РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16005 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
5 949 37
война (47275) Польша (7499) Моравецкий Матеуш (283)

Надо предоставить Украине все необходимое оружие. Ее поражение может стать "прелюдией к Третьей мировой войне", - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

матеуш,моравецький

Германия должна начать "действовать решительно" и поставить Силам обороны Украины "все виды вооружений", потому что они защищают от российских оккупантов не только себя и свои дома, но и благополучие Европы.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он предостерег мир, что поражение Украины "может стать прелюдией к Третьей мировой войне", и поэтому сейчас нет причин блокировать поддержку Киева и затягивать ее на неопределенный срок.

"Я призываю правительство Германии к решительным действиям, которые состоят в поставке всех видов вооружений в Украину", - сказал Моравецкий.

Он напомнил союзникам, как Западная Европа "считала, что российского медведя можно приручить", хотя Польша постоянно предупреждала, имея историю отношений с Россией, "что империализм - основная часть политики Кремля".

"Оказалось, что отношения с Россией – это договор с дьяволом. Политика "Wandel durch Trade", "изменение через торговлю" и проекты, которые должны были связать Россию с Европой, не удались. Это была петля на нашей шее", - подчеркнул он.

Моравецкий сказал, что в российском политическом мышлении существование независимой Украины, Польши и стран Балтии "несовместимо с существованием российского империализма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть надежда, что Германия согласится передать танки Leopard Украине, - премьер Польши Моравецкий
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:40
+12
Нарешті міняється риторика від Поставка зброї приведе до ескалації війни і можливого початку 3 світової, до Недостатнє озбрєння нами України приведе до її програшу у війні та початку 3 світової.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:41
+10
Моравецькии красавчик .
показать весь комментарий
16.01.2023 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз прийдуть ростролі Моравецького хейтити.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:38 Ответить
А здесь кроме них кто-то бывает?😁
показать весь комментарий
16.01.2023 14:53 Ответить
На такі теми, як військова допомога Україні, відразу пожежжну команду із тролів висилають.
показать весь комментарий
16.01.2023 18:11 Ответить
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:40 Ответить
Так ніби ж нормально дають? Всі кричать, що нам за це треба дякувати, дякувати і ще раз дякувати. Чи все ж таки мало?
показать весь комментарий
16.01.2023 14:41 Ответить
Моравецькии красавчик .
показать весь комментарий
16.01.2023 14:41 Ответить
Нарешті міняється риторика від Поставка зброї приведе до ескалації війни і можливого початку 3 світової, до Недостатнє озбрєння нами України приведе до її програшу у війні та початку 3 світової.
показать весь комментарий
16.01.2023 14:41 Ответить
Як що пОляк який поважає польских нацистів часів Другої Світової Війни таке каже, то ситуація дійсно вийшла з під контролю Заходу
17 лютого 2018, будучи прем'єр-міністром Польщі, поклав вінок і запалив свічку на могилах Свєнтокшиської бригади, відомої своєю співпрацею з гітлерівцями, що викликало значний резонанс у суспільстві
показать весь комментарий
16.01.2023 14:44 Ответить
Тичина називав це "чуття єдиної родини".
показать весь комментарий
16.01.2023 14:58 Ответить
Була б родина як що б поляки не вважали українців (буває таке на битовому рівні) не зовсім рівними собі але як що рівняти з кацапами, то ми дійсно родина
показать весь комментарий
16.01.2023 15:03 Ответить
Він приблизно такий же поляк,як зелень українець
показать весь комментарий
16.01.2023 15:39 Ответить
Дещо інакше в польський версії: https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_%C5%9Awi%C4%99tokrzyska
показать весь комментарий
16.01.2023 16:27 Ответить
Не дуже відрізняється від офіційної версії, співпраця з Гестапо зафіксовано неодноразово на протязі всій війни навіть Армієй Крайовой, випадки звільнення з полону офіцерів і вояків СС з письмовими обовязками не чіпати мирне населення також зафіксовані :
Ми переконані, що жоден німець або єврей, жоден українець або литовець не може бути повноправним громадянином майбутньої польської держави. (...) Ми повинні рішуче відкинути безглузду ідею громадянської рівності. (...) Треба повністю позбутися від євреїв, як від чужого, безумовно ворожого і нездатного до асиміляції елемента
показать весь комментарий
16.01.2023 17:55 Ответить
насправді Україна може програти, але ми маємо вірити, що Україна переможе!
показать весь комментарий
16.01.2023 14:45 Ответить
вражає наївність дойчівської верхівки !

Їм же ж прямо в очі казали :

ЙДЕМО НА БЕРЛІН !

Не вірять , глупі.. Раші , звичайно, вірити не можна.. алллллле ж ! не можна бути такими тупими, що би не повірити в намір звірів не вкусити того , хто хоче " не війни , а миру !"

Доречне питання , " пацани".. а ви ж обіцяли українцям:

«Після Marder'ів будуть ще й Leopard'и"

Тільки не кажіть , шо " самим нада "!!!

Дайте тільки дозвіл... а нам скинуться інші.. по десятку, по сотні .. але ж- розродіться кінцем - кінець ( мля ) !

Україна переможе !
показать весь комментарий
16.01.2023 14:49 Ответить
Для Третьої світової потрібні учасники. Тобто не одна імперіалістична держава, а хоча б одна коаліція імперіалістичних держав проти решти світу. І хто ж прагне приєднатися до **********?
показать весь комментарий
16.01.2023 14:58 Ответить
Вам китая мало та індії?
Це вони зараз грають у білих та пухнастих...
показать весь комментарий
16.01.2023 16:54 Ответить
На ,мою думку , марна справа , Моравецкому сотрясати повітря, . Шольць поки що против , надання зброї
показать весь комментарий
16.01.2023 15:00 Ответить
І це факт
показать весь комментарий
16.01.2023 15:01 Ответить
Є ще одна причина, чому не дають зброю ,напевно хочуть самі повоювати скучно їм
показать весь комментарий
16.01.2023 15:05 Ответить
Моравіцкій сказав те, про що говорить уся Европа.

Це не «его думка». Він тількиакрікулював загальні добре відомі речі.
показать весь комментарий
16.01.2023 15:52 Ответить
Матеуш розумний дядько.. тількі скажіть йому що світова N3 вже йдє..
показать весь комментарий
16.01.2023 16:09 Ответить
Поляки добре знають та розуміють події минулого сторіччя. Тим більше, що ситуація дійсно подібна.
показать весь комментарий
16.01.2023 16:27 Ответить
"бо вони захищають від російських окупантів не лише себе та свої домівки, а й добробут Європи."
А попросту защищать безоружного от зла не треба?
Где мораль?
добробут Європи - не мораль
показать весь комментарий
16.01.2023 16:45 Ответить
Вам 10 років?

Хто де коли у цьому світі "просто захищає когось там від зла"? Та й саме поняття "зла" максимально розмите і не чітке. Для парашної ********* та її орків зло - це ситий порядок західної цивілізації.

Є лише банальна ксенофобія і захист власних інтересів.
Треба було не папріколу голо сувать в 2019, а думати про майбутнє.
показать весь комментарий
16.01.2023 16:56 Ответить
Во время Второй мировой мир также долго "запрягал", но в конце концов решился не оставить никаких шансов злу.
К сожалению в этот раз мораль людей упала ещё ниже, чем в 30-40-е, но и сейчас происходит медленная консолидация и понимание того, что российского Гитлера нельзя оставлять, его нельзя умиротворять, нельзя ему скармливать Украину.
Ибо мир не может жить по соседству с масштабным злом, не может по определению. Аксиома.
показать весь комментарий
16.01.2023 17:13 Ответить
Є маленька різниця...
Під час другої світової півсвіту було за Гітлера.
І взагалі все не так однозначно було. Є така точка зору, що Франції не треба було бути настільки жадібною і вимагати аж настільки великі репарації у Німеччини. Взагалі, люди дуже мало уваги приділяють першій світовій, а насправді перша світова є основною причиною другої.
Та й порівнювати німців, які дали світу ріст у всіх галузях, від медицини до важкого машинобудування - і шобло-***** орків, для яких туалет в приміщенні це незрозумілий пристрій - це несерйозно.
показать весь комментарий
16.01.2023 17:22 Ответить
Разница действительно маленькая. История никогда не повторяется один в один. Но сходства российского Гитлера с немецким капитальные!
При этом не имеет значения различия в качестве немецкой и российской культуры или техники. От того, что мерседес лучше жигулей качество гитлеризма не меняется, оно одинаково и в Берлине и в Москве, оно имеет одинаковую , античеловеческую природу.
показать весь комментарий
16.01.2023 17:39 Ответить
Ого. Другую природу. Слушайте, а что бы сказали франкоговорящие в Канаде, в каком нибудь Монреале, если бы им запретили ходить в кино на фильмы с франзуским переводом, получать образование на франзуском и обращаться в гос органы на франзуском? Ну Канада же, попросили бы их делать это на английском. Как думаете, что бы было бы? Просто очевидно сравнивая все это с путина и гитлера вы вообще не в курсе всей беды, которая случилась с Украиной. Очевидно для вас все началось с 14 года, да?
показать весь комментарий
16.01.2023 19:08 Ответить
Природа абсолютно одинаковая , превосходство своей нации (политической) над другими, империализм, геноцид, спекуляции нарушениями языковых прав русско/немецкоязычных - т.е тем, чем Вы занимаетесь и чем занимался Гитлер требуя "Данцигский коридор", требуя Меммель и Судеты, то, чем занимается российский гитлер, требуя донбасские "Судеты"
показать весь комментарий
16.01.2023 21:12 Ответить
Первостепенное дело не в Путине. Страна биполярная, вот и все. Вполне можно было жить и сущесвовать обоим языкам, культурам и интересам. Поймите, есть путин, нету путина, сдох он или не родился во все, в Украине миллионы людей в центральной и восточной части, для которых и 9 мая праздник и бандера не герой. Сила всегда в единстве. Англичане и франзузы смогли ужиться в Канаде.
показать весь комментарий
17.01.2023 01:28 Ответить
Вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете природу гитлеризма.
Возьмите речи Гитлера 37-39 гг про Данцигский коридор, про ущемление прав немецкого меньшинства в Польше, Литве, Чехословакии и сравните с речами Путина = 1:1.
Никто и никогда не мешал в Украине говорить на русском, хаять Бандеру и т.д. но все эти вопросы были использованы в 2014г. спекулятивным образом для разжигания имперского реваншизма, так как распад СССР = "величайшая трагедия 20 века" согласно современному Гитлеру.
Немецкий Гитлер точно также использовал национальный и языковой вопрос для имперского реваншизма, для возвращения того, что Германия потеряла в результатате Версальского унизительного (опять величайшая трагедия 20 века" ) договора.
Что вышло в результате? Оба Гитлера проиграли. Никто и никогда так не ненавидел всё российское в Киеве, как сегодня. Все переименовывается в промышленном масштабе и все за это. Кто это сделал? Кто так настроил украинцев, в том числе русскоязычных? Тот, кто отказывал украинцам в идентичности, кто говорил, что украинского языка и народа не существует а есть один народ, один страна, один фюрер.
показать весь комментарий
17.01.2023 03:14 Ответить
Так і буде. Вони завоюють Україну, через декілька років мобілізують українців і вперед до Європи захищати російськомовних.
показать весь комментарий
16.01.2023 17:59 Ответить
Вони завоюють хєр мокрими губами
показать весь комментарий
16.01.2023 18:20 Ответить
російському політичному мисленні існування незалежної України, Польщі та країн Балтії "несумісне з існуванням російського імперіалізму".
и слава Богу, подумали немцы, что мы не интересуем российский империализм.
показать весь комментарий
16.01.2023 23:55 Ответить
 
 