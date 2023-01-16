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Россияне усиливают группировку на Запорожье, но это не наступление, - Силы обороны Таврического направления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.
Об этом сообщил представитель Таврической группировки войск Евгений Ерин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, в направлении Запорожья противник сосредоточен на укреплении своих позиций, создании инженерных заграждений и минных полей.
Он отметил, что россияне также усиливают группировки по отдельным направлениям, однако нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению.
"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий и к активности врага, в частности", - заявил Ерин.
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Російською це називається "тужатся".
У Адуллы людей много...
дурні?
чи там медом помазань?
Дивна річ- військові ворога накопичуються без нагоди….
А керувати оперціями повинні не політики з ОП, а Залужний та ГШ,
неварто панікувати і підривати економіку....