Медведчук написал статью об Украине: Угрожает перебрасыванием войны на Европу и ядерным оружием
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Подозреваемый в госизмене один из бывших лидеров партии ОПЗЖ Виктор Медведчук написал статью о войне в Украине. Это первое появление кума Путина в медиа-пространстве после его обмена на украинских защитников.
Как передает Цензор.НЕТ, статью опубликовало издание "Известия".
"Теперь выходов только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, которые необходимо учитывать в построении новой разрядки", - говорится в материале.
По словам Медведчука, "украинский конфликт" или "растет дальше, перекидываясь на Европу, другие страны", или будет "локализован и решен".
Кум Путина заявил также, что в Украине якобы властвует "партия войны", которая заявляет, что "никакой мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег на войну".
"Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и начинать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится", - пишет Медведчук.
Он также повторил кремлевские тезисы о том, что если Европа и дальше будет продолжать поддерживать Украину, "то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную".
Кум Путина считает, что отношения Украины и РФ "имеют свою специфическую историю" и они якобы даже "теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов".
"Свою независимость в 1991 году Украина обретает не в результате национально-освободительной борьбы, а по договоренности с Москвой. Новая экономическая и политическая реальность побуждает российскую элиту не просто предоставить Украине независимость, но и подтолкнуть к ней", - пишет кум Путина.
Пятого президента Петра Порошенко Медведчука назвал "президентом войны", а действующего президента Владимира Зеленского – "олицетворением войны".
Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.
Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.
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Медведчук з Москви взявся "кошмарити" українців.
Виміняний на українських військовополонених та позбавлений громадянства Віктор Медведчук став анатомом і розродився на шпальтах російської газети "Известия" величезною статтею "Український синдром. Анатомія ********* воєнного протистояння".
Щодо синдрому, то одразу скажу - тут є місце для нього. Точніше, для української влади, яка: а) квапливо віддала Медведчука (попри те, що наших бранців треба повертати) у руки його кума; б) ніяк не може втямити, що непокаране зло мультиплікується і далі шкодить.
Що ж до іншого, то зверну увагу на певні збіги. Опус Медведчука вийшов акурат на піку збурення діями Банкової - скандалу з Арестовичем та тактичним відходом наших захисників зі Соледара. Медведчук знає, що опонента слід бити у найдошкульніше місце й у найважчий для нього час.
Чому я про українську владу? Бо у статті Медведчука вона є… призвідцем та причиною російського вторгнення. Мовляв, Україна довго "не хотіла бути анти-Росією", але до цього її схилили лідери партій війни: Порошенко і… Зеленський. Останній, пише Медведчук, прийшов до влади на проросійському хайпі, а став "уособленням війни".
А далі Медведчука, що називається, понесло. Він розповідає казку про те, що проти політики Зеленського - більшість мешканців Сходу та Південного Сходу, оскільки бізнес там дуже пов'язаний з Росією.
Після прочитання цього пропагандистського твору, залишаєшся з враженням, що головним адресатом кума Путіна були не росіяни, а українці. Спроба зіграти на "втомі від війни", виправдати недавню анексію окупованих частин українських південно-східних областей і залякати сили спротиву "новою, небаченою зброєю" упереміж з міфами про існування "партії миру", яка порятує Україну перед новими руйнівними обстрілами.
Медведчук, однак, марно витрачає зусилля на те, аби просувати капітулянтські настрої серед своїх колишніх краян. Яка "партія миру"? 93 відсотки українців переконані, що війна має завершитися нашим поверненням на кордони 1991 року, якщо не до повного розвалу російської імперії.
Марна його тактика "залякування канонерками", "новою зброєю", бо жодні ракетні обстріли не зупинять українців на шляху до перемоги. Бо саме вона буде запорукою їхнього виживання як нації перед загрозою путінського "остаточного розв'язання українського питання".
Я думаю, що стаття Медведчука - це один із меседжів "переговорної **********" Путіна, який потрапив у пастку власних ілюзій та амбіцій. Війна триває вже майже рік, у Росію невпинним потоком йдуть вантажі "200", серед російської верхівки - "разброд і шатания". Вчорашні "друзі" у Європі, як от президент Чехії Зєман під завісу своєї каденції, зізнаються у хибності власних симпатій до кремлівського диктатора. Санкції діють, як анаконда, щоденно посилюючи свої "обійми" довкола російської економіки, відкидаючи її на десятиліття. Зброя, щораз потужніша і технологічніша, не тільки допомагає ЗСУ перемелювати путінсько-пригожинське гарматне м'ясо, але з кожною новою партією наближає Україну до стандартів НАТО.
У цій ситуації ніхто не має наміру "враховувати інтереси Росії". Перемовини з нею можливі лише у міжнародному кримінальному суді, можливо, навіть окремому для РФ (резолюцію про його створення найближчими днями розглядатиме і голосуватиме Генеральна асамблея ООН).
Медведчуку ліпше стулити писок і тішитися, що обійшовся втратою українського громадянства. Хоча, я переконаний, що незабаром і він потрапить на лаву підсудних цього трибуналу разом з тими, хто розв'язав у Європі злочинну геноцидну війну.
Інтуіція мені підказує, що його незабаром прибере *****. Він же розуміє, що його кум провалив інформаційний та законодавчий фронт, а виділені міліарди витрачав на сукні та шубки для своєї відьми та на яхти.
Чому Порошенко не був спроможний ув'язнити Медведчука?
Може, тому що Порошенко та Медведчук колись були разом у фракції СДПУ(о) парламенту України?
Де Порошенко був учнем Медведя?
Вагнеровец Медведєв грабивший и убивавший Украинцев выплыл в Норвегии ... каже Серёга Стерненко...,эти гниды для того и удирают в Европу, чтобы создать кубло...и ячейки краснопузые..
👹👺🦍для эскалации и дестабилизации... как недавно было в столице Чехии...
Маємо подякувати Ужгороду за це делегування влади Медведчуку?
У каждой стороны проблема полной несовместимости.