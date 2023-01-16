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Россияне усиливают группировку на Запорожье, но это не наступление, - Силы обороны Таврического направления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские оккупанты усиливают группировку войск на отдельных участках Запорожского направления.

Об этом сообщил представитель Таврической группировки войск Евгений Ерин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, в направлении Запорожья противник сосредоточен на укреплении своих позиций, создании инженерных заграждений и минных полей.

Он отметил, что россияне также усиливают группировки по отдельным направлениям, однако нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению.

"Мы в любом случае оцениваем ситуацию и готовимся к любому развитию событий и к активности врага, в частности", - заявил Ерин.

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Росіяни посилюють угруповання на Запоріжжі, але це не наступ

Російською це називається "тужатся".
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16.01.2023 15:18 Ответить
М'ясця підзбирають, тай полізуть потихеньку...
У Адуллы людей много...
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16.01.2023 15:20 Ответить
А чого вони там збираються до купи?
дурні?
чи там медом помазань?

Дивна річ- військові ворога накопичуються без нагоди….
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16.01.2023 15:33 Ответить
Да, надо ещё подождать, когда русня сформируют группировку для наступления
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16.01.2023 16:07 Ответить
Щось дуже багато стало розмов про наступ на Запоріжжя! Не треба недооцінювати наявність великої маси мобіків у орків. Та й озброєння і боєзапасів теж поки що більше, ніж у ЗСУ.
А керувати оперціями повинні не політики з ОП, а Залужний та ГШ,
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16.01.2023 16:51 Ответить
Та то вони мабуть на шашлики приїхали,
неварто панікувати і підривати економіку....
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16.01.2023 18:56 Ответить
 
 