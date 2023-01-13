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Генштаб РФ отменил решение об отсрочке от мобилизации для мужчин с тремя детьми, - депутат Госдумы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

росія,мобілізація

Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей с тремя детьми отменена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет независимое российское издание Astra.

По словам депутата госдумы РФ Нины Останиной, информацию она получила от члена СПЧ (Совета по правам человека. – Ред.) Ирины Киркоры.

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба", - сказала российский парламентарий.

Также читайте: Оккупанты на Донетчине пытаются скрыть свою принадлежность к российским войскам, - Генштаб
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Топ комментарии
+14
Разом з дітьми нехай беруть раз тупоголові
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13.01.2023 09:31
+5
ОДНИМ СЛОВОМ - КАЦАПЫ !
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13.01.2023 09:37
+5
Все правильно-личинок наклепав, то можна і на могілізацію в Україні.
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13.01.2023 09:45
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Разом з дітьми нехай беруть раз тупоголові
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13.01.2023 09:31 Ответить
ну ніяк не хоче ху@ло до суду/кічі/мильної мотузки....
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13.01.2023 09:36 Ответить
ОДНИМ СЛОВОМ - КАЦАПЫ !
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13.01.2023 09:37 Ответить
😁😁
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13.01.2023 09:38 Ответить
Все правильно-личинок наклепав, то можна і на могілізацію в Україні.
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13.01.2023 09:45 Ответить
ну и правильно... нечего дерьму кацапскому плодиться...
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13.01.2023 09:51 Ответить
Незрозуміло, невже в них так погано з м'ясом, тих багатодітних батьків там раз два і все, ну у мусульман трохи більше.
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13.01.2023 09:53 Ответить
А якщо він ще 3 під час війни заклепає ? Ні ! Нехай йде на війну! Він як батько вже свій обов'язок виконав !
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13.01.2023 10:25 Ответить
это такая многоходовочка:
чем больше дохлых отцов, тем больше озлобленных детей
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13.01.2023 10:00 Ответить
Теперь им будет некогда такими вещами заниматься...

https://twitter.com/i/status/1613734097326858241
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13.01.2023 10:13 Ответить
Идея правильная. Только вместо гитары надо взять кувалду.
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13.01.2023 11:18 Ответить
Син Сатани ***** буде воювати до останнього рабоКацапа. Війна важка! Треба більше зброї від союзників для України!
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13.01.2023 10:15 Ответить
 
 