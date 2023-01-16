Задержаны предатели, которые "сливали" конспиративные базы Сил специальных операций ВСУ во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте.
Во время захвата областного центра он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
В ночь с 26 на 27 июня прошлого года он "слил" двум представителям ФСБ с позывными "Марс" и "Зеленый" адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.
Также злоумышленник "раскрыл" врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города.
"Получившуюся информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями. Кроме того, предатель пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ, знакомый вышеупомянутого вражеского приспешника.
В июне прошлого года украинский военный попал в плен к рашистам.
Там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам.
С этой целью он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики взяли в плен.
Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения.
Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.
После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.
Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Комплексные мероприятия по разоблачению и задержанию предателей проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с бойцами Сил специальных операций ВСУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
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Але ж українці завжди добрєнькі.
Плюс, влада Зе малоросів під личиною 'патріотів' точно або випустить їх закордон отримувати гроші біженців, або призначить послами чи в ОДА розкрадати гуманітарку
Это клеймо должно их преследовать всю их никчемную жизнь и после отсидки в тюрьмах !!!
Найшли лохов шоб свою сраку прикртит!
Краше напишите Хто розмтнував мост? Хто злив базу на активистов? Як це все попало до рук орков?
И коли покарають винних, а не лохов - напкоманiв))))