Война может закончиться уже сегодня. Это может сделать один человек – Путин, – представитель США при НАТО Смит
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит считает, что война в Украине может быть завершена в любой момент. Это решение зависит от российского диктатора Владимира Путина.
Об этом она сказала в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Позвольте мне быть очень четкой. Эта захватническая война, которую Россия ведет уже почти год, может закончиться сегодня. Прямо сейчас, когда мы сидим здесь и ведем этот разговор. И это может сделать только один человек. Это президент Путин. Эту войну начала Россия. И Россия может прекратить эту войну немедленно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее давить на Москву, чтобы она приняла это решение. Кроме того, мы хотим, чтобы украинские силы победили", — отметила она.
Посол поражена прогрессом и мастерством украинских военных.
"И поэтому мы уверены, что при условии продолжения трансатлантической поддержки и даже поддержки с далеких континентов, украинские силы и дальше будут преобладать и, в конце концов, победят на поле боя", — уверена Смит.
Пожалуйста, подождите...
1. Повеситься
2. отравится
3 Застрелится
4.Выбросится высокого этажа
5.Утопится
6. Облить себя топливом и бросить спичку под ноги
7. Пойти в Храм исповедаться причаститься и пройти обряд Соборования а там глядишь Бог к нему Ангела Смерти пришлет не такое и смешное дело Бог до последнего дает шганс ПОКАЯТСЯ И ПРОЙТИ ОБРЯД РАСКАЯНИЯ ЧЕРЕЗ СУД МИРСКОЙ ПРИГОВОР И ОТБЫТИЕ НАКАЗАНИЯ А БЕЗ ЭТОГО БОГ НЕ СМОЖЕТ ЕМУ (Путину) СПИСАТЬ ПРОСТИСТЬ его же ДОЛГИ и Грехи его..(*Путина) ВОТ БЫ ЧТО ПОЯСНИЛИ ЦЕРКОВНИКИ ГУНДЯЕЕВА ПУТИНУ...
Там і нафти до фіга, тобто все окупиться
*****...рьте ему по лысине, когда будет до туалета деревянного в кремле идти.
Подібні заяви його лише надихають, оскільки підкреслюють його "особливий статус".