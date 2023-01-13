За минувшие сутки россияне убили 4 гражданских, 8 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

Российские военные за прошедшие сутки убили в Украине 4 гражданских, еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 12.01.2023 (по состоянию на 09:00 13.01.2023):

Донецкая область – 2 погибших, 2 раненых

Запорожская область - 1 погибший

Николаевская область - 1 раненый

Харьковская область - 2 раненых

Херсонская область - 1 погибший, 3 раненых", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина де-факто стала членом НАТО, - Резников