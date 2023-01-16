В сутки враг 134 раза обстрелял Соледар. Украинские подразделения держат оборону в самом городе и на подступах, - Череватый
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За сутки противник 134 раза обстрелял Соледар, всего на бахмутском направлении произошло 38 боевых столкновений.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украинские подразделения продолжают держать оборону в самом городе и на подступах. На бахмутском направлении произошло 259 вражеских обстрелов разными калибрами ствольной и реактивной артиллерии. 38 боевых столкновений. Непосредственно Соледар - враг обстрелял 134 раза", - сказал он.
Спикер отметил, что также противник пытается совершать наступательные действия на авдеевском направлении, а также контратаковать в районе Белогоровки.
"Но в тяжелых боях на авдеевском направлении враг остановлен, ему нанесены серьезные потери. Также отбили Белогоровку", - сказал Череватый.
По его словам, россияне "потеряли на бахмутском направлении больше, чем СССР потерял за годы войны в Афганистане".
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Але питання в іншому чи проаналізує наше командування помилки, які нажаль мали місце в цій частині фронту. Адже ж логічно, що якщо рашикам в лобову Бахмут не вдалося взяти, то рашисти підуть із флангів?! По-друге, як цим свинособакам вдалося на такій малій ділянці фронту накопичити таку кількість військ й так швидко й масово їх кидати в атаку? Де активне прикриття артилерії, як і власне вона сама, стрілковий бій це останнє, що потрібно робити нашим оборонцям, це вже ознаки певних прорахунків.