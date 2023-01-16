Российские олигархи знали о дате вторжения и бросились переписывать свои активы на родственников, - BBC
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало промежуточный отчет о результатах расследования действий российских олигархов накануне вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.
Отмечается, что российские олигархи, зная заранее о дате российского вторжения в Украину, перевели свои активы по имени своих детей, чтобы вывести их из-под санкций.
В своем отчете FinCen подтверждает эту информацию, опираясь на отчеты других структур, где описаны подозрительные операции с миллиардами долларов на счетах и фондах ряда россиян.
В начале января британская Guardian, ссылаясь на оказавшиеся в распоряжении редакции истоки информации, подробно написала о действиях, совершенных Романом Абрамовичем.
По информации издания, в начале февраля, за три недели до начала войны, на десяти оффшорных счетах Абрамовича произошла стремительная реорганизация.
Из утечек следует, что бенефициарами фондов с суммарными активами не менее четырех миллиардов долларов стали семь детей Абрамовича, младшему из которых девять лет.
Активы также включают в себя недвижимость, яхты и частные самолеты.
По времени эта активность также совпала с предупреждением западных стран о неизбежных санкциях в отношении близких Путину бизнесменов в случае вторжения в Украину.
FinCen дает понять, что речь идет о нескольких российских олигархах и представителях элит, которые прибегли к такой же схеме. Но имена других лиц пока не называются.
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Розширеним за допомогою швабри чи пляшки.
1- Вони дійсно мали інформацію - бо за неї регулярно плотять і відповідно будують свої дії та плани ...
2- Вони просто розумні - і зробили відповідні висновки - і дії ...
3- Вони , може і хотіли би , але не могли зупинити психічно хворого Путіна ... . тому просто вжили застережних засобів