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За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 2 человека получили ранения, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки, 12 января, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 12 января стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в Благодатном и Авдеевке.

Еще 2 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За минувшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 2 человека получили ранения, - ОВА 01
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А в Мелітополі кацапи кинули лохів.
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13.01.2023 08:34 Ответить
продажные твари
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13.01.2023 08:44 Ответить
 
 