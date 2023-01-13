Премьеры Канады и Японии Трюдо и Кисида договорились содействовать сотрудничеству G7 для помощи Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны будут способствовать сотрудничеству "Большой семерки" с целью поддержки Украины в войне с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News.

Премьер-министры также обсудили японские приоритеты во время председательства в G7 и важность дальнейшей координации в рамках G7 для поддержки основанной на правилах международной системы на фоне новых глобальных вызовов.

Также две страны-участники "Большой семерки" намерены поддерживать тесное сотрудничество между членами G7 с целью осуждения российской неоправданной и незаконной агрессии против Украины и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Отмечается, что политики также поделились беспокойствами по поводу более широкого глобального влияния российской военной агрессии против Украины, учитывая рост цен на продовольствие, горючее и удобрения.

"Они пообещали совместно работать, в том числе вместе с партнерами по G7, над нахождением путей смягчения этого влияния, особенно на наиболее уязвимых людей", - отметили в офисе премьер-министра Канады.