Война может закончиться уже сегодня. Это может сделать один человек – Путин, – представитель США при НАТО Смит

Госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит считает, что война в Украине может быть завершена в любой момент. Это решение зависит от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом она сказала в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне быть очень четкой. Эта захватническая война, которую Россия ведет уже почти год, может закончиться сегодня. Прямо сейчас, когда мы сидим здесь и ведем этот разговор. И это может сделать только один человек. Это президент Путин. Эту войну начала Россия. И Россия может прекратить эту войну немедленно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее давить на Москву, чтобы она приняла это решение. Кроме того, мы хотим, чтобы украинские силы победили", — отметила она.

Посол поражена прогрессом и мастерством украинских военных.

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"И поэтому мы уверены, что при условии продолжения трансатлантической поддержки и даже поддержки с далеких континентов, украинские силы и дальше будут преобладать и, в конце концов, победят на поле боя", — уверена Смит.