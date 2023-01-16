Есть надежда, что Германия согласится передать танки Leopard Украине, - премьер Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германия скоро согласится передать танки Leopard 2 Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, он будет говорить с немецкими политиками о переброски танков в Украине, поскольку она нуждается в современной западной бронетехнике.

Он подчеркнул, что к передаче танков призвал президент США Джо Байден.

"У меня есть надежда, что наши немецкие партнеры отважатся и смогут выделить танки, значительная часть тяжелой техники нужна в виде Leopard. Мы готовы это сделать", – сказал премьер Польши.

Моравецкий заявил, что не может себе представить, чтобы Германия быстро не согласилась на передачу танков Украине.

"В Украине также идет борьба за нашу безопасность. Для стабильности и мира важно перестать медлить, а начать реальную поддержку, как это делают Польша, США и Великобритания", - подытожил он.

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