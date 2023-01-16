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Число погибших в результате ракетных обстрелов дома в Днепре возросло до 40, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 13:00 спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек, из них 3 ребенка, травмированы 75 человек (из них 14 детей), получены 46 сообщений о без вести пропавших лицах", - говорится в сообщении.
Психологами ГСЧС оказана помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.
Коммунальными службами вывезено более 8 тыс. тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.
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+18 Envoy
показать весь комментарий16.01.2023 13:21
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+10 shokolad
показать весь комментарий16.01.2023 14:48
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А ЕС вообще не ограничивала...
Най з неба на ваші голови падає тільки одне каміння!
Тож ніхто підчас тревог нікуди не ходить, більш того, виганяють людей з магазинів і вони стоять біля входу натовпом, не захищені навіть від шрапнелі дронів, не те що ракет
Час минає, шансів все менше...на години йде.