:47 Ответить
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13.01.2023 08:18 Ответить
кацапи зав'язли в Соледарі, і Бахмут вони не візьмуть, скільки б разів вони не називали його "артемовском"
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13.01.2023 07:43 Ответить
Вже ж не в Куршевелі . !!
Залужний працює , поки дехто ляпає язиком .
А що - треба , в Генштабі і самі добре знають .
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13.01.2023 08:15 Ответить
Шмалько! А де ТИ був до березня 2022 року? В школі вчився і батько не дозволяв аккаунт відкрить на "Цензорі"? Чи ти сюди прийшов "за гроші" - щоб тихцем "підсирать" тим, хто реально Україну обороняє? Ти спитай краще "Де Зеленський?"- як Головнокомандувач, "Де Стефанчук?" - як кеівник Верховної Ради що повинна приймать закони направлені на зміцнення обороноздатності країни а не на гальмування цього реформування! "Де Єрмак?" - в кінці-кінців! Він же у вас - "затичка у всіх дірках"
Бо Залужний саме там де йому і буть потрібно - керує військами А не "відосиками" людям мізки засирає!
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13.01.2023 08:31 Ответить
Хлопчина, я це спитав тому, що деякі ЗМІ (не тільки кацапські) стверджують, що Залужний був за відвід ЗСУ з майже оточеного Соледару, де втрати найкращих частин дуже значні (а це видно по безпреривним швидким і гелікоптерам до Мєчнікова та інших лікарен та госпіталю Дніпра). При цьому нібито ОА за втримання міста за будь - яку ціну. Тому і почав з'являтись на екранах Сирський.
Відсутність Залужного (а до НР він з'являвся, або новини про нього мало не щодня) опосередковано це підтверджує.
І може досить пустопоржніми гаслами розкидатись, а реально дивитись на речі?
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13.01.2023 09:34 Ответить
"Хлопчину" шукай у дзеркалі - так зручніше! До речі - а в "деяких ЗМІ" сидять люди з військовою освітою? Тактики і стратеги?
І ти мені не відповів на запитання - "Де ти був до літа 2022 року?" У нас війна з 2014-го!
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13.01.2023 09:39 Ответить
Хлопчину я бачив у дзеркалі ще при молодому Брєжнєві, а де я був "до літа 2022 року" - яка вам різниця?
До речі - ми знайомі? Чи ви кацапчик?
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13.01.2023 09:45 Ответить
Теля дурне! На відміну від кацапів, в Україні звертання на "Ти", до сторонньої людини, не вважалося ніколи "неповагою" В Україні звертання на "Ви" практикувалося споконвіку" лише до батьків! (як і у тюркських народів, до речі - в узбеків, наприклад!) "Викать" стороннім людям - саме кацапська звичка Вона змушує виказувать "шанобу" сторонній людині, яка тобі не знайома і ще невідомо, чи заслуговує на твої шану та повагу Почитай старі документи часів того ж Хмельницького - "просвітишся"
Ти претендуєш на "поважний вік"? А до цих пір не знаєш правил використання визнаного в українському правописі "звертального" відмінку? Не "хлопчина", а "хлопчино"! Бо, в даному випадку, це - звертання до співрозмовника! Заперечення звертального відмінку чи його ігнорування - одна з характерних відмінностей саме кацапської мови - бо у них "звертальний" відмінок зберігся лише у "церковнослов"янщині" - а її в Росію ми ж і принесли! Так хто, між нас з тобою, "кацапчик"?
А різниця в тому, "де ти був до літа 2022 року", для мене суттєва Бо у нас війна вже давно, але саме зараз на "Цензор" набігла купа подолякових наймитів, зі спущеними штаньми - щоб його "засрать" нападками на реальних захисників України та славослов"ям "Блазню"
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13.01.2023 10:07 Ответить
Не знаю, в якій Україні жили ви, але у нас незнайомих людей, особливо старших, завжди називали на "ВИ"! На відміну від Кацапщини, дей я служив при маршалі Устінові (був такий) і де УСІМ "тикають"!
Все, бувайте, набрид вже...
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13.01.2023 10:23 Ответить
"Шмалько"! Казав завжди своїм опонентам - "Не вважайте, що вас оточують ідіоти! Хоча-б думайте, що люди, які вас оточують, за розумовими здібностями рівні вам Якщо вони вас розчарують своєю тупістю - то це їх проблема А не ваша!" У спілкуванні з тобою ти мене "розчарував"
"При Устінові" не тільки ти служив І не тільки ти поїздив по Союзу (я половину його об"їздив за 26 років служби) І (на відміну від тебе) читав юридичні документи доби до московського поневолення А там у них часто використовується звертання до протилежної сторони І використовується звертання на "ти" а також "звертальний" відмінок Тому знаю, про що пишу
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13.01.2023 10:41 Ответить
Так, "по приколу" - які саме" юридичні документи доби до московського поневолення" читав? Дуже цікаво як юристу з 35 річним стажем...
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13.01.2023 11:27 Ответить
Договори купівлі-продажу, обміну, дарчі грамоти Листування між шляхтичами Мав доступ до такого в період навчання - викладач цивільного права був біліофілом і подібним цікавився! Від нього і захопився старослов"янською - перечитав у оригіналі один з варіантів "Правди Ярослава" та "Литовський статут" Я задовольнив твою цікавість?
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13.01.2023 15:13 Ответить
Бла-бла-бла. Без конкретики і посилань. Так і думав.
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13.01.2023 15:54 Ответить
Ні" Взагалі-то, "послать" я можу! Тебе "Юриста з 35-річним стажем" "... твою мать!" Це я в 90-ті повинен був запам"ятовувать точну назву бібліографічних документів - бо через ТРИДЦЯТЬ років якийсь "шмалько" буде від мене вимагать "конкретики" та "посилань"? Ти при своєму розумі? Та я, справу закінчивши, через рік уже й клієнта забував - як звуть! А ти "Дої*ався, як п"яний до радіва - "Заграй та заграй!" ...
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13.01.2023 16:03 Ответить
Все, баклан, пока...
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13.01.2023 16:51 Ответить
Ну - ясно! З тебе такий "умудрённый годами", як з мене - балерина! Жаргонне слово "баклан" у наші роки не вживалося - воно почало вживаться не раніше 20-25 ти років тому Тобто тобі максимум років тридцять А може й ти такого віку, як я вказав з самого початку нашої "полеміки" - "вчорашній сопливий школяр"
І запам"ятай - юристи подібним чином полеміки не ведуть! Вони в своїх оцінках та висловах дуже витримані - бо звикли "за базар отвечать"! І різкі вислови дозволяють собі лише тоді, коли це дійсно потрібно для справи А ти - коли аргументів нема - плюнув на монітор і "злився"
У мене стаж не такий як у тебе - не "35 лет", а трохи менше Але він у мене дійсно Є! І я тут вже не раз доводив форумчанам, що я у юриспруденції "трохи тямлю" А тебе як "юриста", ніхто не знає Та й як коментатора розумного - теж!
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13.01.2023 17:04 Ответить
Написав ще в 2014-му : Путін, вважаючи себе "крутим мачо", поліз Україні під спідницю А вона йому з розмаху вліпила "червоним черевичком" по яйцях І от він танцює від болю та злості, а зробить нічого не може І перед "крутими пацанами" соромно!"
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13.01.2023 07:43 Ответить
Дайте Абрамси. Абрамси дайте.
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13.01.2023 07:51 Ответить
Там все оте мосввоку і шапіто.
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13.01.2023 08:10 Ответить
Ось де Залужний!

07.‎01.‎2023 ГК ЗСУ генерал Залужний пропонує Зеленському перегрупувати оборону бахмутсько-соледарского району і відвести війська з району Соледару.

09.‎01.‎2023 командувач Сухопутними військами ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський відвідує війська, які обороняють Бахмут та Соледар. Після чого Зеленский забороняє Залужному проводити операцію по перегрупуванню.

10.‎01.‎2023 Оперативне угрупування ЗСУ в районі Соледару потрапляє в оперативне оточення.

11.‎01.‎2023 Зеленський їде до Львова.
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13.01.2023 08:14 Ответить
13.01.23 оточення немаэ десантура крошит пехоту Вагнера а пригожинские боты продолжают доказывать четвёртый день шо на фото не гипсовые пещеры за бахмутом а соляые в соледаре.
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13.01.2023 08:24 Ответить
https://deepstatemap.live/#13/48.6907/38.0221
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13.01.2023 08:27 Ответить
Вони по новинах звідусіль будують свої прогнози. Шахти на Донбасі видали за солені. Там діти з ігровими схильностями працюють .Не має у них аналізу
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13.01.2023 08:34 Ответить
Вони складають ті карти на основі відосіків . Є відосік з українським прапором , знятий військовими - на фоні таблички з назвою населеного пункта , вони його позначають як звільнений , нема , не позначають . Хоча - за повідомленнями блогерів які на передовій , і які заслуговують довіри , Цаплієнка чи Березовця наприклад , той нп й звільнений вже був хто зна коли . Або навпаки .
Їхні позначки в карті , запізнюються іноді на тиждень .
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13.01.2023 08:50 Ответить
Оті шахти ,що орки видали за перемогу, а потім були Захисниками спростовано,до сьогодні як успіхи орків. Скільки кацапів на сайті, торги проводять на здачі позиції. Думаєте,щось сайт робить. НІ. Я написала про це, так грубо відправили на карантин до квітня. Залити Брудом Бутусова і інших.
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13.01.2023 09:12 Ответить
до чого тут оптимізм чи песимізм? Бої йдуть у Соледарі, принаймні у західній його частині, ситуація динамічна, посилювати треба наших військових у місті, насамперед вогневою міццю,
"котла" немає, то який сенс відступати, бо ваше "рятувати", дуже нагадує заклик саме до цього,
усюди де просунуться кацапи, вони будуть руйнувати українські міста і села, як це робили всюди, де мали можливість, путлерівська сволота робить це свідомо і з радістю
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13.01.2023 08:17 Ответить
Подозрительно что зраду сейчас разгоняют не украинские авторитеты (волонтеры, военные, журналисты), а ноунеймы в комментах.
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13.01.2023 08:36 Ответить
"9. Кто - еще до сражения - побеждает предварительным расчетом{11}, у того шансов много; кто - еще до сражения - не побеждает расчетом, у того шансов мало. У кого шансов много - побеждает; у кого шансов мало - не побеждает; тем более же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому для меня - при виде этого одного - уже ясны победа и поражение" (с) Сунь-Цзи

путін програв ще до війни. Навіть, якщо він захопить Україну - що далі? Через 10 років, 20-ть?
РІ нічого не змогла зробити з мазепинцями та самостійниками.
СРСР нічого не зміг вдіяти зі свідомими українцями, інтелігенцією та бандерівцями.
А РФ щось зможе? Коли вже 99,9% українців прозріло від "братерства" московитів?
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13.01.2023 07:52 Ответить
Прозріло значно менше. Соціологи свідчать, що 25÷30% так і лишилися болотом; плюс щоденні публікації про "фанатов срускава мира". Але те, що у лозунга "Слава нації-Смерть ворогам" з'явився сенс-то факт.
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13.01.2023 08:33 Ответить
Да хватит уже звиздеть , давайте больше оружия, тяжёлого, танки , ракетные системы на 1000 км и дальше ,.. Время разговоров уже закончилось . Вообще , складывается впечатление, что сильная Украина, не нужна , Запад боится ,. Или как по другому объяснить, что до сих пор нет танков и современных БМП .
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13.01.2023 08:08 Ответить
А кому не нужна сильная Украина? Был же выбор "Армия..." и "Всё будет Зешебись!" і т.д.. Так кому же была не нужна сильная Украина? Кто же сделал выбор? Тільки не обманюйте себе, ми вправі робити вибір як такий однак за ним йдуть наслідки, які вже не можна вибирати.
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13.01.2023 10:10 Ответить
Шановний пане Яков, звичайно сьогодні наше спасіння - це танки і ракети від заходу, особливо США. І дійсно в нас іншого виходу немає. Але чому ніхто не пише, що ми малиб свої ракети, свої танки, яки хочаб половину виділили на оборону з "Великого будівництва". Виходить що ті, що зарили гроші в асфальт молодці, а винні США, німці та інші, що не дають зброю? А чому самі три рлоки не робили свою зброю, війна то в нас, а не в США чи Німеччині?
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13.01.2023 16:24 Ответить
baba parasya , Я вам поясню , что расия , будет делать дальше, при захвате Украины . Мобилизует всех и двинет на Польшу и Прибалтику . За Молдову можно не говорить, это на один день . . А дальше до Берлина , и восстановят, Берлинскую стену . . Так ,что у Запада есть , только один вариант, остановить их в Украине . . И только не надо рассказывать, что ***** не посмеет
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13.01.2023 08:14 Ответить
Да не понятно , куда Залужного дели , может быть Юре у него интервью взять
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13.01.2023 08:16 Ответить
ТЕПЕРЬ дошло, почему зебилы пару дней назад ****** наших защитников... КОЗЛЫ ОБОЗВАЛИ их ЗРАДНИКАМИ , КОТОРЫЕ ОГОЛЯЮТ ФРОНТ. Почему-то они избегают слов - перегруппировка войск. Неужели наступит тот час, когда таким словам в военное время будет сделана юридическая оценка. И те пусте, осозннанно это делалось или от непонимания ситуации.
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13.01.2023 08:30 Ответить
Да понятно шо стратегично кацапы уже все ********...и взятие райцентра за 5 месяцев ценою в 60тыс дохлых орков ,им ничего не даст.
Но наш народ стал после громких побед максималистом поэтому сдачу соледара будет болезненно воспринемать,шо не говорите.
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13.01.2023 08:30 Ответить
Так, як сприймав втрату Ізюма? Залишимо каZZ апні ейфорію по захопленню знищеного міста-воний Піски тримають
Бо за мапою, ситуація дуже схожа на ізюмську-знову срусня вклинилася. А клин і підрізати можно. На Харківщині це добре спрацювало.
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13.01.2023 08:39 Ответить
Про Соледар, мій односельчанин там,не в полоні, живий і воює
Так що рано щось аналізувати. До речі, навчання пройшов в Лондоні. Втрати є, не малі.
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13.01.2023 08:37 Ответить
https://youtu.be/XttCNWNc_pA...

Ukraine FOREVER Army🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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13.01.2023 10:04 Ответить
То что хутин застрял и разбивается в Украине, амерам на руку. Для них любой расклад выгоден. Две страны опусташают генофонд. Как только поубивают друг друга, этими землями будут владеть другие люди
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13.01.2023 10:47 Ответить
То, що пруйло напало і застрягло, здихає в Україні вигідно США? Ви точно впевнені? Що США заставило москалів напасти? Якщо здохне кацап, то радіти буде весь світ, це вже точно правда.
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13.01.2023 16:32 Ответить
В 2014 заставила напасть импотентная политика Обамы. А в 2022 озабоченность и взволнованность.
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13.01.2023 18:56 Ответить
 
 