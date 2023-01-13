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За минувшие сутки россияне убили 4 гражданских, 8 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 4 гражданских, еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 12.01.2023 (по состоянию на 09:00 13.01.2023):

Донецкая область – 2 погибших, 2 раненых
Запорожская область - 1 погибший
Николаевская область - 1 раненый
Харьковская область - 2 раненых
Херсонская область - 1 погибший, 3 раненых", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки россияне убили 4 гражданских, 8 человек получили ранения, - ОП 01
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