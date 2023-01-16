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В ЕС расценивают удар по дому в Днепре как признак эскалации со стороны Кремля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

В ЕС расценивают ракетный дар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил спикер ЕС Петер Стано.

Он назвал удар "жестокой, бесчеловечной атакой"

"Это еще один пример того, как путинский режим продолжает разжигать этот конфликт и позицией ЕС всегда было реагировать на любые признаки эскалации. Сейчас мы говорим о росте нацеливания на мирных жителей в их домах после того, как Россия решила бить по критической инфраструктуре, важной для того, чтобы люди могли пережить зиму. Это еще один признак того, что режим желает эскалации и не желает деэскалации", - сказал Стано.

По его словам, в свете приближающейся годовщины вторжения ЕС особенно пристально следит за ситуацией.

"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник. Но любая реакция ЕС должна быть согласована 27 государствами-членами", - напомнил Стано.

"Дискуссии о том, как реагировать на продолжающуюся агрессию и что делать в ответ на последние признаки эскалации Кремля продолжаются", - добавил он.

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Топ комментарии
+10
Пане Евгеній, а Ви не бажаєте запитати у свого Верховного головнокомандувача, чому він 4 роки не виробляє наші ракети, наприклад "Грім 2"? Чому хто щось має Вам давати? У нас було і є все - технології, які залишив "барига", спеціалісти і гроші для цього. Питання - чому не робимо? Скільки можна переводити стрілки на інші країни?
А ше в мене питання до РНБО(думаю вони читають цензор нет), а по відношенню до Абдристовича застосували санкції? Він же діяв і не раз, на користь ворога і звинуватьив у "рукожопності" наші ЗСУ. Чи то інше?
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16.01.2023 14:46
+10
знаєте..я й досі не можу слухати преЗЕ...не можу дивитися відосіки... хоча спічі йому пишуть красиві і виступати він звик, суфлером вміє користуватися і відеокамер не боїться... оце і всі заслуги боневтіка... а от питань накопилось дуже багато...навіть не питань а претензій і вимог, відповісти за брехню і злочинні дії , які стали обтяжливим а можливо і фатальним фактором у нашій спроможності оборонятися, відбивати атаки і виживати у скаженілій агресії, про яку попереджали всі і кругом, окрім тих хто мав попередити нас і готувати країну...
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16.01.2023 15:01
+8
Під цю ескалацію треба надати нам крилаті ракети, щоб ми знищили аеродроми, літаки, пускові установки отрк, військові частини і заводи впк. Ось це гідна відповідь буде. І літаки, щоб ці КР запускати звісно. Обслуговування літаків можна роботи в ЄС. І все, ескалація закінчиться швидко.
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16.01.2023 14:39
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Під цю ескалацію треба надати нам крилаті ракети, щоб ми знищили аеродроми, літаки, пускові установки отрк, військові частини і заводи впк. Ось це гідна відповідь буде. І літаки, щоб ці КР запускати звісно. Обслуговування літаків можна роботи в ЄС. І все, ескалація закінчиться швидко.
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16.01.2023 14:39 Ответить
Нє, треба щоб ще трохи дискусії потривали.......

"...буде обговорюватися"
"...будь-що має бути погоджене"
"...дискусії тривають"

Резюме: ЄС пильно стежить за ситуацією.
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16.01.2023 14:41 Ответить
Може їм окуляри вислати? Щоб пильніше вглядались.
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16.01.2023 15:24 Ответить
+ 100!

ЄС треба зібрати пальці докупи і грюкнути по столу сталевим кулаком
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16.01.2023 14:44 Ответить
Вони тільки від такої думки обсеруться. Кулаком? Сталевим? Та по столу? Ні, це вже занадто.
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16.01.2023 15:26 Ответить
Пане Евгеній, а Ви не бажаєте запитати у свого Верховного головнокомандувача, чому він 4 роки не виробляє наші ракети, наприклад "Грім 2"? Чому хто щось має Вам давати? У нас було і є все - технології, які залишив "барига", спеціалісти і гроші для цього. Питання - чому не робимо? Скільки можна переводити стрілки на інші країни?
А ше в мене питання до РНБО(думаю вони читають цензор нет), а по відношенню до Абдристовича застосували санкції? Він же діяв і не раз, на користь ворога і звинуватьив у "рукожопності" наші ЗСУ. Чи то інше?
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16.01.2023 14:46 Ответить
Ось де українські ракети.
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16.01.2023 16:18 Ответить
Анатолій, а ви не в Україні? Цікаво, а хто зараз ваш верховний головнокомандувач?
Якщо ви в погрібі і не знаєте, чому ми не робимо ракети Грім-2, то доповідаю, бо немає де, немає вже тих виробничих потужностей, рощбомбили їх. А з гівна і палок двигуни ракетні не можна зробити. Можна тільки зробити реактивний асфальт з щ ******** бойовою частиною)
А мають надавати нам зброю тому, що, як каже пан Моравецький: Україна захищає світ і Європу від третьої світової війни і якщо не надати нам всю потрібну зброю і Україна програє, то потім буде третя світова. Тому все просто, їм вигідно надавати усю необхідну нам зброю, щоб забопігти третій світовій. Чи це складно для вашого розуміння?
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16.01.2023 16:30 Ответить
Пане Євгенію, я в Україні і знаю Головнокомандувача Залужного. Знаю Генеральний штаб і ЗСУ, які захищають Україну. Ви пишите, що немає потужностей, їх розбомбили? Так а я про що? Втратили три роки коли були потужності, спеціалісти і класні проекти. Чому не кричали, коли порушили кримінальну справу проти директора Шимана, спеціалістів, яких він збирав(повертав) зі всього світу, бо виїхали, звільнили. Завод перестали фінансувати, а всі гроші забрали на "Велике будівництво". То хто винен? З Вашої логіки Німеччина і США, бо не дають нам ракети. Я не проти, щоб вони нам давали і дуже цього бажаю, але чому ми не робили свої ракети? Чому ніхто не бажає запитати у найвидатніших полвітиків ********** - чому? Відповідь моя така - подивіться на ОП і Вас все буде зрозуміло. Навкруги Президента одні бувші слуги зека-януковича, які були за расєю і проти НАТО і ЄС. Скажи, хто твій друг і я скажу, хто ти. А читати гарні спітчі, підготовлені спічрайтерами це не політика, а акторські здібності. До речі, Ви не заплакали на новорічному вітанні? Бо багато плакало. Для порвівняння подивіться новорічне вітання за 2019 рік. А там були тіж самі спічрайтериі читала таж сама людина.
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16.01.2023 17:12 Ответить
Я не дивлюся привітання Зе, в цьому році навітьне не думав про нього, я не збочинець) Подобається вам, чи ні є верховний головнокомандувач Зеленський, там схотів нарід. А проти них 25% не вистачить адекватних. У нас навіть наркомани йшли на вибори за Зе строєм, організовано, мабудть думали, що він канабіс легалізує... Але якщо не знає законів, це не звільняє від відповідальності... Ось і відповідальність з 24 лютого...
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16.01.2023 19:32 Ответить
поки у вас тривають дискусії, у нас руйнується Україна і гинуть батьки і діти в своїх домівках...
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16.01.2023 14:42 Ответить
Так, пане Василю. Але Ви добре знаєте, що лідери країн ЄС діють не так, як лідери тоталітарних держав. Наприклад в Німеччині вже багато хочуть дружити з росією, бо в них газ. Я там вже вище писав, що за нашу країну мав турбуватися Президент. Це він мав з першого дня розібратися, що в нас війна і будувати ракети, а не дороги. Завалив все, а сьогодні шукають винних, то в ЄС, то США. Нам США і ЄС і так дають багато, за що їх потрібно дякувати. Чому, наприклад німці, виготовляли і танки і БТР і гармати і системи ППО ПРО, коли вони в НАТО і в них немає війни, а ми в стадії війни і абсолютно нічого не робили? Чому довели країну до такого стану? І головне, що ніразу ніхто із керівників держави не сказав і не вибачився, що прошльопав час і гроші.
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16.01.2023 14:52 Ответить
знаєте..я й досі не можу слухати преЗЕ...не можу дивитися відосіки... хоча спічі йому пишуть красиві і виступати він звик, суфлером вміє користуватися і відеокамер не боїться... оце і всі заслуги боневтіка... а от питань накопилось дуже багато...навіть не питань а претензій і вимог, відповісти за брехню і злочинні дії , які стали обтяжливим а можливо і фатальним фактором у нашій спроможності оборонятися, відбивати атаки і виживати у скаженілій агресії, про яку попереджали всі і кругом, окрім тих хто мав попередити нас і готувати країну...
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16.01.2023 15:01 Ответить
Та дискутуйте, не кваптесь. У ***** ще багато ракет, щоб знищувати українську націю та українську святу землю.
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16.01.2023 14:48 Ответить
Главное не спешить с передачей оружия, ну чтобы не эскалировать эскалацию, а то так можно переэскалировпть🤡🤡🤡
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16.01.2023 14:55 Ответить
Ага, так что ***** в своём чемодане утонет.
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16.01.2023 15:04 Ответить
На Мавзолейной Помойке всегда говорят о высокоточном оружии... следовательно это была преднамеренная атака на жилой дом...а не на окоп или траншею на фронте...и это террористический акт против мирного населения...
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16.01.2023 15:10 Ответить
Удар по Днепру это тоже что и уничтожение домов в Москве Волгодонске Буйнакске..только там был Гексоген а тут ракета...
Зелемойские молча промолчат...и проглотят.. дЕрмак запретил делать общемировой Возмущам-с...
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16.01.2023 15:16 Ответить
дуже погано, бо ЕС був наляканий саме "ескалацією"
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16.01.2023 15:36 Ответить
Возможным ответом будет…. глубочайшая озабоченность.
Пы.сы. к сожалению у нас не остается выбора кроме разработки и создания своего ядерного арсенала. За любые деньги. Кацапье должно ссацца при одной мысли повернуть голову в нашу сторону - сразу ядеркой в кремль, даже с риском взаимного уничтожения. Иначе конца краю этому кошмару не будет.
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16.01.2023 16:22 Ответить
Да ладно, за ВОСЕМЬ лет ничего не сделали, счас возьметесь?! Где танк Оплот? Отдали Таиланду сорок штук, сами остались с голой жопой. Почему Иран под санкциями сделал бпла и ракеты, а вы клювом все годы прощелкали?! Ядерную бомбу, ага...
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16.01.2023 19:38 Ответить
Та нє, не може бути.
Полковнік ОПи сказав: Работает ПВО ЗСУ!
А він брехати не буде, він-ануслітік!
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16.01.2023 16:29 Ответить
Це нова мітла -Герасимов - старається.Коли призначили його попередника (забула прізвище) теж була ескалація, 120 ракет зараз випустили.Ну,і шо?
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16.01.2023 17:42 Ответить
Ну то да, обєспокоєность - це ж не по багатоповерхівці в Берліні чи у Франфуркті прилетіла кацапська ракета
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16.01.2023 18:19 Ответить
Якісь ,курва ,неадекватні((
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16.01.2023 18:32 Ответить
У мене одного бажання пере-бати мудаків з ЄС....
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16.01.2023 19:02 Ответить
Ух ты, а почти год была Зарница?!
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16.01.2023 19:39 Ответить
Какое мощьное заявление.
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17.01.2023 13:46 Ответить
 
 