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Задержаны предатели, которые "сливали" конспиративные базы Сил специальных операций ВСУ во время оккупации Херсона, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух агентов ФСБ в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, одним из них оказался местный житель, которого военнослужащие Сил специальных операций ВСУ привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте.

Во время захвата областного центра он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

В ночь с 26 на 27 июня прошлого года он "слил" двум представителям ФСБ с позывными "Марс" и "Зеленый" адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне.

Также злоумышленник "раскрыл" врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города.

"Получившуюся информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих с их семьями. Кроме того, предатель пытался склонять местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ, знакомый вышеупомянутого вражеского приспешника.

В июне прошлого года украинский военный попал в плен к рашистам.

Там он всячески пытался доказать свою лояльность русским оккупантам.

С этой целью он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики взяли в плен.

Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевых задачах своего подразделения.

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Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия.

Задержаны предатели, которые сливали конспиративные базы Сил специальных операций ВСУ во время оккупации Херсона, - СБУ 01

Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Комплексные мероприятия по разоблачению и задержанию предателей проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с бойцами Сил специальных операций ВСУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
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Топ комментарии
+17
На кол!
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16.01.2023 12:19
+11
За зраду, роботу на користь ворога військовому який порушив присягу тільки вища міра
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16.01.2023 12:30
+8
А чого оті істоти ще живі?!!!
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16.01.2023 12:35
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На кол!
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16.01.2023 12:19 Ответить
Який кол? Умовно дадуть і гуляй Вася!
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16.01.2023 13:24 Ответить
Тримання під вартою з можливістю вийти під заставу? Жаль, що підери опір не чинили.
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16.01.2023 12:22 Ответить
Підкреслив самий головний в О
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16.01.2023 12:23 Ответить
Повесить по-тихому ‼️В Великобритании во время войны был закон , а у нас ГНИДА ДЕРЬМАК своих не сдаст Даже рожи им замазывают ,чтобы отпустить
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08.02.2023 13:32 Ответить
От гандони
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16.01.2023 12:22 Ответить
жалко немає свиней людожерів скрормив би
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16.01.2023 12:29 Ответить
У нас біля зони бойових дій таких свинок достатньо... Жеруть москаликів з кістками...
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16.01.2023 12:48 Ответить
За зраду, роботу на користь ворога військовому який порушив присягу тільки вища міра
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16.01.2023 12:30 Ответить
Родного брата сдал,куда катится мир...
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16.01.2023 12:32 Ответить
А чого оті істоти ще живі?!!!
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16.01.2023 12:35 Ответить
Смерть!
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16.01.2023 12:39 Ответить
А мордяки чому заблюрені? А, забув. Це ж майбутні виборці чи посадовці...
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16.01.2023 12:58 Ответить
ХЗ.... Зрадники... Бог їм суддя...
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16.01.2023 13:01 Ответить
Спочатку затримують потім судді відпускають під особисте забов'язання чи заставу
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16.01.2023 13:37 Ответить
Мабуть, стефанішина може і за цих рашистів ***** та нелюдей бути стурбованою…
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16.01.2023 13:38 Ответить
мене бентежить вибір наших ССО - чи не занадто часто вони працюють із потенційними зрадниками? Може щось в консерваторії змінити потрібно?
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16.01.2023 14:35 Ответить
Буданова з Гогілашвілі
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16.01.2023 15:02 Ответить
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16.01.2023 14:36 Ответить
По хорошому за такі злочини шкіру дерти живцем і на площі вивісити в Херсоні.
Але ж українці завжди добрєнькі.
Плюс, влада Зе малоросів під личиною 'патріотів' точно або випустить їх закордон отримувати гроші біженців, або призначить послами чи в ОДА розкрадати гуманітарку
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16.01.2023 15:01 Ответить
Откройте их лица !!! Пусть все знают кто они !!!!
Это клеймо должно их преследовать всю их никчемную жизнь и после отсидки в тюрьмах !!!
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16.01.2023 16:24 Ответить
Втекли як криси "безпека" гнойна, з ментами. Зараз повернулся Хозяева бл....
Найшли лохов шоб свою сраку прикртит!
Краше напишите Хто розмтнував мост? Хто злив базу на активистов? Як це все попало до рук орков?
И коли покарають винних, а не лохов - напкоманiв))))
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03.02.2023 16:29 Ответить
 
 