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Российские оккупанты утверждают, что ПВО сбила 10 из 10 украинских беспилотников над морем в Севастополе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что российское ПВО якобы уничтожило 10 из 10 украинских беспилотников над морем в оккупированном Севастополе.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Итог сегодняшней атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали", – уверяет он.
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+7 Fjall_Raven
показать весь комментарий16.01.2023 14:30
+5 Qq Qqq f1a4586b
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+4 Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий16.01.2023 14:29
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Ці дебіли витрачають ракети на каміння, замість того, щоб знищувати мирні квартали Бєлгородськоі та Воронєжської республік.
Т.е. пригородам все ж прилетело