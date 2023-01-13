Более 880 детей получили ранения в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 1333 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 января 2023 официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 453. Возросло количество раненых - более 880.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Запорожской - 81, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 40", - говорится в сообщении.

Так, стало известно о ранении 15-летнего парня 28 декабря в результате обстрела врагом с. Полтава Луганской области.

Кроме того сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

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