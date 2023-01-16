Россияне усиливают группировку на Запорожье, но это не наступление, - Силы обороны Таврического направления

Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.

Об этом сообщил представитель Таврической группировки войск Евгений Ерин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, в направлении Запорожья противник сосредоточен на укреплении своих позиций, создании инженерных заграждений и минных полей.

Он отметил, что россияне также усиливают группировки по отдельным направлениям, однако нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению.

"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий и к активности врага, в частности", - заявил Ерин.

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