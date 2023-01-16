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Российские оккупанты утверждают, что ПВО сбила 10 из 10 украинских беспилотников над морем в Севастополе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

севастополь

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что российское ПВО якобы уничтожило 10 из 10 украинских беспилотников над морем в оккупированном Севастополе.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Итог сегодняшней атаки на Севастополь: ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали", – уверяет он.

Также читайте: В Севастополе снова громко. Развожаев сообщил о сбитии 7 беспилотников (обновлено). ФОТО
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Топ комментарии
+7
слабак! он какашенков вже давно вибива 20 з трьох! причому не тільки безпілотників.
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16.01.2023 14:30
+5
Що вони курять там?
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16.01.2023 14:26
+4
10, ровно 10... Ни 7 , ни 5, ни 11... Хотя это может быть правдой, если речь идет о запущенных ракетах рвбссейских ЗРК.
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16.01.2023 14:29
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Що вони курять там?
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16.01.2023 14:26 Ответить
То камні с нєба, а не беспілотники.

Ці дебіли витрачають ракети на каміння, замість того, щоб знищувати мирні квартали Бєлгородськоі та Воронєжської республік.
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16.01.2023 14:27 Ответить
Або колективна галюцинація, або білка післяноворічна завітала. Як там казали: "Нада меньше пить!"
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16.01.2023 14:27 Ответить
10, ровно 10... Ни 7 , ни 5, ни 11... Хотя это может быть правдой, если речь идет о запущенных ракетах рвбссейских ЗРК.
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16.01.2023 14:29 Ответить
Дивно що не 15 з 10
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16.01.2023 14:30 Ответить
слабак! он какашенков вже давно вибива 20 з трьох! причому не тільки безпілотників.
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16.01.2023 14:30 Ответить
Спочатку було 3 "збиті" БПЛА під Севастополем, потім 7, зараз 10, через тиждень мабуть буде 100. Чекаємо!
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16.01.2023 14:34 Ответить
это хорошо - 10 ракет ПВО на головы лаптям
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16.01.2023 14:36 Ответить
по уборке "шахедов"это МЫ
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16.01.2023 14:39 Ответить
пардон ,ветку попутал
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16.01.2023 14:42 Ответить
-"...а был ли, мальчик?"
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16.01.2023 14:43 Ответить
20 з 10, так правильніше буде
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16.01.2023 15:03 Ответить
Да уж, нормальной бавовны в Крыму или на рахе уже давно не было. Это, конечно, угнетает.
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16.01.2023 15:18 Ответить
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16.01.2023 15:22 Ответить
Як не повірити колезі Какашонкова! 10 безпілотників збили, п'ять "Леопардів" під Сапун-Горою, двадцять "Бредли" на площі Нахімова, та три ешелони укробандерівців в Інкермані і це за перші десять хвилин. Не бреше мужик - кримський міст і крейсер "Москва" тому свідки.
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16.01.2023 15:38 Ответить
"Жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії - не постраждали", - запевняє він."
Т.е. пригородам все ж прилетело
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16.01.2023 16:34 Ответить
 
 