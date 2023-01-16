В ЕС расценивают удар по дому в Днепре как признак эскалации со стороны Кремля

В ЕС расценивают ракетный дар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил спикер ЕС Петер Стано.

Он назвал удар "жестокой, бесчеловечной атакой"

"Это еще один пример того, как путинский режим продолжает разжигать этот конфликт и позицией ЕС всегда было реагировать на любые признаки эскалации. Сейчас мы говорим о росте нацеливания на мирных жителей в их домах после того, как Россия решила бить по критической инфраструктуре, важной для того, чтобы люди могли пережить зиму. Это еще один признак того, что режим желает эскалации и не желает деэскалации", - сказал Стано.

По его словам, в свете приближающейся годовщины вторжения ЕС особенно пристально следит за ситуацией.

"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник. Но любая реакция ЕС должна быть согласована 27 государствами-членами", - напомнил Стано.

"Дискуссии о том, как реагировать на продолжающуюся агрессию и что делать в ответ на последние признаки эскалации Кремля продолжаются", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по Днепру - это терроризм, - Воздушные силы