В сутки враг 134 раза обстрелял Соледар. Украинские подразделения держат оборону в самом городе и на подступах, - Череватый

За сутки противник 134 раза обстрелял Соледар, всего на бахмутском направлении произошло 38 боевых столкновений.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах. На бахмутском направлении произошло 259 вражеских обстрелов разными калибрами ствольной и реактивной артиллерии. 38 боевых столкновений. Непосредственно Соледар - враг обстрелял 134 раза", - сказал он.

Спикер отметил, что также противник пытается совершать наступательные действия на авдеевском направлении, а также контратаковать в районе Белогоровки.

"Но в тяжелых боях на авдеевском направлении враг остановлен, ему нанесены серьезные потери. Также отбили Белогоровку", - сказал Череватый.

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По его словам, россияне "потеряли на бахмутском направлении больше, чем СССР потерял за годы войны в Афганистане".