Угрозы от учений в Беларуси нет, но воздушных тревог может оказаться больше, - Воздушные силы

Совместные с Россией авиационные учения на территории Беларуси пока не представляют угрозы для Украины. Но воздушных тревог во время учений может оказаться больше, если белорусы и россияне будут поднимать в небо стратегическую авиацию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как плацдарм для ударов по Украине.

"Территория Беларуси с начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как их аэродромы, где дислоцируют зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы такие как "Искандер, тоже использовались с первых дней войны", - отметил Игнат.

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Он добавил, что украинские военные продолжат защищать границу и воздушное пространство. Игнат подчеркнул, что военные учения - это постоянный процесс в "военном организме".

При этом если во время учений россияне и белорусы будут поднимать в небо стратегическую авиацию, в Украине в это время будут объявлять воздушную тревогу.

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"Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", если он поднимается в небо, или это учебный или тренировочный полет - будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3", - отметил спикер.

Он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22, ударившую по многоэтажке в Днепре во время последней массированной атаки россиян.

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