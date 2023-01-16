В ЕС расценивают удар по дому в Днепре как признак эскалации со стороны Кремля
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ЕС расценивают ракетный дар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил спикер ЕС Петер Стано.
Он назвал удар "жестокой, бесчеловечной атакой"
"Это еще один пример того, как путинский режим продолжает разжигать этот конфликт и позицией ЕС всегда было реагировать на любые признаки эскалации. Сейчас мы говорим о росте нацеливания на мирных жителей в их домах после того, как Россия решила бить по критической инфраструктуре, важной для того, чтобы люди могли пережить зиму. Это еще один признак того, что режим желает эскалации и не желает деэскалации", - сказал Стано.
По его словам, в свете приближающейся годовщины вторжения ЕС особенно пристально следит за ситуацией.
"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник. Но любая реакция ЕС должна быть согласована 27 государствами-членами", - напомнил Стано.
"Дискуссии о том, как реагировать на продолжающуюся агрессию и что делать в ответ на последние признаки эскалации Кремля продолжаются", - добавил он.
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"...буде обговорюватися"
"...будь-що має бути погоджене"
"...дискусії тривають"
Резюме: ЄС пильно стежить за ситуацією.
ЄС треба зібрати пальці докупи і грюкнути по столу сталевим кулаком
А ше в мене питання до РНБО(думаю вони читають цензор нет), а по відношенню до Абдристовича застосували санкції? Він же діяв і не раз, на користь ворога і звинуватьив у "рукожопності" наші ЗСУ. Чи то інше?
Якщо ви в погрібі і не знаєте, чому ми не робимо ракети Грім-2, то доповідаю, бо немає де, немає вже тих виробничих потужностей, рощбомбили їх. А з гівна і палок двигуни ракетні не можна зробити. Можна тільки зробити реактивний асфальт з щ ******** бойовою частиною)
А мають надавати нам зброю тому, що, як каже пан Моравецький: Україна захищає світ і Європу від третьої світової війни і якщо не надати нам всю потрібну зброю і Україна програє, то потім буде третя світова. Тому все просто, їм вигідно надавати усю необхідну нам зброю, щоб забопігти третій світовій. Чи це складно для вашого розуміння?
Зелемойские молча промолчат...и проглотят.. дЕрмак запретил делать общемировой Возмущам-с...
Пы.сы. к сожалению у нас не остается выбора кроме разработки и создания своего ядерного арсенала. За любые деньги. Кацапье должно ссацца при одной мысли повернуть голову в нашу сторону - сразу ядеркой в кремль, даже с риском взаимного уничтожения. Иначе конца краю этому кошмару не будет.
Полковнік ОПи сказав: Работает ПВО ЗСУ!
А він брехати не буде, він-ануслітік!