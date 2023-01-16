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В сутки враг 134 раза обстрелял Соледар. Украинские подразделения держат оборону в самом городе и на подступах, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

За сутки противник 134 раза обстрелял Соледар, всего на бахмутском направлении произошло 38 боевых столкновений.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах. На бахмутском направлении произошло 259 вражеских обстрелов разными калибрами ствольной и реактивной артиллерии. 38 боевых столкновений. Непосредственно Соледар - враг обстрелял 134 раза", - сказал он.

Спикер отметил, что также противник пытается совершать наступательные действия на авдеевском направлении, а также контратаковать в районе Белогоровки.

"Но в тяжелых боях на авдеевском направлении враг остановлен, ему нанесены серьезные потери. Также отбили Белогоровку", - сказал Череватый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Соледар продолжаются жестокие бои, - Маляр

По его словам, россияне "потеряли на бахмутском направлении больше, чем СССР потерял за годы войны в Афганистане".
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Топ комментарии
+13
Слава Збройним силам України! Бийте, хлопці, рашистську сволоту! Слава Україні!
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16.01.2023 14:29
+11
К сожалению, то, что прийдется сдать Соледар (или уже сдали и вышли на другие позиции за городом), было понятно ещё пару дней назад. Почему не скать открыто: так мол и так - сдали, не смогли удержать…. Три дня уже крутятся, как уж на сковородке…. «Ну не совсем сдали, сдали, но не весь, весь не сдали»…. Бред какой-то….Так бывает на войне, десь перемогли, десь загубили…
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16.01.2023 14:44
+9
Задовбали брехнею! Наші війська відступили з Соледару, який повністю захоплений путлерівцями. На жаль, це факт. Але навіщо мати нас за дурнів і вже кілька днів брехати?!
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16.01.2023 15:36
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Слава Збройним силам України! Бийте, хлопці, рашистську сволоту! Слава Україні!
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16.01.2023 14:29 Ответить
Героям слава !!
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17.01.2023 00:56 Ответить
А що означає - на підступах?На підступах до міста?Зрозуміло.А на підступах за містом - щось нове.Саме паскудне - це коли брешуть.Не ставайте "конашенковими".Ви самі " вбиваєте" віру в те,що говорите. Після заяви Маляр,здається одного чесного військового чекають великі неприємності.
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16.01.2023 14:31 Ответить
К сожалению, то, что прийдется сдать Соледар (или уже сдали и вышли на другие позиции за городом), было понятно ещё пару дней назад. Почему не скать открыто: так мол и так - сдали, не смогли удержать…. Три дня уже крутятся, как уж на сковородке…. «Ну не совсем сдали, сдали, но не весь, весь не сдали»…. Бред какой-то….Так бывает на войне, десь перемогли, десь загубили…
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16.01.2023 14:44 Ответить
Навіть при Сталін Совінформбюро конкретно оголошувало: "наши войска оставили город Н...". А тут мутняк якийсь!
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16.01.2023 14:52 Ответить
Честь і хвала нашим захисникам.
Але питання в іншому чи проаналізує наше командування помилки, які нажаль мали місце в цій частині фронту. Адже ж логічно, що якщо рашикам в лобову Бахмут не вдалося взяти, то рашисти підуть із флангів?! По-друге, як цим свинособакам вдалося на такій малій ділянці фронту накопичити таку кількість військ й так швидко й масово їх кидати в атаку? Де активне прикриття артилерії, як і власне вона сама, стрілковий бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям, це вже ознаки певних прорахунків.
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16.01.2023 14:31 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисника
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16.01.2023 14:42 Ответить
Не понял , по карте , Deep State , Соледар уже за Орками .
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16.01.2023 15:11 Ответить
По карті deep state він був за орками ще тиждень тому
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16.01.2023 22:45 Ответить
Задовбали брехнею! Наші війська відступили з Соледару, який повністю захоплений путлерівцями. На жаль, це факт. Але навіщо мати нас за дурнів і вже кілька днів брехати?!
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16.01.2023 15:36 Ответить
Не на підступах а на "отступах" і може це уже треба визнати а не казки розказувати.
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16.01.2023 17:05 Ответить
 
 