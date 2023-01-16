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зерно (997) Минагрополитики (397) Сольский Николай (35)

Сутки простоя в Босфоре стоят украинским аграриям от 20 тысяч долларов, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

За корабли с зерном, вынужденные стоять в Босфоре по нескольку недель, приходится платить от 20 тысяч долларов в сутки, при этом средства возлагаются на украинских аграриев.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, информирует Цензор.НЕТ.

"Основной вопрос, который Украина пытается решить - это контроль на Босфоре, работа JCC. Переговоры идут непросто. Количество кораблей, которые идут на выход и на вход, явно недостаточно, и это та вещь, которая мешает сильно и украинскому фермеру, и украинскому трейдеру и нашим клиентам. Потому что зерно все дорого и непрогнозировано для стран, которые с нами торгуют", - рассказал Сольский.

По его словам, сейчас корабли неделями ожидают входа и выхода из Босфора.

"Если мы говорим о простое "хендисайз", перед Новым годом трейдеры называли цену от 20 тысяч долларов простоя за сутки. Соответственно все средства положатся на украинского агрария. Это отражается в десятках долларов на тонне продукции", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовое судно с украинским зерном село на мель в проливе Босфор. ФОТО
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Топ комментарии
+6
а чому це аграрії повинні платити за простій аж десь на Босфорі? Хіба акт продажу не відбувся при загрузці зерна у зерновоз? далі - то пердогана збитки
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16.01.2023 14:29
+4
Не біда! На вивозі зерна зароблять міжнародні корпорації, а за простой мінвгро заплатить.
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16.01.2023 14:20
+4
а можно список украинских аграриев, способных платить $20тыс в сутки ?
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16.01.2023 15:16
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Не біда! На вивозі зерна зароблять міжнародні корпорації, а за простой мінвгро заплатить.
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16.01.2023 14:20 Ответить
а чому це аграрії повинні платити за простій аж десь на Босфорі? Хіба акт продажу не відбувся при загрузці зерна у зерновоз? далі - то пердогана збитки
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16.01.2023 14:29 Ответить
То в чому сенс такої логістики і хто за це відповідає?
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16.01.2023 14:30 Ответить
Зеля! Але це не логістика, а політика !
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16.01.2023 18:58 Ответить
Короче гешефта хочуть всі...
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16.01.2023 14:45 Ответить
А міністерств не повідомив,

як можливо навіщо вивозити з України під час війни стратегічний Продовольчій ресурс ?

Чі буде як з масками при ковіді?
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16.01.2023 14:58 Ответить
Ви для початку почитайте скільки ми вирощуємо й скільки споживаємо і це питання відпаде саме собою.Тим більше зараз коли велика частина окупована й 5 частина населення за кордоном.
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17.01.2023 19:50 Ответить
а можно список украинских аграриев, способных платить $20тыс в сутки ?
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16.01.2023 15:16 Ответить
цей суецький канал - дивна тєма

ще коли Ever Given заблокував його, виявилось, що жодне судно не має права пройти без місцевого лоцмана (який де-факто і керує рухом корабля по каналу)

але відповідальність, якщо що, несет власник судна... ОХРЕНІТИ
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16.01.2023 16:28 Ответить
У турков канал мелковат - пусть не жалеют долить воды.
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16.01.2023 17:51 Ответить
Ηαχ взагалі із Путлером зв'язувалися? Щобі зробити його рукостисканним ?
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16.01.2023 18:56 Ответить
 
 