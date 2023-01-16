Надо предоставить Украине все необходимое оружие. Ее поражение может стать "прелюдией к Третьей мировой войне", - Моравецкий

Германия должна начать "действовать решительно" и поставить Силам обороны Украины "все виды вооружений", потому что они защищают от российских оккупантов не только себя и свои дома, но и благополучие Европы.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он предостерег мир, что поражение Украины "может стать прелюдией к Третьей мировой войне", и поэтому сейчас нет причин блокировать поддержку Киева и затягивать ее на неопределенный срок.

"Я призываю правительство Германии к решительным действиям, которые состоят в поставке всех видов вооружений в Украину", - сказал Моравецкий.

Он напомнил союзникам, как Западная Европа "считала, что российского медведя можно приручить", хотя Польша постоянно предупреждала, имея историю отношений с Россией, "что империализм - основная часть политики Кремля".

"Оказалось, что отношения с Россией – это договор с дьяволом. Политика "Wandel durch Trade", "изменение через торговлю" и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее", - подчеркнул он.

Моравецкий сказал, что в российском политическом мышлении существование независимой Украины, Польши и стран Балтии "несовместимо с существованием российского империализма".

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