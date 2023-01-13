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Во время ремонта Т-72 в Белгородской области РФ сдетонировал боезапас, один танк уничтожен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

танк,росія,baza

Во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области сдетонировал боезапас - один танк уничтожен, два других повреждены.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

По данным канала, пожар на ремонтно-технической базе начался вечером 12 января. Предварительные причины - ЧП возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта.

"Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, которые стояли неподалеку, однако их удалось спасти. Пожарные приехали на место ЧП через два часа после возгорания и погасили огонь за полчаса. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+23
Цю ремонтну бригаду треба берегти і для поширення досвіду нагородити як "гиройски ваевавших за родину"
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13.01.2023 10:35
+21
Супер !!! Так тримати кацапи !!!
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13.01.2023 10:28
+14
Отрицательно отремонтировался
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13.01.2023 10:31
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Супер !!! Так тримати кацапи !!!
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13.01.2023 10:28 Ответить
Отрицательно отремонтировался
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13.01.2023 10:31 Ответить
Надеюсь ремонтную бригаду тоже ************* в разные стороны?
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13.01.2023 10:33 Ответить
Цю ремонтну бригаду треба берегти і для поширення досвіду нагородити як "гиройски ваевавших за родину"
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13.01.2023 10:35 Ответить
"Постраждалих немає" - тож сподіваємося, що ремонтники невдовзі проведуть ще декілька успішних "ремонтів".
От тільки "заспокійливого" приймуть - все-таки стресова у них робота.
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13.01.2023 13:35 Ответить
Так там скорее всего есть украинское происхождение.
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13.01.2023 13:07 Ответить
Скоріше всього це чистопородні расейські дауни з девізом "авось" по життю.
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13.01.2023 13:17 Ответить
Почав писать коментар - електрику виключили, і ми 4 години сиділи без світла Тепер пишу знову Оце сиджу і "ламаю голову: "Вони що - на голову повністю "відбиті?" Перше, що повинні зробить у розташуванні в/ч, після евакуації підбитої бойової одиниці - вилучить боєкомплект і перевірить патронники у кулеметів та ствол гармати І лише потім вантажить техніку та відправлять на ремонт! Друге - ЯК при зварювальних роботах там б/к міг вибухнуть? У Т-62 "нероздільне" заряжання! Тобто гільза і снаряд складають одне ціле і порох знаходиться усередині латунної гільзи! Це ЩО можна "зварювать", щоб так нагрілася гільза і загорівся порох в ній? Єдиний правдоподібний варіант - заварювали зовнішній паливний бак без його промивки водою І вибухнули пари пального всередині А може там ще й залишки соляри були - от тобі і пожежа на цьому танку та на сусідніх А там полум"я і до б/к всередині танка добралося (Того й потерпілих нема - "сварной" був зовні і його просто вибухом убік відкинуло)
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13.01.2023 15:50 Ответить
Знову курили сигарети без фільтру )
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13.01.2023 10:31 Ответить
Пожежники приїхали через 2 години)) нормас так) гойда, я б сказав)))
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13.01.2023 10:31 Ответить
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13.01.2023 10:32 Ответить
Операція самоліквідація. Ану ще на біс.
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13.01.2023 10:33 Ответить
кацапи проводили зварбювальні роботи на танках з боезапасом і очевидно заповненим баком паливом. Нагадує ПТУ-19 з боезапасом і тими же ПСМ. Русні респект ! Так тримати, добрий досвід у кожний танк і казарму !
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13.01.2023 10:33 Ответить
Я там вище тобі вже свої "5 копійок" вставив"
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13.01.2023 15:51 Ответить
мавпи з гранатами
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13.01.2023 10:34 Ответить
Хріново що без жертв, аж настрій пропав!
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13.01.2023 10:35 Ответить
Я так зрозумів, що люди не постраждали, а декілько кацапів все ж таки задвухсотилось ...
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13.01.2023 13:20 Ответить
Здетонувавшому **********-респект...
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13.01.2023 10:35 Ответить
"Й-ех бах! Єщьо бах! І єщьо много-много бах!" 😁
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13.01.2023 10:37 Ответить
Первое желание кацапа при виде танка - ударить молотком по капсюлю снаряда.
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13.01.2023 10:41 Ответить
гарна новина..., та ще особливо порадувало, що Пожежники приїхали на місце НП через дві години після загоряння та загасили вогонь за півгодини
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13.01.2023 10:42 Ответить
класика! тоже мабуть "еду разогревали" ))) тіко ремонтники ))
https://www.youtube.com/watch?v=RemoFbi55zg
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13.01.2023 10:44 Ответить
отрицательно починился
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13.01.2023 10:52 Ответить
Кувалдой снаряд из пушки выбивали?
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13.01.2023 11:04 Ответить
Дуже погано.Що лише один.
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13.01.2023 11:05 Ответить
працювала бригада ремонтників з Кузі , почерк той самий
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13.01.2023 11:06 Ответить
он не хотел возвращаться на войну, предпочел самоубиться.
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13.01.2023 11:34 Ответить
не розумію навіщо так ризикувати власним життям і рятувати інщі два танки? Це ж залізо, наступного разу хай за власне життя думають!
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13.01.2023 11:52 Ответить
Прямо как в Щелкунчике крысы начали самодетонировать
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13.01.2023 12:02 Ответить
)) дибильньіе кацапьі-)
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13.01.2023 12:08 Ответить
Ставить микросхему молотком неправильно.
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13.01.2023 12:09 Ответить
...могу помочь, взорву до 10 рюзке танков за 8 часов работы....
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13.01.2023 12:27 Ответить
Непонял, а до этого шо, хотел но не мог, типо , импотентом был?
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13.01.2023 12:38 Ответить
С такой армией и врага не надо.
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13.01.2023 13:21 Ответить
Krovavogo Pastora im na pomosh!
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13.01.2023 13:24 Ответить
Very good,
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13.01.2023 13:24 Ответить
Не, ну а шо вы хотели, без расп*здяства и бардака, кацапия не была бы кацапией.
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13.01.2023 13:47 Ответить
 
 