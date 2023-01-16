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Новости За рубежом
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авиация (2603) Беларусь (7524) россия (91360) военные учения (3276) Воздушные силы (1014) Игнат (539)

Угрозы от учений в Беларуси нет, но воздушных тревог может оказаться больше, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

юрій,ігнат

Совместные с Россией авиационные учения на территории Беларуси пока не представляют угрозы для Украины. Но воздушных тревог во время учений может оказаться больше, если белорусы и россияне будут поднимать в небо стратегическую авиацию.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что Россия с самого начала полномасштабного вторжения использовала территорию Беларуси как плацдарм для ударов по Украине.

"Территория Беларуси с начала войны использовалась российской авиацией для нанесения ударов. Так же как их аэродромы, где дислоцируют зенитные ракетные системы, оперативно-тактические комплексы такие как "Искандер, тоже использовались с первых дней войны", - отметил Игнат.

Читайте: Повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева невозможно, - Воздушные силы

Он добавил, что украинские военные продолжат защищать границу и воздушное пространство. Игнат подчеркнул, что военные учения - это постоянный процесс в "военном организме".

При этом если во время учений россияне и белорусы будут поднимать в небо стратегическую авиацию, в Украине в это время будут объявлять воздушную тревогу.

Также читайте: США начали расширенные учения украинских военных в Германии, - Associated Press

"Если эта авиационная активность будет увеличена на территории Беларуси, очевидно, что нужно соответственно реагировать на эти вещи и держать на контроле. Потому что если это будет самолет МиГ-31 – это носитель "Кинжала", если он поднимается в небо, или это учебный или тренировочный полет - будет воздушная тревога. Так же как самолеты Ту-22М3", - отметил спикер.

Он добавил, что именно бомбардировщик Ту-22М3 выпустил ракету Х-22, ударившую по многоэтажке в Днепре во время последней массированной атаки россиян.

Читайте также: Россия под видом учений наращивает силы авиации в Беларуси, - Генштаб
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Топ комментарии
+7
ну так як нема загроза то чому побільшаяє тривог!?!?!
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16.01.2023 13:33
+7
Гайда на шашлики
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16.01.2023 13:33
+6
Пам'ятаю загрози вторгнення немає та шашлики у травні. Я б не вірив, бо минулого разу всього що за життя назбирав за 2 дні не стало. Тепер трохи далі від зеленого брехала тримаюся та почав життя з нуля
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16.01.2023 14:19
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ну так як нема загроза то чому побільшаяє тривог!?!?!
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16.01.2023 13:33 Ответить
один підер вже жарив шашлики
а що пропонує цей???
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16.01.2023 17:38 Ответить
Гайда на шашлики
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16.01.2023 13:33 Ответить
Белорусские войска с высокой вероятностью присоединятся к ₚоzzийскому вторжению в Украину в феврале 2023 года, - главный редактор белорусского информационного издания «Хартия-97» Наталья Радина, ссылаясь на инсайдерскую информацию в ВС Беларуси.
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16.01.2023 13:38 Ответить
На думку історика Юрія Фельштинського з боку Білорусії, буде другий наступ на Київ.

Імовірність цієї події він оцінює як 100%.

У своєму інтерв'ю Фейгіну він додав, що також очікує на удар московії по Латвії, що призведе до активних дій НАТО.

На його думку, Кремль офіційно не анексував Білорусь і не оголосив про створення «союзної держави» лише тому,

що планує використовувати територію «іншої країни» (Білорусі) для запуску тактичного ЯО.
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16.01.2023 14:39 Ответить
Білоруськи партизани 9 місяців просять дайте пару ПЗРК Ігла і там нічого не буде літати - а у відповідь тиша. Значить комусь потрібно що літали.
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16.01.2023 13:38 Ответить
Так це потрібно, але є проблема, а як їм їх передати через їхній кордон з шаленим контролем диктатора
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16.01.2023 13:52 Ответить
а ви місцевих запитайте, як вони зі Століна дизель возять в Дубровицю))
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16.01.2023 13:59 Ответить
У перших цей маршрут це як би експорт солярки в Україну, а в других дизель і зброя абсолютно різні речі, дизель це типова громадянська корупційна схема з відстібуванням бабла чиновникам або прикордонникам за яку максимум можуть посадити, але точно не розстріляють згідно з їхніми законами, а ось за зброю світять тортури і розстріл, всі там добре знають методи диктатора
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16.01.2023 14:20 Ответить
Добре видалив проїхали
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16.01.2023 14:50 Ответить
А може іпаньом по Зябровке?

"Россияне запускают ракеты из С-400, как указывают военные эксперты, с белорусского аэродрома "Зябровка" под Гомелем, в 20 километрах от границы с Украиной. Данный аэродром уже фигурировал как пусковой район С-300 для ударов по наземным объектам в Черниговской области.

Зона поражения С-400 позволяет держать под прицелом из Беларуси не только Киев, но и Житомир, Ровно, Луцк и Львов".
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16.01.2023 13:40 Ответить
Эта информация больше на трындеж смахивает. Официально прилетов по Киеву нет, упали только обломки. Также официально Украина не может сбить ракеты С-300/С-400. Что же тогда произошло в Киеве утром 14-го?
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16.01.2023 13:46 Ответить
не можна)) маємо лише оборонятись
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16.01.2023 14:02 Ответить
д'єрмак не дозволяє!
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16.01.2023 15:53 Ответить
Нет? А как же запуски С-400 по Киеву? Как-то эту тему на тормозах спускают. Что-то мне кажется, что это мы какие-то неудачные учения провели, ну бывает такое что-то не туда полетело
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16.01.2023 13:44 Ответить
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16.01.2023 13:45 Ответить
Замість самозаспокоюючих і миролюбних заяв, командуванню ЗСУ потрібно довести наказ до всіх зенітних розрахунків Сил оборони України, що розташовані в районах, прилеглих до держкордону з рб, про збиття будь-яких повітряних цілей авіації чи БПЛА супротивника без додаткових команд, якщо вони наблизяться до українського кордону ближче ніж 3 км.
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16.01.2023 13:47 Ответить
сколько еще арестовмчей у власти
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16.01.2023 13:48 Ответить
Если начали стрелять С-400 по Киеву и области то может перевести полностью школы на дистанционку? Ведь от запуска до прилета всего несколько минут, можно не успеть спустится. Точно ли были удары по Киеву С-400?
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16.01.2023 13:51 Ответить
Запропонувати в кричущій формі ¦заходу забрати всіх хто перебувати в зоні ризику поразки до себе і забезпечити всім необхідним включаючи житло та школи для навчання дітей , щоб змусити таких жлобів як Шольц ,Макрон і подібних перестати "чухати яйця чайною ложкою"і почати негайно постачати важке особливо наступальне сільки необхідно за програмою Залужного
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16.01.2023 14:05 Ответить
Київ повинен готуватися до найгіршого.

Якщо е нагода вдарити по Київа ( а вона е) ,
то ху&ло це обов'язково зробить.

Це може бути не тільки С-300, але і другій військовий наступ на Київ.

Хочеш миру -готуйся до війни.
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16.01.2023 14:45 Ответить
"але і другій військовий наступ на Київ."
Потім третій, четвертий, який сенс...
Вже якщо відійшли, то відійшли
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16.01.2023 18:36 Ответить
Ні. Третього наступу га Київ не буде.

Після поразки під Києвом N2 повинен бути вісковий перелом у війні.

Та початок остаточного разгому агресора.
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16.01.2023 19:40 Ответить
Пам'ятаю загрози вторгнення немає та шашлики у травні. Я б не вірив, бо минулого разу всього що за життя назбирав за 2 дні не стало. Тепер трохи далі від зеленого брехала тримаюся та почав життя з нуля
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16.01.2023 14:19 Ответить
В моєму віці це вже достатньо складно...
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16.01.2023 14:20 Ответить
Тримайтеся, та пам'ятайте, все що не робиться, на краще
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16.01.2023 18:33 Ответить
дороги для швидкого рашистського наступу і розмінування Чонгару.теж було зроблено "на краще" рашистському ворогу українського народу"зеленими" слугами ворога українського народу
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17.01.2023 00:13 Ответить
Чи можна вірити речнику війск ППО Ігнату?!

Після останніх заяв речника ППО з'явилося більше питань ніж було до. І ці питання досить серйозні.

1. Де підтвердження випадків, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?!

2. Де інформація про 200+ злетів кацапських ТУшок та пусків саме ХА-22?!
Ніякої подібної інформації не було в інформаційному полі і близько!!!!

А по нам запускають й Калібри, Кінжали, раніше Іскандери, ХА55...
І деякі з них теж проходили наше ППО і вражали об'єкти на території України.
Але фактично тільки зараз ми почули про деякі "особливості" ракети ХА-22.

Питання - чому від суспільства приховували 200+ "фактів безпорадності ППО" і тільки завдяки довгому язику радника ОП арестовича, речники сил ППО вирішили всіх заспокоїти?!
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16.01.2023 14:22 Ответить
є три виде брехні: просто брехня, нагла брехня і статистика). Менше звертайте увагу на статистику - це найбільша брехня.
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16.01.2023 14:34 Ответить
Так не було такої статистики ніноли!

Ці цифри з'явилися з уст Ігната після того як дещо вивалилося з уст арестовича
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16.01.2023 14:39 Ответить
А може Ігнат взагалі такого не казав а то фейк? Чи є відео?
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16.01.2023 18:35 Ответить
Ворог досі е сильним та небезпечним.

Ху&ло своїх мети НЕ поміняв.
Україна повинна дивитися на реальні загрози, та готуватися до них.

Балачки про «відсутність загрози» треба припинити.
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16.01.2023 14:52 Ответить
д'єрмак не дозволяє! Після війни на бітум для доріг розраховує.
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16.01.2023 15:56 Ответить
Можливо під виглядом "навчань", ці два фюрира будуть обстрілювати наші території...Від цих ублюдків, всього можно чекати.
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16.01.2023 18:18 Ответить
Хто такий цей Гнат?Не можу зайти його карьеру.Він зробив вже декілька сумнівних заяв,як для фахівця.
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16.01.2023 20:13 Ответить
"Територія Білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як "Іскандер, теж використовувалися з перших днів війни", - зазначив Ігнат. бульбенфюрер мабуть доплачує за те, щоб цей "відбілювач" білоруського ворога " -Ігнат .як папауга твердив.про відсутність загрози і небезпеки нападу із сторони Білорусії.Ці "зелені" вилупки ,ракетні удари з Білорусії ,вже не називають їх такими.а ракетні удари були здійснені із Північеого напрямку.
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17.01.2023 00:09 Ответить
 
 