Российские олигархи знали о дате вторжения и бросились переписывать свои активы на родственников, - BBC

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало промежуточный отчет о результатах расследования действий российских олигархов накануне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что российские олигархи, зная заранее о дате российского вторжения в Украину, перевели свои активы по имени своих детей, чтобы вывести их из-под санкций.

В своем отчете FinCen подтверждает эту информацию, опираясь на отчеты других структур, где описаны подозрительные операции с миллиардами долларов на счетах и фондах ряда россиян.

В начале января британская Guardian, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции истоки информации, подробно написала о действиях, совершенных Романом Абрамовичем.

По информации издания, в начале февраля, за три недели до начала войны, на десяти оффшорных счетах Абрамовича произошла стремительная реорганизация.

Из утечек следует, что бенефициарами фондов с суммарными активами не менее четырех миллиардов долларов стали семь детей Абрамовича, младшему из которых девять лет.

Активы также включают в себя недвижимость, яхты и частные самолеты.

По времени эта активность также совпала с предупреждением западных стран о неизбежных санкциях в отношении близких Путину бизнесменов в случае вторжения в Украину.

FinCen дает понять, что речь идет о нескольких российских олигархах и представителях элит, которые прибегли к такой же схеме. Но имена других лиц пока не называются.

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