Надо предоставить Украине все необходимое оружие. Ее поражение может стать "прелюдией к Третьей мировой войне", - Моравецкий
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Германия должна начать "действовать решительно" и поставить Силам обороны Украины "все виды вооружений", потому что они защищают от российских оккупантов не только себя и свои дома, но и благополучие Европы.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Он предостерег мир, что поражение Украины "может стать прелюдией к Третьей мировой войне", и поэтому сейчас нет причин блокировать поддержку Киева и затягивать ее на неопределенный срок.
"Я призываю правительство Германии к решительным действиям, которые состоят в поставке всех видов вооружений в Украину", - сказал Моравецкий.
Он напомнил союзникам, как Западная Европа "считала, что российского медведя можно приручить", хотя Польша постоянно предупреждала, имея историю отношений с Россией, "что империализм - основная часть политики Кремля".
"Оказалось, что отношения с Россией – это договор с дьяволом. Политика "Wandel durch Trade", "изменение через торговлю" и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее", - подчеркнул он.
Моравецкий сказал, что в российском политическом мышлении существование независимой Украины, Польши и стран Балтии "несовместимо с существованием российского империализма".
Пожалуйста, подождите...
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
17 лютого 2018, будучи прем'єр-міністром Польщі, поклав вінок і запалив свічку на могилах Свєнтокшиської бригади, відомої своєю співпрацею з гітлерівцями, що викликало значний резонанс у суспільстві
Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися від євреїв, як від чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента
Їм же ж прямо в очі казали :
ЙДЕМО НА БЕРЛІН !
Не вірять , глупі.. Раші , звичайно, вірити не можна.. алллллле ж ! не можна бути такими тупими, що би не повірити в намір звірів не вкусити того , хто хоче " не війни , а миру !"
Доречне питання , " пацани".. а ви ж обіцяли українцям:
«Після Marder'ів будуть ще й Leopard'и"
Тільки не кажіть , шо " самим нада "!!!
Дайте тільки дозвіл... а нам скинуться інші.. по десятку, по сотні .. але ж- розродіться кінцем - кінець ( мля ) !
Україна переможе !
Це вони зараз грають у білих та пухнастих...
Це не «его думка». Він тількиакрікулював загальні добре відомі речі.
А попросту защищать безоружного от зла не треба?
Где мораль?
добробут Європи - не мораль
Хто де коли у цьому світі "просто захищає когось там від зла"? Та й саме поняття "зла" максимально розмите і не чітке. Для парашної ********* та її орків зло - це ситий порядок західної цивілізації.
Є лише банальна ксенофобія і захист власних інтересів.
Треба було не папріколу голо сувать в 2019, а думати про майбутнє.
К сожалению в этот раз мораль людей упала ещё ниже, чем в 30-40-е, но и сейчас происходит медленная консолидация и понимание того, что российского Гитлера нельзя оставлять, его нельзя умиротворять, нельзя ему скармливать Украину.
Ибо мир не может жить по соседству с масштабным злом, не может по определению. Аксиома.
Під час другої світової півсвіту було за Гітлера.
І взагалі все не так однозначно було. Є така точка зору, що Франції не треба було бути настільки жадібною і вимагати аж настільки великі репарації у Німеччини. Взагалі, люди дуже мало уваги приділяють першій світовій, а насправді перша світова є основною причиною другої.
Та й порівнювати німців, які дали світу ріст у всіх галузях, від медицини до важкого машинобудування - і шобло-***** орків, для яких туалет в приміщенні це незрозумілий пристрій - це несерйозно.
При этом не имеет значения различия в качестве немецкой и российской культуры или техники. От того, что мерседес лучше жигулей качество гитлеризма не меняется, оно одинаково и в Берлине и в Москве, оно имеет одинаковую , античеловеческую природу.
Возьмите речи Гитлера 37-39 гг про Данцигский коридор, про ущемление прав немецкого меньшинства в Польше, Литве, Чехословакии и сравните с речами Путина = 1:1.
Никто и никогда не мешал в Украине говорить на русском, хаять Бандеру и т.д. но все эти вопросы были использованы в 2014г. спекулятивным образом для разжигания имперского реваншизма, так как распад СССР = "величайшая трагедия 20 века" согласно современному Гитлеру.
Немецкий Гитлер точно также использовал национальный и языковой вопрос для имперского реваншизма, для возвращения того, что Германия потеряла в результатате Версальского унизительного (опять величайшая трагедия 20 века" ) договора.
Что вышло в результате? Оба Гитлера проиграли. Никто и никогда так не ненавидел всё российское в Киеве, как сегодня. Все переименовывается в промышленном масштабе и все за это. Кто это сделал? Кто так настроил украинцев, в том числе русскоязычных? Тот, кто отказывал украинцам в идентичности, кто говорил, что украинского языка и народа не существует а есть один народ, один страна, один фюрер.
и слава Богу, подумали немцы, что мы не интересуем российский империализм.