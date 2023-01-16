Медведчук написал статью об Украине: Угрожает перебрасыванием войны на Европу и ядерным оружием

Подозреваемый в госизмене один из бывших лидеров партии ОПЗЖ Виктор Медведчук написал статью о войне в Украине. Это первое появление кума Путина в медиа-пространстве после его обмена на украинских защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, статью опубликовало издание "Известия".

"Теперь выходов только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, которые необходимо учитывать в построении новой разрядки", - говорится в материале.

По словам Медведчука, "украинский конфликт" или "растет дальше, перекидываясь на Европу, другие страны", или будет "локализован и решен".

Кум Путина заявил также, что в Украине якобы властвует "партия войны", которая заявляет, что "никакой мир ей не нужен, а нужно больше оружия и денег на войну".

"Возможно, украинцам для спасения своей страны нужно начинать строить свою демократию и начинать свой гражданский диалог без западных кураторов, результат от управления которых вреден и губителен. Если Запад не хочет слушать точку зрения другой Украины, то это его дело, но для Украины такая точка зрения важна и необходима, иначе этот кошмар никогда не закончится", - пишет Медведчук.

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Он также повторил кремлевские тезисы о том, что если Европа и дальше будет продолжать поддерживать Украину, "то ее затянет в войну, возможно, и в ядерную".

Кум Путина считает, что отношения Украины и РФ "имеют свою специфическую историю" и они якобы даже "теснее взаимодействия Англии и Шотландии или северных и южных штатов".

"Свою независимость в 1991 году Украина обретает не в результате национально-освободительной борьбы, а по договоренности с Москвой. Новая экономическая и политическая реальность побуждает российскую элиту не просто предоставить Украине независимость, но и подтолкнуть к ней", - пишет кум Путина.

Пятого президента Петра Порошенко Медведчука назвал "президентом войны", а действующего президента Владимира Зеленского – "олицетворением войны".

Напомним, украинские власти в ночь на 22 сентября сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала полномасштабного вторжения России. Киеву удалось вернуть 215 военных.

Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Виктора Медведчука. Пятеро командиров обменяли на 55 российских пленных.

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