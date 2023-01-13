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Пригожин хочет показать, что он лучше российской армии, поэтому стремится захватить Соледар, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пригожин

Евгений Пригожин хочет показать, что его ЧВК "Вагнер" эффективнее регулярных российских войск, именно поэтому он стремится захватить Соледар.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Алексей Резников, передаёт Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, ситуация в Соледаре "очень сложная", но "под контролем".

Министр добавил, что "вагнеровцы" использовали тактику атак пехотными волнами, что привело к большому количеству потерь в их рядах.

Резников считает, что Пригожина интересуют возможные экономические выгоды от захвата города, где находятся самые большие в Европе соляные шахты.

Министр обороны отметил, что ЧВК Вагнера хочет показать, что они лучше и эффективнее регулярных вооруженных сил РФ, а захват Соледара поможет это доказать.

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Топ комментарии
+16
ти б Рєзніков не звиздів , а займався б своїми безпосередніми обов'язками, и пи..діти ви всі мастаки
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13.01.2023 11:32
+12
нострадамус ти наш ненаглядний все вас уродів цікавить хто там що думае в цій проклятій параші
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13.01.2023 11:32
+12
Резников! Или надень трусы или сними крест! Займись своей работой! Или ты завидуешь популярности подполковника- ******** абдристовича? Это ты ему присвоил это звание?
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13.01.2023 11:36
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ти б Рєзніков не звиздів , а займався б своїми безпосередніми обов'язками, и пи..діти ви всі мастаки
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13.01.2023 11:32 Ответить
Квартал 95 по іншому не вміє ...
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13.01.2023 12:57 Ответить
нострадамус ти наш ненаглядний все вас уродів цікавить хто там що думае в цій проклятій параші
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13.01.2023 11:32 Ответить
Навіть якщо і захоплений,що з того?Це війна десь наступаємо,а десь відходимо...пи.діти на "цензор" це не в окопі сидіти....
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13.01.2023 11:43 Ответить
Що з того? Будеш, тварино, таке звіздіти, коли орки почнуть твоє місто із землею рівняти.
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13.01.2023 11:51 Ответить
ти чув від Генштабу що захоплений? Може ти Залужного "зеленим" зарахував? Всьопрапало?
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13.01.2023 11:47 Ответить
Резников! Или надень трусы или сними крест! Займись своей работой! Или ты завидуешь популярности подполковника- ******** абдристовича? Это ты ему присвоил это звание?
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13.01.2023 11:36 Ответить
А, Рєзніков Яковину таки дивиться....
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13.01.2023 11:36 Ответить
😁
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13.01.2023 11:40 Ответить
От що це означає - під контролем? Це типу у кабінеті рєзнікова під контролем? А обмороження бійців вийшло з під контролю? Треба своїми безпосередніми обов'язками займатись, а не 3,14здіти
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13.01.2023 11:40 Ответить
Дай Боже засолити цього півня кухаря у Соледарі, амінь.
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13.01.2023 11:44 Ответить
від дурнощів про сіль тяне блювати, якийсь дурінь ляпнув а інщі підхопили
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13.01.2023 11:45 Ответить
Не тримайся, проблюйся на свій комп чи телефон.
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13.01.2023 11:47 Ответить
Рєзніков, конспірологія тобі не йде. 😊 Пригожин б'ється не за шахти, а за місце під сонцем. А після повернення з опали Герасімова з Лапіним - і за власне життя. До шахт йому так далеко, як мені до Букінгемського палацу. 😊
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13.01.2023 11:47 Ответить
Будь що краще за раССєйську армію..
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13.01.2023 11:50 Ответить
упс. дискредитація рос.армії, будуть з путлером в одній камері балалайками мірятися
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13.01.2023 12:05 Ответить
Трепло.
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13.01.2023 12:15 Ответить
https://youtu.be/P0NOOF4i6ek...

Из Бахмута и Соледара...свежее
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13.01.2023 12:22 Ответить
Только что читал,что американские аналитики считают что соледар потерян,и оборону держут украинцы за чертой города:
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13.01.2023 12:52 Ответить
https://youtu.be/Agjp-r0NMAY...

Взятый в плен нашим спецназом вагнерБыдлос под Бахмутом... сказки чешет...
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13.01.2023 12:57 Ответить
а повар то говорят передаст!
не в обиду приличным пида*асам
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13.01.2023 13:05 Ответить
Пригожин из кожи лезет, чтобы стать главным КОЗЛОМ отпущения.
Путин им подотрётся и скажет: это всё они, твари.
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13.01.2023 13:08 Ответить
если завтра не издохнет .
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13.01.2023 13:13 Ответить
Можуть зробити це на брудершафт. Я поставлю "лайк"
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13.01.2023 13:37 Ответить
земля им солью .
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13.01.2023 13:09 Ответить
Пригожин хоче показати, що він кращий за російську армію

Цікаво інше: він кращий за гімно чи гірший?
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13.01.2023 13:17 Ответить
Знаючі люди кажуть, що він "дірявий".
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13.01.2023 13:38 Ответить
Одним словом вафел
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13.01.2023 13:18 Ответить
А експерти кажуть, що це не так.... Дмитро Снєгирьов, наприклад https://www.youtube.com/watch?v=8CCHZXWUHt4

десь після 8 хвилини
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13.01.2023 13:33 Ответить
Кацапи взагалі якісь дибіли. Якщо бойовики з чвк типу Blackwater йдуть за бабкипоганяти якихось бедуїнів чи дикарів з списами, то орки за бабки лізуть воювати проти регулярної добреозброєної армії і дохнуть тисячами,ще не зрозуміло з якими соцгарантіями.
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13.01.2023 15:07 Ответить
 
 