Российские оккупанты утверждают, что ПВО сбила 10 из 10 украинских беспилотников над морем в Севастополе

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что российское ПВО якобы уничтожило 10 из 10 украинских беспилотников над морем в оккупированном Севастополе.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Итог сегодняшней атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали", – уверяет он.

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