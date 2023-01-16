Угрозы от учений в Беларуси нет, но воздушных тревог может оказаться больше, - Воздушные силы
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Совместные с Россией авиационные учения на территории Беларуси пока не представляют угрозы для Украины. Но воздушных тревог во время учений может оказаться больше, если белорусы и россияне будут поднимать в небо стратегическую авиацию.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он отметил, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как плацдарм для ударов по Украине.
"Территория Беларуси с начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как их аэродромы, где дислоцируют зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы такие как "Искандер, тоже использовались с первых дней войны", - отметил Игнат.
Он добавил, что украинские военные продолжат защищать границу и воздушное пространство. Игнат подчеркнул, что военные учения - это постоянный процесс в "военном организме".
При этом если во время учений россияне и белорусы будут поднимать в небо стратегическую авиацию, в Украине в это время будут объявлять воздушную тревогу.
"Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", если он поднимается в небо, или это учебный или тренировочный полет - будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3", - отметил спикер.
Он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22, ударившую по многоэтажке в Днепре во время последней массированной атаки россиян.
Пожалуйста, подождите...
а що пропонує цей???
Імовірність цієї події він оцінює як 100%.
У своєму інтерв'ю Фейгіну він додав, що також очікує на удар московії по Латвії, що призведе до активних дій НАТО.
На його думку, Кремль офіційно не анексував Білорусь і не оголосив про створення «союзної держави» лише тому,
що планує використовувати територію «іншої країни» (Білорусі) для запуску тактичного ЯО.
"Россияне запускают ракеты из С-400, как указывают военные эксперты, с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, в 20 километрах от границы с Украиной. Данный аэродром уже фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.
Зона поражения С-400 позволяет держать под прицелом из Беларуси не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов".
Якщо е нагода вдарити по Київа ( а вона е) ,
то ху&ло це обов'язково зробить.
Це може бути не тільки С-300, але і другій військовий наступ на Київ.
Хочеш миру -готуйся до війни.
Потім третій, четвертий, який сенс...
Вже якщо відійшли, то відійшли
Після поразки під Києвом N2 повинен бути вісковий перелом у війні.
Та початок остаточного разгому агресора.
Після останніх заяв речника ППО з'явилося більше питань ніж було до. І ці питання досить серйозні.
1. Де підтвердження випадків, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?!
2. Де інформація про 200+ злетів кацапських ТУшок та пусків саме ХА-22?!
Ніякої подібної інформації не було в інформаційному полі і близько!!!!
А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І деякі з них теж проходили наше ППО і вражали об'єкти на території України.
Але фактично тільки зараз ми почули про деякі "особливості" ракети ХА-22.
Питання - чому від суспільства приховували 200+ "фактів безпорадності ППО" і тільки завдяки довгому язику радника ОП арестовича, речники сил ППО вирішили всіх заспокоїти?!
Ці цифри з'явилися з уст Ігната після того як дещо вивалилося з уст арестовича
Ху&ло своїх мети НЕ поміняв.
Україна повинна дивитися на реальні загрози, та готуватися до них.
Балачки про «відсутність загрози» треба припинити.