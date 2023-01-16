Сутки простоя в Босфоре стоят украинским аграриям от 20 тысяч долларов, - Минагрополитики
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За корабли с зерном, вынужденные стоять в Босфоре по нескольку недель, приходится платить от 20 тысяч долларов в сутки, при этом средства возлагаются на украинских аграриев.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, информирует Цензор.НЕТ.
"Основной вопрос, который Украина пытается решить - это контроль на Босфоре, работа JCC. Переговоры идут непросто. Количество кораблей, которые идут на выход и на вход, явно недостаточно, и это та вещь, которая мешает сильно и украинскому фермеру, и украинскому трейдеру и нашим клиентам. Потому что зерно все дорого и непрогнозировано для стран, которые с нами торгуют", - рассказал Сольский.
По его словам, сейчас корабли неделями ожидают входа и выхода из Босфора.
"Если мы говорим о простое "хендисайз", перед Новым годом трейдеры называли цену от 20 тысяч долларов простоя за сутки. Соответственно все средства положатся на украинского агрария. Это отражается в десятках долларов на тонне продукции", - отметил министр.
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