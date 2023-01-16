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Война может закончиться уже сегодня. Это может сделать один человек – Путин, – представитель США при НАТО Смит

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит считает, что война в Украине может быть завершена в любой момент. Это решение зависит от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом она сказала в интервью ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Позвольте мне быть очень четкой. Эта захватническая война, которую Россия ведет уже почти год, может закончиться сегодня. Прямо сейчас, когда мы сидим здесь и ведем этот разговор. И это может сделать только один человек. Это президент Путин. Эту войну начала Россия. И Россия может прекратить эту войну немедленно. Мы делаем все возможное, чтобы как можно сильнее давить на Москву, чтобы она приняла это решение. Кроме того, мы хотим, чтобы украинские силы победили", — отметила она.

Посол поражена прогрессом и мастерством украинских военных.

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"И поэтому мы уверены, что при условии продолжения трансатлантической поддержки и даже поддержки с далеких континентов, украинские силы и дальше будут преобладать и, в конце концов, победят на поле боя", — уверена Смит.
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Топ комментарии
+7
Або можна просто не жувати соплі, а разом ******* по терористам.
Там і нафти до фіга, тобто все окупиться
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16.01.2023 12:06
+7
Глупейшее заявление.
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16.01.2023 12:09
+6
"Кровавые убийства населения с расчленениями тел жертв могут прекратиться уже сегодня. Это может сделать сам маньяк-убийца." - глубокомысленно заявил представитель полиции.
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16.01.2023 13:00
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Байден теж може
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16.01.2023 12:00 Ответить
Так , Байден теж може, але ціна і методи різні.
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16.01.2023 12:05 Ответить
варианты для *****
1. Повеситься
2. отравится
3 Застрелится
4.Выбросится высокого этажа
5.Утопится
6. Облить себя топливом и бросить спичку под ноги
7. Пойти в Храм исповедаться причаститься и пройти обряд Соборования а там глядишь Бог к нему Ангела Смерти пришлет не такое и смешное дело Бог до последнего дает шганс ПОКАЯТСЯ И ПРОЙТИ ОБРЯД РАСКАЯНИЯ ЧЕРЕЗ СУД МИРСКОЙ ПРИГОВОР И ОТБЫТИЕ НАКАЗАНИЯ А БЕЗ ЭТОГО БОГ НЕ СМОЖЕТ ЕМУ (Путину) СПИСАТЬ ПРОСТИСТЬ его же ДОЛГИ и Грехи его..(*Путина) ВОТ БЫ ЧТО ПОЯСНИЛИ ЦЕРКОВНИКИ ГУНДЯЕЕВА ПУТИНУ...
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16.01.2023 12:16 Ответить
США теж може зупинити цю війну, ввівши санкції, які знищать Росію, але чомусь не хочуть.
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16.01.2023 12:06 Ответить
уничтожить армию и шайку болот мацковии.Вот тогда закончится 3 мировая в Ukraine
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16.01.2023 12:06 Ответить
Або можна просто не жувати соплі, а разом ******* по терористам.
Там і нафти до фіга, тобто все окупиться
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16.01.2023 12:06 Ответить
У США ведь есть лазерное оружие.
*****...рьте ему по лысине, когда будет до туалета деревянного в кремле идти.
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16.01.2023 12:07 Ответить
Глупейшее заявление.
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16.01.2023 12:09 Ответить
Верно. Лишний раз показать *****, какой тот великий...
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16.01.2023 13:14 Ответить
або інша одна небайдужа людина, що знаходиться поруч...
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16.01.2023 12:10 Ответить
Сомнительное заявление, уж очень упрощённое. Если закончить войну так просто, то так же просто её и возобновить. Мне кажется, что условия прекращения оккупации одно решительность граждан Украины защищать свою землю, свою свободу, свой европейский выбор! Поэтому не стоит выдумывать политические варианты - дайте нам "Абрамсы" и побольше (улыбается)
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16.01.2023 12:28 Ответить
Окурок почав війну, щоб потішити своє ЕГО.

Подібні заяви його лише надихають, оскільки підкреслюють його "особливий статус".
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16.01.2023 12:29 Ответить
"Кровавые убийства населения с расчленениями тел жертв могут прекратиться уже сегодня. Это может сделать сам маньяк-убийца." - глубокомысленно заявил представитель полиции.
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16.01.2023 13:00 Ответить
Дайте пару тисяч Томагавків і може їх навіть використати не встигнемо, як на кацапії скропостіжно запустять на ТБ " Лєбєдіноє озєро " замість коопєратіва Озєро.
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16.01.2023 13:28 Ответить
Такі заяви - дешевий популізм. В війну вже втягнуті мільйони кацапів. Всі є співучасниками злочину. Якщо ***** "прозріє" і раптом спробує припинити війну до отримання поразки то його розірвуть співучасники. Вони все одно це зроблять і в випадку поразки, але пізніше і спробують перекласти на ***** всю відповідальність. Тому про припинення війни простим указом ***** навіть мови бути не може - кацапи таке сприймуть як "зраду ідеалів". Переконаний що Джуліан Сміт не настільки примітивна щоб цього не розуміти, а от яку мету вона переслідує роблячи такі заяви це вже інша справа...
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16.01.2023 13:35 Ответить
Слухаючи подібні заяви чомусь здається, що у разі якщо пуйло запропонує свій відхід до кордонів 24.02.22 то наступного дня весь Захід натисне нас до згоди. Крим і Донбас будуть поза рамками угод. Репарації виключно на папері. І ми самі біля розбитого корита.
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16.01.2023 13:44 Ответить
Пані посол немного лукавит, когда говорит про одного человека , это могут сделать специально обученные люди , которые устранят физически пуйла , но для этого нужна отмашка на самом высоком уровне . Суперсовременная ракета , дрон , информация разведки и нет пуйла. А уж приемник точно не захочет повторит судьбу плешивого психопата.
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16.01.2023 14:02 Ответить
 
 