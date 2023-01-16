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Бербок прибыла в Гаагу, чтобы обсудить способы привлечения Путина к ответственности за войну против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок находится с визитом в Гааге, одной из центральных тем которого является привлечение к ответственности президента России Владимира Путина за войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В комментариях СМИ перед встречей с представителями Международного уголовного суда Бербок заявила, что Путин в своей войне против Украины нарушает основные принципы международного права и война РФ является войной против справедливости. "Но международное дело остается сильным, и наша общая задача - обеспечить его выполнение и усиливать его уже сейчас", - подчеркнула глава МИД Германии.

В МКС она должна встретиться с президентом суда Петром Гофманским и главным прокурором Каримом Ханом, который, как известно, уже расследует действия российских военных в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы могут рассчитывать на нашу солидарность, это предполагает дальнейшие поставки оружия, - Бербок в Харькове
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Теперь я изменилa свое мнение о мисс Бербок. Со времен агрессивной войны против Украины она все делала правильно.
В отличие от канцлера СДПГ.
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16.01.2023 14:56 Ответить
Одновременно общаются как ни в чём ни бывало. Договариваются и торгуют.
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16.01.2023 20:31 Ответить
 
 