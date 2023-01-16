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Bloomberg подсчитал оружие, которое Украина получила с начала полномасштабной войны. ПЕРЕЧЕНЬ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars

Агентство Bloomberg составило список оружия, которое Украина получила от союзников с начала полномасштабной войны или собирается получить вскоре.

Bloomberg ссылается на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство уточняет, что эти данные – приблизительны. Они могут включать обещанное, но не поставленное оружие.

Танки:

  • 410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран;
  • Великобритания пообещала отправить Украине танки Challenger 2, что станет первым случаем, когда западная страна предоставит Украине современные основные боевые танки для борьбы с российскими войсками;
  • Польша пообещала предоставить "роту" боевых танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;
  • в США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они также отправить боевые танки.

Читайте: Россияне под Бахмутом понесли сильные потери и истощаются. ВСУ имеют шанс на контрнаступление, - Bloomberg

Бронетехника/боевые машины пехоты:

  • 300 единиц, в том числе 250 БМП советского производства от постсоветских стран;
  • Франция объявила на прошлой неделе, что она передаст неопределенное количество колесных танковых эсминцев AMX-10RC;
  • США и Германия заявили, что предоставят 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder.

Бронетранспортеры:

  • 1100 единиц, в том числе 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117. Агентство уточняет, что более 160 бронетранспортеров – М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании.

Также читайте: В бюджете РФ – дыра в $56 млрд, это рекордный дефицит, - Bloomberg

Транспортные средства с усиленной противоминной защитой:

  • всего около 925, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster и несколько британских Wolfhound и Mastiff.

Bloomberg отмечает, что эти машины схожи с БТР, но специально разработаны с наклонным корпусом для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Мобильные машины пехоты:

  • более 1540 единиц, в том числе 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства Humvee.

Это колесные бронетранспортеры, которые перемещают солдат по полю боя в атаке, разведке и патрулировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина находится в решающей фазе войны. В скором времени могут быть новые поставки оружия, - Столтенберг

Артиллерия:

  • 300 буксируемых гаубиц, из них свыше – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;
  • свыше 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 – по заказу (более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 – из Польши, Германии, США и других стран).

Реактивные системы залпового огня:

  • всего – 95 единиц, в том числе 38 систем HIMARS и более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Противовоздушные системы:

  • 37 германских самоходных зенитных систем Gepard;
  • 8 ракетных батарей NASAMS американского производства;
  • одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;
  • 6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;
  • 6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании;
  • несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Читайте также: В Бундестаге предлагают выкупить в Катаре зенитные танки Cheetah для Украины

Самолеты:

  • 14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретенных странами НАТО в Болгарии и доставленных в Украину;
  • 4 Су-25 из Северной Македонии;
  • 20 вертолетов Ми-17, первоначально предназначавшихся для Афганистана, переданы США;
  • 11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии;
  • 3 британских Westland Sea Kings;
  • 6 вертолетов Kamov российского производства из Португалии;
  • более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, а также по одному из Литвы и Польши;
  • сотни американских боеприпасов Switchblade;
  • 415 разведывательных беспилотников.

Ракеты дальнего радиуса действия: Bloomberg подчеркивает, что ни одна страна пока не согласилась предоставить ракетные системы большой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на больших расстояниях, чем HIMARS.

Некоторые западные чиновники выразили обеспокоенность по поводу предоставления украинцам оружия, способного наносить удары по целям в глубине России, поскольку это может привести к прямой конфронтации с РФ.

Другое оружие: к другим видам вооружения относятся ракеты, которые могут использоваться против вражеских радаров, кораблей и надводных целей, а также средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные водные суда, радиолокационное оборудование и другие системы.
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Топ комментарии
+16
Байдуже як називати поставки. головне що вони йдуть. І кількість зброї окуєнна.
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16.01.2023 12:36
+12
Просто дофига оружия.. Чем вам не лендлиз.
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16.01.2023 12:30
+5
деМІЛІТАРІЗАЦІЯ "сво йде у позитивному напрямку"
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16.01.2023 13:32
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Правила форума Совет форумчан
Просто дофига оружия.. Чем вам не лендлиз.
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16.01.2023 12:30 Ответить
Байдуже як називати поставки. головне що вони йдуть. І кількість зброї окуєнна.
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16.01.2023 12:36 Ответить
Менше ніж знищено рашистської техніки. Особливо ця кількість яскраво виглядає на фоні того, що Канашенков та роССійсько-нацистські пропагандони своїм ротом "знищіли" вже більше у рази аніж було та планується надавати Україні Заходом, не кажучи про останні заяви стосовно "Бредлі", на яких ще не навчились наші воювати, не кажучи вже про постачання в Україну, але ж Канашенко вже і їх "знищів"!
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16.01.2023 12:56 Ответить
а давайте у відповідь на конашонковські знищені "бредНі"
пан Генерал Залужний постєбєтся і скаже що нами ....

знищена дивізія Армат !

бредНі конашонкова врешті решт треба довести до логічного абсурду
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16.01.2023 13:57 Ответить
Це буде не гарно. Всі привикли що у нас на відмінно від рф з даними все ок і подаємо лиш те що підтвердили з декількох джерел.

Це ось рф подає у звітах те що хоча б комусь під наркотою там привиділось - наприклад стріляють по школі про яку хтось сказав що там 100500 поляків, а чи попали чи ні для рф значення немає і буде подано що знищили 100500 польських найманців.

До того ж все йде до того що армат ми ще встигнемо знищити.
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16.01.2023 23:54 Ответить
деМІЛІТАРІЗАЦІЯ "сво йде у позитивному напрямку"
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16.01.2023 13:32 Ответить
... згідно з планом і графіком...
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16.01.2023 20:24 Ответить
Не розумію навіщо згадувати спорядження для піхоти якщо мова йде про технічні важкі засоби?! В переліку знищеного рашистського озброєння ви теж не знайдете озброєння піхоти, а лише самих піхотинців!!!
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16.01.2023 12:50 Ответить
"колісних танкових есмінців AMX-10RC"


Це що таке? Есмінец, нагадаю - це "ескадрений міноносець", тобто корабель.
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16.01.2023 12:39 Ответить
То в ескадру підводних човнів з степів Херсонщини, мабудь

А якщо серйозно, то списочок файний, дякуємо дуже!
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16.01.2023 12:41 Ответить
Було б іще краще якби вони не склали до купи те, що вже прийшло із тим, що має колись прийти. Бо по факту стріляє зброя , що в полі а не в списку
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16.01.2023 20:32 Ответить
мабуть "кривий" переклад слова destroer
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16.01.2023 13:50 Ответить
У наданому Bloomberg списку змішано до купи те що було надано і те що лише заплановано передавати. Чи то так викладено у оригіналі, чи то змішано у перекладі, але у будь якому випадку інформація не точна та не дає можливості для аналізу. А так, навіть у змішаному вигляді, бачимо набагато менше ніж було знищено подібної військової техніки рашистів, що підтверджує більшу ефективність ЗСУ у порівнянні з роССійсько-нацистськими злочинцями!!!
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16.01.2023 12:47 Ответить
Например для РСЗО и гаубиц важнее знать сколько дали ракет и снарядов к ним, а не количество установок. Не секрет что у оружия Запада проблема в снарядах и ракетах из-за дороговизны. Они не клепают их тысячами как совки. Один залп Хаймарса стоит миллион долларов.
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16.01.2023 13:00 Ответить
на папері все виглядає переконливо, а от в реальності дещо не так. не враховується, що у будь-якої техніки є моторесурс, ресурс стволів. необхідно регулярно проводити тех обслуговування, тобто потрібна достатня кількість запчастин, а також людей, які можуть це тех обслуговування провести. ну і бойові втрати, звичайно що, є.
п.с.: в будь-якому разі ми вдячні за будь-яку допомогу.
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16.01.2023 12:52 Ответить
и для деятелей секты гделендлиз нужно уточнить, что в целом это БОЛЬШЕ, чем получил СССР в первый год того самого ленд-лиза, а нынешняя война гораздо МЕНЬШЕ по масштабам.
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16.01.2023 13:20 Ответить
Це не тільки більше, але ще й безкоштовно, навідміну від ленд-лізу, за який требарозраховуватись нам та нашим дітям та онукам.
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16.01.2023 14:38 Ответить
з такою підтримкою можна легко крим відвойовувати нє?
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16.01.2023 13:49 Ответить
На фоні того, як партнери нас роззброїли в 90-х, це мізер!!!
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16.01.2023 13:51 Ответить
Ну…. танки, літаки, бронемашини, системи ППО, гвинтокрили, РСЗО, гаубиці, снаряди, стрілкову + набої та інш - нам ніхто не допомагав розпродати (занедбати).
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16.01.2023 14:28 Ответить
Конечно странные коменты по части количества оружия? Реально очень мало и не стабильно. Западу от нас нужно перемирие с РФ, а нам победа! Это и причина поставок чайной ложкой. Пора все говорить и решать нам. Без создания Яо тактического победы не будет. Не применение его имею в виду--- а наличие. И право у нас есть, в том числе и моральное. Нас банально в 1994 г кинули. Давайте выбирать--- если решили стать нацией. Если народом останемся--- решат за нас. К сожалению так и было 30 лет последних. Та и раньше тоже.
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17.01.2023 11:07 Ответить
Як що рівняти з кількістю озброєння кацапів то це каплі у морі
Танки, так і не надавалися Заходом, радянські з Варшавського блоку не рахуються,
а танки потрібні були ще з літа
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16.01.2023 14:26 Ответить
Радянські з варшавського блоку ніхто не передав просто так, до отримання заміни (контрактів по заміні), фінансування і розміщення додаткових сил НАТО на території країн
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16.01.2023 14:30 Ответить
Та кого воно клопьот що там і як там, Захід Україні ні одного свого танку не передав
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16.01.2023 14:34 Ответить
Всіх «клопьот». Нам не потрібні сотні 72-к?
Можливо ви мали на увазі танки саме західного зразка? Тоді зрозуміліша ваша «позиція».
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16.01.2023 14:40 Ответить
Та нах твої Т72, крематорії на гусеницях, танки повинні бути живучими щоб екіпаєжи мали змогу вїхати на танках ЗСУ до маскви
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16.01.2023 14:50 Ответить
Дійсно не розузумієш? Чи прикидаєшся
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16.01.2023 15:25 Ответить
Та ні розумію шо ти в казках Дристовича живеш.
Зброя і танки Заходу це реальна зброя, твоє радянське залізо це тимчасова заміна.
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16.01.2023 16:08 Ответить
Ти завжди якщо щось не знаєш то починаєш вигадувати?
Закінчуй фантазувати, 400+ танків (навіть 72-к) це дуже багато. А БМП-1 краще ніж Нісан патрол 2003року.
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16.01.2023 17:15 Ответить
Багато для чого, ти подоляцький чи як
Один Челеннджер чи Леопард це чотири або пять т72
БМП 1 ламаються по триста раз за день, бо старе лайно, ти їх лагодити мотаєшся на передову під обстрілами ?
Краще Бредлі і західні танки з броньованими Хамві ніж радянське лайно - більше наших бійців живими повернеться додому
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16.01.2023 17:25 Ответить
Я з тебе не можу)))) краще Зірка смерті! Звони Шольцу і кажи, що терміново треба. І свої леопарди хай засуне в сраку. Танки зброя минулого - треба виключно Зірку смерті. І мельника підключи, задля результату.
Ми в
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16.01.2023 18:09 Ответить
Подоляцький як казав Азіров іди на хій зі свома дебільствами
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16.01.2023 18:11 Ответить
Ну в принципі, не очікував від тебе якогось конструктиву. Але ти ще опустився до образ - хоча розумію, брак виховання і освіти - це печаль…важко вдавати з себе того, ким не є.
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16.01.2023 18:29 Ответить
"...оскільки це може призвести до прямої конфронтації з РФ. ..." А зараз вона крива та конфронтація, чи що??
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16.01.2023 15:11 Ответить
і це на лінію фронту більше ,ніж 1000км?тільки 95 залпового?400 танків?це для оборони? а для наступу?
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16.01.2023 15:50 Ответить
А вони тільки на це розраховують. Добити мордор нам ніхто не дасть!
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16.01.2023 16:11 Ответить
Та вони самі його хочуть добити. Думаю що таки добють.
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16.01.2023 17:05 Ответить
Цікаво а Блумберг не рахував на яку сумму випустили по Україні *********** і скільки кацапи знищіли в Україні майна і державного і приватного
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16.01.2023 16:48 Ответить
Порахували і те що вже прийшло і те що іще має прийти. Якщо так все разом рахують, то по ППО помилка. Не пораховано італійську Самп-Т і ще одну систему Насамс що Канада викупила в США. Приємно здивувала інформація з літаками від Болгарії і Північної Македонії. Виявляється 18 літаків Україна таки отримала. Тепер ще більше не ясно чому ж тоді Польща так загальмувала і не наважилася, якщо навіть Болгарія і Північна Македонія наважились.
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16.01.2023 16:52 Ответить
І Європа ще й досі може надати одних лише радянських танків Т-72 500 машин. Навіть без допомоги США і не зачипаючи західні зразки. Наразі хай знайдуть ще 90 таких танків, щоб вже було рівно 500.
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16.01.2023 17:01 Ответить
Если сравнивать с поставками для афганских и иракских правительственных войск, а там вооружений в триллионы долларов, то это капля в море. Пока что это так.
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16.01.2023 17:49 Ответить
"8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;одна американська та одна німецька ракетна батарея Patriot; Джерело: https://censor.net/ua/n3393617

То з пво взагалі майже нічого не отримали, інше то тактичне, тобто кулемети на колесах або ручні.

А для солідності список склали разом що надали та що пообіцяли надати)) бо якби тільки список що надали, то взагалі сумно
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16.01.2023 18:19 Ответить
Щось не видно ніякого результату. Вже 3 місяці одні відступи, поразки і здачі міст!!! 😡
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16.01.2023 19:31 Ответить
с таким арсеналом можно дойти до большой излучины Дона.
хз чего топчутся на месте.
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16.01.2023 21:27 Ответить
приблизно 10% від того, що було потрібно для перемоги до початку цього року. І з кожним днем кількість необхідної техніки буде збільшуватись.
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16.01.2023 22:16 Ответить
хороший блумберг.
і тепер хай блумберг порахує скільки і якої техніки приперла ********* в Україну!
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16.01.2023 22:25 Ответить
Підрахуї недороблені
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17.01.2023 07:37 Ответить
Стільки зброї отримали, а про наступ і звільнення окупованих територій вже забули ті генерали, дали кацапам оперативну передишку після заходу в Херсон для мобілізації свіжого мясця.
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18.01.2023 00:41 Ответить
 
 