Bloomberg подсчитал оружие, которое Украина получила с начала полномасштабной войны. ПЕРЕЧЕНЬ

Агентство Bloomberg составило список оружия, которое Украина получила от союзников с начала полномасштабной войны или собирается получить вскоре.

Bloomberg ссылается на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, сообщает Цензор.НЕТ.

Агентство уточняет, что эти данные – приблизительны. Они могут включать обещанное, но не поставленное оружие.

Танки:

410 танков советских времен от Польши, Чехии, Словении и других постсоветских стран;

Великобритания пообещала отправить Украине танки Challenger 2, что станет первым случаем, когда западная страна предоставит Украине современные основные боевые танки для борьбы с российскими войсками;

Польша пообещала предоставить "роту" боевых танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичные обязательства;

в США и Германии продолжаются дискуссии о том, могут ли они также отправить боевые танки.

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Бронетехника/боевые машины пехоты:

300 единиц, в том числе 250 БМП советского производства от постсоветских стран;

Франция объявила на прошлой неделе, что она передаст неопределенное количество колесных танковых эсминцев AMX-10RC;

США и Германия заявили, что предоставят 50 и 40 боевых машин Bradley и Marder.

Бронетранспортеры:

1100 единиц, в том числе 300 бронетранспортеров М113 и 250 М117. Агентство уточняет, что более 160 бронетранспортеров – М113 американского производства из семи других стран, в том числе из Великобритании, Литвы, Австралии, Германии, Дании, Португалии и Испании.

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Транспортные средства с усиленной противоминной защитой:

всего около 925, в том числе 440 американских M1224 MaxxPros, 90 австралийских Bushmaster и несколько британских Wolfhound и Mastiff.

Bloomberg отмечает, что эти машины схожи с БТР, но специально разработаны с наклонным корпусом для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.

Мобильные машины пехоты:

более 1540 единиц, в том числе 1250 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств американского производства Humvee.

Это колесные бронетранспортеры, которые перемещают солдат по полю боя в атаке, разведке и патрулировании.

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Артиллерия:

300 буксируемых гаубиц, из них свыше – 210 155-мм гаубиц M777 и 72 105-мм гаубицы из США;

свыше 400 единиц самоходной артиллерии, из которых 180 – по заказу (более 20 155-мм гаубиц из Великобритании, по 18 – из Польши, Германии, США и других стран).

Реактивные системы залпового огня:

всего – 95 единиц, в том числе 38 систем HIMARS и более 40 122-мм реактивных систем залпового огня советских времен из Польши и Чехии.

Противовоздушные системы:

37 германских самоходных зенитных систем Gepard;

8 ракетных батарей NASAMS американского производства;

одна американская и одна немецкая ракетная батарея Patriot;

6 ракетных комплексов Strela-10Ms из Чехии;

6 ракетных комплексов Stormer из Великобритании;

несколько других зенитно-ракетных комплексов из Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

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Самолеты:

14 штурмовиков Су-25 советского производства, приобретенных странами НАТО в Болгарии и доставленных в Украину;

4 Су-25 из Северной Македонии;

20 вертолетов Ми-17, первоначально предназначавшихся для Афганистана, переданы США;

11 вертолетов советского производства из Чехии, Словакии и Латвии;

3 британских Westland Sea Kings;

6 вертолетов Kamov российского производства из Португалии;

более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции, а также по одному из Литвы и Польши;

сотни американских боеприпасов Switchblade;

415 разведывательных беспилотников.

Ракеты дальнего радиуса действия: Bloomberg подчеркивает, что ни одна страна пока не согласилась предоставить ракетные системы большой дальности ATACMS, которые могут поражать цели на больших расстояниях, чем HIMARS.

Некоторые западные чиновники выразили обеспокоенность по поводу предоставления украинцам оружия, способного наносить удары по целям в глубине России, поскольку это может привести к прямой конфронтации с РФ.

Другое оружие: к другим видам вооружения относятся ракеты, которые могут использоваться против вражеских радаров, кораблей и надводных целей, а также средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные водные суда, радиолокационное оборудование и другие системы.