Генштаб РФ отменил решение об отсрочке от мобилизации для мужчин с тремя детьми, - депутат Госдумы
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Отсрочка от мобилизации для многодетных родителей с тремя детьми отменена.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет независимое российское издание Astra.
По словам депутата госдумы РФ Нины Останиной, информацию она получила от члена СПЧ (Совета по правам человека. – Ред.) Ирины Киркоры.
"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашёл подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба", - сказала российский парламентарий.
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чем больше дохлых отцов, тем больше озлобленных детей
https://twitter.com/i/status/1613734097326858241