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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 13 января 2023 года составляют примерно 114 130 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 114 130 (+740) человек ликвидировано,

танков - 3098 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6167 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2086 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средств ПВО - 218 (+0) ед,

самолетов - 286 (+1) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров- 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4833 (+7) ед,

специальной техники – 184 (+0).

Также читайте: В Луганской области в районе Стельмаховки и Кременной армия РФ продолжает контрнаступательные действия, - Череватый

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+20
Особливо подобаєтся (+740) ...
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13.01.2023 08:36
+10
Кожної доби батальйон кацапів відлітає на концерт Кобзона як бонус.
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13.01.2023 08:39
+10
Никогда. Им скабеевы сказали, что в Германии освещают помещения свечами, в Британии отбирают еду у собак и едят корм для животных, а британки пошли в праститутки ради еды и отопления. И эти типа Европейцы должны учить как жить великих росиян? Там такой ****** по телевизору показывают, что мясо у ***** никончится никогда. Они будут идти и идти. Кароче вывод один: Их всех нужно *********** с Машингвер 3, который гребаный шольц должен подавать патроны круглосуточно!!!
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13.01.2023 08:49
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Особливо подобаєтся (+740) ...
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13.01.2023 08:36 Ответить
Кожної доби батальйон кацапів відлітає на концерт Кобзона як бонус.
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13.01.2023 08:39 Ответить
Якщо читати,що 600 орків деруни переправили на фронт, то ЗСУ план перевиконали.
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13.01.2023 08:40 Ответить
Як за штатом, то два мотострілецьких батальона!
Плюс рота посилення, що б не нудьгували
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13.01.2023 08:49 Ответить
Коли вони вже заспокоються? Коли мільйон покладуть?
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13.01.2023 08:40 Ответить
Никогда. Им скабеевы сказали, что в Германии освещают помещения свечами, в Британии отбирают еду у собак и едят корм для животных, а британки пошли в праститутки ради еды и отопления. И эти типа Европейцы должны учить как жить великих росиян? Там такой ****** по телевизору показывают, что мясо у ***** никончится никогда. Они будут идти и идти. Кароче вывод один: Их всех нужно *********** с Машингвер 3, который гребаный шольц должен подавать патроны круглосуточно!!!
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13.01.2023 08:49 Ответить
Їм таке розказують, шо аж нам страшно
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13.01.2023 09:00 Ответить
Істину глаголите. (про MG-3)
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13.01.2023 09:03 Ответить
не допоможе, по штукі в день це 365 000 на рік, 26,5 млн за сто років - вони не скінчаться ніколи такими темпами
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13.01.2023 10:09 Ответить
Так на війну забирають якраз відносно здорових. А це означає - погіршення демографії. Причому суттєве та стрімке. Бо повністю здорових там ніколи особливо багато і не було. То ж ми перемелюємо передостаннє покоління ваньок. А останнє буде жити в гімні не по коліна, а по гирла... Бо "відносно здорові" - це якраз ті, хто гайки економіки крутить. Чи ви думаєте різноманіття сп в хасрашці за останній рік, включаючи зрив опалювального сезону в десятках міст - це дії ЗСУ? Ні - на місцях залишається переважно баласт, не здатний утримувати інфраструктуру...
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13.01.2023 21:00 Ответить
відносно бідних
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13.01.2023 21:02 Ответить
Вони заспокоються тiлькi тодi коли сдохнуь.
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13.01.2023 09:32 Ответить
Коли в них зброї не вистачатиме. Солдат нових нарожають, але не танки і літаки. В той час коли кацапи свою техніку втрачають, Україна свої потужності нарощує і вже скоро можна буде казати про паритет або перевагу в певних видах зброї.
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13.01.2023 10:52 Ответить
Що значить "скоро"? Давно вже ЗСУ переважає: в птрк, в пзрк, в ппо, в високоточних рсзо, в дальнобійній високоточній арті, в кількості танків. Просто правда в тому, що навіть того, що є в засрашки, вистачить на гарантоване знищення "танкових колон ЗСУ", якщо в якогось ідіота стане дурості почати атакувати кацапів "танковими кулаками масованими" - вони цього всю війну тільки і чекають, насправді.
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13.01.2023 21:18 Ответить
Що значить "скоро"? Давно вже ЗСУ переважає: в птрк, в пзрк, в ппо, в високоточних рсзо, в дальнобійній високоточній арті, в кількості танків. Просто правда в тому, що навіть того, що є в засрашки, вистачить на гарантоване знищення "танкових колон ЗСУ", якщо в якогось ідіота стане дурості почати атакувати кацапів "танковими кулаками масованими" - вони цього всю війну тільки і чекають, насправді.
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13.01.2023 21:48 Ответить
Добрі ранкові новини . Слава ЗСУ !
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13.01.2023 08:43 Ответить
День чмобіків плюс 23 одиниці техніки і один пєпєлац. Молодці хлопці, слава ЗСУ!!!
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13.01.2023 09:09 Ответить
https://youtu.**************...

Країна Моксель або Московія...слухати уважно...🔱💙💛🔱❤️🖤🔱✊🇺🇦
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13.01.2023 09:10 Ответить
Цiфри падалi кацапiв вже перетворились на статiстику.
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13.01.2023 09:34 Ответить
Главное куда надо смотреть - артсистемы.
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13.01.2023 09:40 Ответить
Какой ценой? о наших потерях молчат.
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13.01.2023 10:45 Ответить
А Ви що пропонуєте?
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14.01.2023 10:53 Ответить
Асфальтом их и мостами, иллюминацией на ёлках закидайте, чтоб поперек горла стало!
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13.01.2023 22:06 Ответить
І де такі як Ви беруться??
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14.01.2023 10:54 Ответить
Генерал СВР Суббота 14.01.2023, Данные на 6:00 мск сегодня.
в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 115223 человека.
данные о потерях российских ЧВК, - 38136 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6089 убитыми и пропавшими безвести.
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14.01.2023 14:50 Ответить
за два тижні з 31/12.22р. - +11037 +4234 +148 =15419 мішків. по внутрішньокасапським підрахункам
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14.01.2023 14:58 Ответить
 
 