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Поставка танков Украине "не изменит ситуацию", а лишь "затянет страдания украинского народа", - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставка танков западными партнерами Украины "не изменит ситуацию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию, а лишь затянет страдания украинского народа", - сказал спикер российского диктатора.

"Эти танки горят и будут гореть так же, как и все остальные", - добавил он.

Читайте: Кремль не знает, как реагировать на информацию о поставке Турцией Украине кассетных боеприпасов
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Топ комментарии
+46
Раз так каже,значить змінить на користь ЗСУ.
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16.01.2023 11:57
+42
Піськов, а шо такоє, шо за суєта? Танки ще не надали, а вже нервувати починають...
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16.01.2023 11:57
+40
орк ипанутый, стояли, стоим и выстоим!!!!
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16.01.2023 11:56
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орк ипанутый, стояли, стоим и выстоим!!!!
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16.01.2023 11:56 Ответить
Песков сказал-- Но вывод как раз и ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ДЛЯ РОССИЯН...
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16.01.2023 12:17 Ответить
Як казала ЛІЯ АХЕДЖАКОВА (к/ф "Гараж") - значить надо брать!!!
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16.01.2023 13:44 Ответить
Согласен, только это не "Гараж", а "Служебный роман"..
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16.01.2023 14:00 Ответить
Раз так каже,значить змінить на користь ЗСУ.
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16.01.2023 11:57 Ответить
Це рота +взвод запасу,перевірка в бойових умовах підрозділу,решта по результатам.
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16.01.2023 15:17 Ответить
Піськов, а шо такоє, шо за суєта? Танки ще не надали, а вже нервувати починають...
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16.01.2023 11:57 Ответить
Все ти врешь, брехливая собака , тебе за єто платят.
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16.01.2023 11:57 Ответить
Ще будуть літаки , танки - це початок наступальної зброї.
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16.01.2023 11:57 Ответить
***** вусатий натякає, що і далі по мирним будуть фігачити....
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16.01.2023 11:58 Ответить
Скоро вам выродкам прекратим ваши мучения
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16.01.2023 11:59 Ответить
Понадеемся что Навку повстречает в переулке один из зеков-героев.
И ее страдания не будут долгими.
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16.01.2023 11:59 Ответить
конечно, хорошо бы что бы перед смертью помучалась и страдания были долгими.
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16.01.2023 12:00 Ответить
Типова відповідь маніяка.
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16.01.2023 11:59 Ответить
Людей створив Бог. А хто створив русскіх?
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16.01.2023 11:59 Ответить
*уйло з свого чемоданчика виліпив
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16.01.2023 12:01 Ответить
Судячи з якості, китайці.
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16.01.2023 18:10 Ответить
Авжеж, "унітазний йоржик" он як продовжує страдати. Вже незнає яку б ще брехню вистрадати щоб світ їм повірив.
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16.01.2023 11:59 Ответить
Иди ***** Песков !!ви ****** прокляті наи100 років вперед!!ви орки счезнете з ліця землі вже скоро!!!
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16.01.2023 12:00 Ответить
Такого в истории человечества не было, чтоб террористы бомбили мирное население и никогда не получали справедливого ответа.
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16.01.2023 12:01 Ответить
ну а те що зараз відбувається?

знищують найбільшу країну Європи, а у відповідь - нєльзя стрєлять па терріторії расєюшкі, єскалация, ракет нельзя, нєльзя і танкав, нічего нельзя

всім плювати, от що. Ми самі за 30 років все просрали. І тепер нам торба.
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16.01.2023 12:20 Ответить
«Ми самі за 30 років все просрали»
Особисто ні я,ні хтось із моїх знайомих нічого не просирав.
Просрала влада,і відповідальності їм за це ніякої.
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16.01.2023 13:18 Ответить
А влада що, сама по собі з'явилась?
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16.01.2023 14:54 Ответить
Кому цікавий словарний пронос ротом кремлівського йоршика.
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16.01.2023 12:01 Ответить
Вот же долбон.. И откуда ж они, эти страдания берутся???
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16.01.2023 12:02 Ответить
А в маніаків завжди у всьому винна жертва. Завідверто одягнулась. Фліртувала. Сама наодинці пішла в безлюдному місці. Та взагалі - винна в тому, що народилась та виросла.
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16.01.2023 12:14 Ответить
...Письков, для начала сопли вытри, а то ус отклеится.. идиот
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16.01.2023 12:02 Ответить
Мочить кремлёвский режим - не страдание, а удовольствие.
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16.01.2023 12:04 Ответить
Ах ти паскуда рашиська так хто приніс ті страждання ? ти уродливе падло і твій господар ви злочинці і за все доведется відповідати , що б ви виздихали.
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16.01.2023 12:04 Ответить
от *****!!!! адже добре знає, що саме рашка є причиною стаждань українців, але нова зброя "затянет" ці страждання! шоб ти здох в таких самих стражданнях!
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16.01.2023 12:05 Ответить
Г А А Г А вилікує кремлівських маніяків
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16.01.2023 12:05 Ответить
Затягнув би тобі хтось петлю на шиї.
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16.01.2023 12:07 Ответить
Пшел на йух таракан усатый. Раз визжит, значит все правильно Україна робить. Скоро кацапи вам тризда, після чого ваше ******** население буде страждати в тисячу разів більше, ніж український народ. Після нашої Перемоги, ми своїх воїнів і наших українців оплачемо, а ви і ваше ******** покоління буде страждати до скону.
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16.01.2023 12:08 Ответить
жги тварей с болот мацковии.Это быдло нелюди...
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16.01.2023 12:08 Ответить
Підор крємльовський, а как жє КієФ за трі дня?
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16.01.2023 12:08 Ответить
ну раз письков сказал можно верить
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16.01.2023 12:09 Ответить
А что ещё оно может кукарекнуть?
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16.01.2023 12:09 Ответить
тобі у петлі страждати недовго, падаль свинособача
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16.01.2023 12:09 Ответить
Шось кацапи ви вже підошизіли зовсім.
Орківські уйобки, ви там якось вже домовтесь синхронно і однаково брехати.
А то у вас то нема ні України, ні українського народу, то раптом про страждання українського народу заговорили.
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16.01.2023 12:10 Ответить
Все правильно - танками по московії не вдариш . потрібно щось інше.
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16.01.2023 12:10 Ответить
Письков, ты будешь повешен.
Без всякой Гааги.
Вверх ногами.
Ты умрёш одним из первых.
Молись, чтобы твоя смерть была быстрой....
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16.01.2023 12:10 Ответить
годі вже цитувати це опудало
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16.01.2023 12:11 Ответить
Ідіот булькатий, тобі краще подумати б про свою п'яту точку, куди бігти від Гааги, а він про танки...
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16.01.2023 12:12 Ответить
Козел усатый! Пошто Навку абидел?
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16.01.2023 12:15 Ответить
Спикер Кремля Песков заявил, что взрыв жилого дома в Днепре - "это результат работы украинской ПВО", а "ВС РФ не наносят ударов по жилым домам".

спасибо абдристовичу, как удачно подмахнул убийцам...
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16.01.2023 12:15 Ответить
Послухати унітазного йорша і зробити навпаки
Значить танки все змінять
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16.01.2023 12:15 Ответить
😁 Шо, страшно? Страждання українського народу - це не правильне визначення. Український народ бореться, щоб не страждати. Бо лише у випадку його поразки і можуть початися тв самі страждання. І так, боротьба кривава і важка. Але вона цього варта. Бо страждання можуть бути у рази довші і кривавіші. А ти піськів сси! То власне у тебе зараз страждання. Через мочовий.
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16.01.2023 12:16 Ответить
Козел усатый! Пошто Навку абидел?
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16.01.2023 12:16 Ответить
А если, типа, Україна, перестанет сопротивляться - то сразу наступит счастье
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16.01.2023 12:20 Ответить
"горять і горітимуть, як і решта".

Смішне... Все це - цілеспрямована гра на внутрішню публику. Бо гарматне м'ясо повинно максимально добровільно йти на кулемети ЗСУ. Бо за будь-якими відкритими джерелами давно всім очевидно: в ЗСУ на поточний момент втрат у танках в рази менше, ніж у загарбника. Мало того - ЗСУ захопило танків БІЛЬШЕ, ніж втратило своїх. Мало того: на поточний момент в ЗСУ справних танків БІЛЬШЕ, ніж було на 24.02.2022. Мало того: на поточний момент в ЗСУ справних танків БІЛЬШЕ, ніж у загарбника.

Нерозумні можуть спитати: якщо в ЗСУ більше танків, чого не атакують. Та тому і не атакують, що не хочуть повторення зі своїми танками того ж, що отримала засрашка. Бо, якщо хтось не знає, у звичайної роти дшв засобів ураження вистачає на танковий батальйон. І у засрашки засобів ПТРК вистачає. І наших танкових атак вони реально чекали і досі чекають. І дуже засмучені, що ЗСУ масово, танковими колонами, не ходить в атаки...
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16.01.2023 12:20 Ответить
Сегодня Какашенков заявит, что все поставляемые танки, как и все Хаймарсы, уже уничтожены.
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16.01.2023 12:24 Ответить
Не все Хаймарсы, а в два раза больше 🤡🤡
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16.01.2023 12:27 Ответить
писькин молодчага... чувствует конец писеца абсолютно отчетливо...
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16.01.2023 12:25 Ответить
За свій нарід турбуйся, комусь же потрібно поставити вас в стійло.
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16.01.2023 12:27 Ответить
глупий нікчемний задрот...
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16.01.2023 12:27 Ответить
це шось типу "с вашими танками они умрут медленнее"... ну ок... побачим)
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16.01.2023 12:29 Ответить
Типичная логика гопника - приколупаться втроём в подворотне к прохожему насчет "закурить", достать ножи и предложить "по хорошему" решить проблему и "избавить от страданий"
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16.01.2023 12:32 Ответить
І все ж таки,
куди поділися 3000 кацапських танків, га?

Чому мовчиш, піськове?

"Засєкрєчєная інфармация"?
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16.01.2023 12:32 Ответить
А про свій руський народ ти подумав, про трупи і калік, що повертаються на рашку, це нестраданія руського народу,,,?! ,хоч їм це відплата за те, що прийшли нас вбивати і слухали таких, якти
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16.01.2023 12:39 Ответить
Новина від піськова насправді для Заходу несе такий посил - рашка не вважає постачання танків за ескалацію.

То що ще Захід утримує?!
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16.01.2023 12:40 Ответить
Здохни вусатий ублюдок разом з ******.
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16.01.2023 12:42 Ответить
страждання українського народу , то это недостаточная утилизация рассеян
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16.01.2023 12:46 Ответить
Кремль пропонує усім українцям евтаназію.
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16.01.2023 12:51 Ответить
О! Потекло гімно по трубах, вірніше з валізи. Постачання танків швидше затягне мотузку на ваших шиях, *********...в.
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16.01.2023 12:52 Ответить
хдохни мразь проклята разом зі всією кремлівською шоблою і недоімперією
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16.01.2023 12:54 Ответить
Пісков, повір ми не будемо страждати, а навпаки будемо щасливими, коли ці танки будуть давити кацапську мразоту
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16.01.2023 12:56 Ответить
Тоді треба постачати-а краще,почати самим виготовляти ТЕ,що змінить ситуацію.
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16.01.2023 13:01 Ответить
Як казала кіногероїня Лії Ахеджакової :,, Гарні чоботи ! Треба брати!"
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16.01.2023 13:01 Ответить
Страждання є тільки в українського грунту - не так швидко гниє та кількість вбитої русні.
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16.01.2023 13:01 Ответить
про страждання російського народу ніхто з них навіть не замислюється
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16.01.2023 13:03 Ответить
значит изменит! еще ***** както заявило шо писюков всякую пургу метет
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16.01.2023 13:22 Ответить
А я думаю ми почнемо отримувати задоволення. По Арбату с вєтєрком, на Абрамсє. Е-е-ех!
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16.01.2023 13:37 Ответить
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.

...

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и в темный лес Ягнёнка поволок.
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16.01.2023 13:37 Ответить
Yak zhe cya merzota pereymaet'sya za Ukrainciv!! Zdoxnyi ******** !
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16.01.2023 13:41 Ответить
Опять у піськи словесний поніс.
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16.01.2023 13:45 Ответить
забув про страждання 110000+ трупаків з раші... та їх сімей. скоро прибуде їх...
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16.01.2023 13:55 Ответить
Навпаки,скоротяться! Бо скоріш скінчаться погані расєяні,і залишаться "хорошіє рускіє(ті,кого у тепловізор не побачиш)".
Піськов хоче воювати " до останього расєянина". Цікаво,чи бажає він бути тим,останім?
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16.01.2023 14:00 Ответить
Раз об этом заскулил усатый питор, значит танки нанесут серьезный урон *******.
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16.01.2023 14:06 Ответить
Удари вже повинні бути нанесені по кремлю і останкінськиій вежі

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16.01.2023 14:33 Ответить
Не раз вже писав тут , і + підтверджували - що правильно ...
Слова Піськова - істинна правда - з точністю до навпаки !
Тому читаємо - і розуміємо - як буде
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16.01.2023 15:07 Ответить
Не понЯв - якого народу? Українського? Так його ж немає, то вигадка австрійського генштабу. Вже як на те пішло, чого вони до нас прихб@лись? Нехай австріяки і відповідають за свою вигадку
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16.01.2023 16:10 Ответить
Почекаємо, що ти скажеш коли ці танки будуть лушмарити кацапів.
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16.01.2023 17:22 Ответить
Благодаря "бошковитым" конструкторам рашенские танки горят как никакие другие танки в мире. Жареный кацап улетает вместе с башней на полкилометра.
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16.01.2023 17:46 Ответить
Всі суки з обох сторін щось знають. Подомовлялися і тягнуть за вуха.
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16.01.2023 21:59 Ответить
 
 