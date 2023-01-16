Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ситуацию на передовой, обеспечение ВСУ и подготовку командиров тактического звена

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.

Выстоим, победа будет за нами!" - подчеркнул Зеленский.

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