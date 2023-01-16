Число погибших в результате ракетных обстрелов дома в Днепре возросло до 40, - ГСЧС

В результате ракетного удара РФ по дому в Днепре погибли 40 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек, из них 3 ребенка, травмированы 75 человек (из них 14 детей), получены 46 сообщений о без вести пропавших лицах", - говорится в сообщении.

Психологами ГСЧС оказана помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Коммунальными службами вывезено более 8 тыс. тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.

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