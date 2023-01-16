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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Абрамович (92) олигарх (1014) россия (91360) санкции (10626)

Российские олигархи знали о дате вторжения и бросились переписывать свои активы на родственников, - BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

абрамович

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало промежуточный отчет о результатах расследования действий российских олигархов накануне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что российские олигархи, зная заранее о дате российского вторжения в Украину, перевели свои активы по имени своих детей, чтобы вывести их из-под санкций.

В своем отчете FinCen подтверждает эту информацию, опираясь на отчеты других структур, где описаны подозрительные операции с миллиардами долларов на счетах и фондах ряда россиян.

В начале января британская Guardian, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции истоки информации, подробно написала о действиях, совершенных Романом Абрамовичем.

По информации издания, в начале февраля, за три недели до начала войны, на десяти оффшорных счетах Абрамовича произошла стремительная реорганизация.

Из утечек следует, что бенефициарами фондов с суммарными активами не менее четырех миллиардов долларов стали семь детей Абрамовича, младшему из которых девять лет.

Активы также включают в себя недвижимость, яхты и частные самолеты.

По времени эта активность также совпала с предупреждением западных стран о неизбежных санкциях в отношении близких Путину бизнесменов в случае вторжения в Украину.

FinCen дает понять, что речь идет о нескольких российских олигархах и представителях элит, которые прибегли к такой же схеме. Но имена других лиц пока не называются.

Читайте: Канада арестовала активы Абрамовича на $26 млн и хочет отдать их на восстановление Украины
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Топ комментарии
+22
і тільки зелена мерзота обіцяла шашлички в травні
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16.01.2023 12:06
+14
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16.01.2023 12:08
+13
Ось тільки влада України не хотіла вірити і робили все навпаки, розмінували кримський перешийок і Чонгар ,а з Гостомеля не наважились забрати навіть "Мрію " хоч західна розвідка попереджала про висадку десанту.
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16.01.2023 12:13
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і тільки зелена мерзота обіцяла шашлички в травні
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16.01.2023 12:06 Ответить
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16.01.2023 12:08 Ответить
ниче после победы мы с них шоблы барбекю сделаем сейчас они в маринаде отстаиваются..вкуснее и нежнее блюдо будет...
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16.01.2023 12:10 Ответить
какие проблемы детей жен прислугу и прочую шваль признать ЧЛЕНАМИ ОЛИГАРХА БАНДЫ-- А САМОГО ОЛИГАРХА СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА признать... И ВСЕ МИЛЛИАРДЫ НЕПОСИЛЬНО НАВОРОВАННЫЕ САНКЦИОНИРОВАННО ИЗЪЯТЬ В ПОЛЬЗУ УКРАИНЫ И СТРАН ДОНОРОВ антироссийской коалиции????
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16.01.2023 12:09 Ответить
старшенькому - абрахамії тоже доля обломилась не мала. судячи з того, шо той як бздо по шараварах мотається, витягуючи за матню свого тятю з під санкцій.
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16.01.2023 12:10 Ответить
Ось тільки влада України не хотіла вірити і робили все навпаки, розмінували кримський перешийок і Чонгар ,а з Гостомеля не наважились забрати навіть "Мрію " хоч західна розвідка попереджала про висадку десанту.
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16.01.2023 12:13 Ответить
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16.01.2023 12:15 Ответить
НУ ДА ОН НЕ СДРЫСНУЛ НА мАЬДИВЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, КАК НЕКОТОРЫЕ под чужим паспортом...
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16.01.2023 13:32 Ответить
А хто здриснув пАд чужим паЧпортом?
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16.01.2023 13:57 Ответить
лучше б свалила эта мразь. Но тогда б власть быстро перешла к ВСУ , зачистили остатки опки и поставки оружия пошли бы намного быстрее
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16.01.2023 14:38 Ответить
Глупо думать что например Тиньков каждый год приезжавший на дни рождения Пескова не знал об этом.

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16.01.2023 12:17 Ответить
А какие клоуны рассказывали про то, что все держали в секрете даже от военных?😂😂😂
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16.01.2023 12:25 Ответить
Висновок.
Уzкій НЕ буває хароший!

Уzкій буває хіба широким.
Розширеним за допомогою швабри чи пляшки.
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16.01.2023 12:40 Ответить
Глаз узкій? - Значіт руZкій
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16.01.2023 13:59 Ответить
Точная дата переносилась несколько раз. Армия РФ полгода стягивалась к границам Украины, поэтому все всё знали. Не знали только блаженые, кто отказывался верить.
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16.01.2023 12:43 Ответить
Так добавте членов семьи к бенефициарам и загребите их всех. С депортацией в маму рашу в конце.
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16.01.2023 13:44 Ответить
російські олігархи, знаючи заздалегідь про дату російського вторгнення в Україну, перевели свої активи на ім'я своїх дітей, щоб вивести їх з-під санкцій. Джерело: https://censor.net/ua/n3393611


1- Вони дійсно мали інформацію - бо за неї регулярно плотять і відповідно будують свої дії та плани ...
2- Вони просто розумні - і зробили відповідні висновки - і дії ...
3- Вони , може і хотіли би , але не могли зупинити психічно хворого Путіна ... . тому просто вжили застережних засобів
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16.01.2023 15:18 Ответить
А тим, хто трохи запіZZдався, бубочка дав громадянство України і значок Так?
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16.01.2023 16:46 Ответить
 
 