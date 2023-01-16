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Есть надежда, что Германия согласится передать танки Leopard Украине, - премьер Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leopard

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германия скоро согласится передать танки Leopard 2 Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, он будет говорить с немецкими политиками о переброски танков в Украине, поскольку она нуждается в современной западной бронетехнике.

Он подчеркнул, что к передаче танков призвал президент США Джо Байден.

"У меня есть надежда, что наши немецкие партнеры отважатся и смогут выделить танки, значительная часть тяжелой техники нужна в виде Leopard. Мы готовы это сделать", – сказал премьер Польши.

Моравецкий заявил, что не может себе представить, чтобы Германия быстро не согласилась на передачу танков Украине.

"В Украине также идет борьба за нашу безопасность. Для стабильности и мира важно перестать медлить, а начать реальную поддержку, как это делают Польша, США и Великобритания", - подытожил он.

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Топ комментарии
+11

Давайте краще буде обмін тілами. Можем ще тіло шуфрича накинути...
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16.01.2023 11:42
+6
Шольц такая же нерпа, как и Меркель. На фрицев нам надежды очень мало. Там видать их плешивый крепко за коки держит. Они только языком за Украину.
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16.01.2023 11:47
+4
Отставка министра обороны: Германия до сих пор пережевывает "сопли Меркель"
Йде з посади Крістіне Ламбрехт, яка очолювала мілітарне відомство понад рік. Вона прославилася численними скандалами.

"Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, - пише Bild, резюмуючи: - Ганьба!"

Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі танків.

Говорячи про війну, міністерка повідомила, що отримала купу вражень і цікавих зустрічей.

У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехт: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу - ось що залишає вона після 11 місяців війни.

Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця пані недалеко відійшла від колеги.

Більшість її заяв по Бундесверу й допомозі України - це скигління про мізерні запаси та власні потреби.

Щоправда, Хьогль бодай визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване нами рішення по танк

Німецькі генерали відверто кажуть, що їх уряд досі пережовує "соплі Меркель".

Весь 2022 рік німецькі чиновники витратили на визнання проблем і їх оплакування. Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро. Процес досі не запущено.

Полковник Андре Вюстнер заявив, що у німецької армії дефіцит "майже всього": "від відсутності персоналу та мотивації серед молодих людей пов'язувати своє життя з військовою службою до постачання запасних частин, ***********, не кажучи вже про нові системи зброї". Показово, що лише 36 САУ ************** 2000 в робочому стані, а запасів снарядів вистачить на 3 дні війни. Піком ганьби німецької армії стали БМП Puma, які масово зламалися після навчань.

Німецькі генерали не соромляться називати причину такого стану справ - це політика Ангели Меркель. Кажуть, вона розвалила Бундесвер. Але уряд Шольца не поспішає виправляти помилки, бо й нинішній канцлер - не політик воєнного часу і не харизматичний лідер.

Шольц дивиться лише на соцопитування. А німці не хочуть ні воювати, ні платити за безпеку. Коли б не стусани від Вашингтона, німці б взагалі закрилися у своїй мушлі й оплакували кожний євро, витрачений на протистояння росіянам.

Ось так німецька політика виглядає з-за лаштунків. Це варто знати для глибшого розуміння геополітики.
Орест Сохар
Підписуйтеся на "Орестократію (https://t.me/orestokratiia)
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16.01.2023 11:51
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Правила форума Совет форумчан
Є надія що США нададуть нам авіаполк Ф-22
Але дуже маленька надія.
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16.01.2023 11:42 Ответить
Ці фейкові анонси ,які мають місто місяці, повинні закритися,реальність-це допомога ЗСУ і народу України. Соледар має цьому приклад, бо і на сьогодні ідуть новини про Соледар без Соледару. Піар іде звідусіль.
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16.01.2023 12:10 Ответить
Ну, почалося. Шо будете закривати? Цензор?

Може вам краще там у Німеччині щось закрити та нам тут доповісти, що закриті усі прокацапські медіа, пропагандони відправлені на рідні єпєня, а ви відмовились від німецьких виплат та повертаєтесь на історичну Батьківщину допомагати тут наводити лад, бо без вас ми не впораємося.
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16.01.2023 12:33 Ответить
Ви хоч раз подумала, перед тим як мене переслідувати. Просто відкрийте мій нік і усе. Ваша хвороблива діяльність проти моїх постів дивна і брехлива. Якщо маєте щось проти Німеччини, звертайтесь до відповідних органів
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16.01.2023 13:38 Ответить
Ваші пости - це суцільний сумбур тривожної жіночки, які не піддаються ніякому аналізу. Зрозуміло лише одне - ви не задоволені українцями та дуже ********** німців. Виникає логічне питання - для чого ви приходите сюди до нас, щоб казати нам які ми погані, а німці хороші. Я вас розумію, що до німців, вони вам підняли виплати, тому і хороші, але ж нам вони не хочуть допомагати озброєнням, а ви брешете, що вони на другому місці. Вам не соромно брехати та звинувачувати мене у якихось переслідуваннях?

До яких органів мені звернутись у Німеччині, щоб вам відрізали Інтернет ?
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16.01.2023 14:07 Ответить
Таки ви хвора. Просто подивіться мій нік. Я реальна, а не ко.
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16.01.2023 15:32 Ответить
Ви лікар? Хто дав вам право ставити діагнози дописувачам сайту під час війни та щей із за кордону?

Реальна ТК , я вже це зрозуміла. .
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16.01.2023 15:54 Ответить
Це був просто сарказм.
Надія є на все, але не треба кричати про це на всіх шпальтах, надаючи інформацію таким чином, ніби питання вже вирішене на 100%
Це не правильно.
Колись я мав довіру до таких джерел як WP, NT, WSJ, BBC, але вони поступово перетворилися на звичайну жовту пресу.
А перші три, взагалі на рупори кацапської пропаганди.
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16.01.2023 14:53 Ответить

Давайте краще буде обмін тілами. Можем ще тіло шуфрича накинути...
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16.01.2023 11:42 Ответить
Отставка министра обороны: Германия до сих пор пережевывает "сопли Меркель"
Йде з посади Крістіне Ламбрехт, яка очолювала мілітарне відомство понад рік. Вона прославилася численними скандалами.

"Коли в січні 2022 року близько 200 000 російських солдатів підступали до кордону України, Ламбрехт з гордістю оголосила про постачання 5000 шоломів до України, - пише Bild, резюмуючи: - Ганьба!"

Вона всіляко гальмувала передачу ЗСУ будь-яких озброєнь, в тому числі танків.

Говорячи про війну, міністерка повідомила, що отримала купу вражень і цікавих зустрічей.

У Німеччині мало хто сумуватиме за Ламбрехт: порожні арсенали та жалюгідне забезпечення Бундесверу - ось що залишає вона після 11 місяців війни.

Її наступницею Bild називає уповноважену Бундестагу у справах збройних сил Єву Хьогль. Ця пані недалеко відійшла від колеги.

Більшість її заяв по Бундесверу й допомозі України - це скигління про мізерні запаси та власні потреби.

Щоправда, Хьогль бодай визнає, що "Леопарди" дуже допоможуть Україні. Це вже прогрес. Bloomberg пише, що Берлін таки дотиснули, наступного тижня може бути очікуване нами рішення по танк

Німецькі генерали відверто кажуть, що їх уряд досі пережовує "соплі Меркель".

Весь 2022 рік німецькі чиновники витратили на визнання проблем і їх оплакування. Шольц оголосив про масштабне переозброєння та спеціальну програму для Бундесверу на суму 100 млрд євро. Процес досі не запущено.

Полковник Андре Вюстнер заявив, що у німецької армії дефіцит "майже всього": "від відсутності персоналу та мотивації серед молодих людей пов'язувати своє життя з військовою службою до постачання запасних частин, ***********, не кажучи вже про нові системи зброї". Показово, що лише 36 САУ ************** 2000 в робочому стані, а запасів снарядів вистачить на 3 дні війни. Піком ганьби німецької армії стали БМП Puma, які масово зламалися після навчань.

Німецькі генерали не соромляться називати причину такого стану справ - це політика Ангели Меркель. Кажуть, вона розвалила Бундесвер. Але уряд Шольца не поспішає виправляти помилки, бо й нинішній канцлер - не політик воєнного часу і не харизматичний лідер.

Шольц дивиться лише на соцопитування. А німці не хочуть ні воювати, ні платити за безпеку. Коли б не стусани від Вашингтона, німці б взагалі закрилися у своїй мушлі й оплакували кожний євро, витрачений на протистояння росіянам.

Ось так німецька політика виглядає з-за лаштунків. Це варто знати для глибшого розуміння геополітики.
Орест Сохар
Підписуйтеся на "Орестократію (https://t.me/orestokratiia)
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16.01.2023 11:51 Ответить
А шо про українські такнки ніде ніхто ні гу-гу? Де самй кращий в світі танк?
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16.01.2023 11:45 Ответить
Вопрос, надеюсь риторический?
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16.01.2023 12:24 Ответить
Звісно шо риторичне...
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16.01.2023 12:28 Ответить
Но є нюанс. Через 2 роки. Так?
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16.01.2023 11:47 Ответить
"Моравецький заявив, що не може собі уявити" - у моравецького дуже бідна уява. хай спробує уявити на рівень нижче, шо хоча б дозвіл на передачу польских та леопардів від інших союзників дадуть.
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16.01.2023 11:47 Ответить
Шольц такая же нерпа, как и Меркель. На фрицев нам надежды очень мало. Там видать их плешивый крепко за коки держит. Они только языком за Украину.
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16.01.2023 11:47 Ответить
Забужко: "Штайнмаєр - цинічне стерво..."
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16.01.2023 11:51 Ответить
А зелений міцно тримає? Кошти на асфальт. Звідки вас реєструвати можуть, бо навіть не знаєте, що Німеччина посідає 2 місце по допомозі. А Польща уже довго говорить, а заявку так і не підготувала.
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16.01.2023 12:13 Ответить
Звідки?, Я взагалі те в Україні, а не Німеччині.
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16.01.2023 12:59 Ответить
І до цього року ні доля України ні доля танків вас не цікавила....так ви тільки в Україні чи українець?
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16.01.2023 13:41 Ответить
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16.01.2023 14:14 Ответить
Прагматизм и трусливость сегодняшней ФРГ удивляет!!
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16.01.2023 12:03 Ответить
Шольц малодушний боягузливий продажний жлоб, аналог персонажа на прізвисько Блінак з французької кінокомедії "Іграшка"

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16.01.2023 12:04 Ответить
Иногда кажется что все троллят Германию, и за дверями катаются по полу от смеха.
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16.01.2023 12:32 Ответить
Значить нема надії, що харківський танковий завод буде евакуйовано на територію Польщі і розпочне виробництво власних танків.
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16.01.2023 13:58 Ответить
Харківський танковий завод, успішно зруйновано.
Причому, не кацапами.
Зараз, він лише відновлює техніку зі зберігання.
Жодного виробництва.
Навіть Т-84, банально не змогли запустити в серію: нема на чому будувати серійно, можливе лише штучне виробництво.
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16.01.2023 14:57 Ответить
Чому ж ніхто не каже про комплектацію виробничих ліній? Заходу, очевидно, легше постачати станки ніж танки.
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17.01.2023 13:46 Ответить
Виробництво, це складний процес.
Одними верстатами не обмежується.
Якби все було так просто, то жодних проблем запустити будь що у серію, маючи лише креслення, або навіть прототип, не було б.
Але виробництво, т-64 знищували роками, нема не інформації, не фахівців.
А Т-84, довели лише до експериментальної серії: виробництво треба створювати, а це декілька років.
Ну і головне в тому, що хайперам та популістам від влади, це не потрібно.
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17.01.2023 14:05 Ответить
А як же 50 од. Т-84 у Таїланд? Не така мала серія. Чого не вистачає, щоб з мільярдним фінансуванням Заходу і додатковим устаткуваням, працівниками, з індустріальними можливостями союзників, масштабувати виробництво і збирати принаймні кілька машин на місяць? Я не розумію. На тлі гострої потреби у бронетехніці це виглядає як чистий саботаж. Врешті, що заважає викупити партію з Таїланду назад, це ж дешевше у рази ніж Леопарди і відсутність політичної складової.
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17.01.2023 17:36 Ответить
Контракт зірвано, все що могли побудувати, 12 екземплярів.
І це не серійні машини.
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17.01.2023 19:07 Ответить
 
 