Общие боевые потери РФ с начала войны – около 114 130 человек (+740), 276 вертолетов, 3098 танков, 2086 артсистем, 6167 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 13 января 2023 года составляют примерно 114 130 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 114 130 (+740) человек ликвидировано,

танков - 3098 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6167 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2086 (+4) ед,

РСЗО - 437 (+0) ед,

средств ПВО - 218 (+0) ед,

самолетов - 286 (+1) ед,

вертолетов - 276 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+0),

крылатых ракет – 723 (+0),

кораблей/катеров- 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4833 (+7) ед,

специальной техники – 184 (+0).

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.