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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ситуацию на передовой, обеспечение ВСУ и подготовку командиров тактического звена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.

Выстоим, победа будет за нами!" - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сделала битву за Донбасс принципиальной для себя, - Зеленский
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Топ комментарии
+16
Людина яка підготувала Україну до сдачі кремлю 24 лютого 2022 зараз головує в державі і головує над Генштабом
Вроді нічого не забув
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16.01.2023 15:09
+11
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16.01.2023 15:04
+11
Хай не *******, військові самі собі купують одяг, в мене є такий знайомий. Сітки волонтери плетуть.
Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
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16.01.2023 15:07
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Сирського з Залужним місцями поміняли? Чи все попереду?
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16.01.2023 14:55 Ответить
А де ви там склад побачили. Відчуття, що ми сам прослухали і ми сам вирішили.
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16.01.2023 15:38 Ответить
Ви іронії прихованої не побачили... Просто якби о стежили за останніми подіями у кацапському генштабі, то все б зрозуміли.
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16.01.2023 18:41 Ответить
Це у мене іронія, Фітиль, Перець, Єралаш, коли читаєш про ставку. А про зміну пішака, то про це я писала.
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16.01.2023 18:47 Ответить
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16.01.2023 15:04 Ответить
Кіборги, перші Герої великої війни з кацапами. Буде аеропорт імені. Кіборгів в Донецьку. Дякую за світлину
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16.01.2023 18:42 Ответить
Арєстовічь був на засіданні?
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16.01.2023 15:05 Ответить
Дві складові Перемоги:

1. Віримо ЗСУ.
Сильна та обьеднана держава це запорука успіху.

2. Допомога СЩА, Великої Британії та іншіх демократичних країнсоюзників.
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16.01.2023 15:07 Ответить
3. Якомога мале втручання офісу в військові справи.
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16.01.2023 15:10 Ответить
Це деталі ( а їх багато) входятьдо п. 1
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16.01.2023 15:21 Ответить
Офіс президента та ваш п.1, це як рок (а може слуги народу) проти наркотиків, лошаді проти вівса.
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16.01.2023 15:30 Ответить
Хай не *******, військові самі собі купують одяг, в мене є такий знайомий. Сітки волонтери плетуть.
Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
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16.01.2023 15:07 Ответить
Людина яка підготувала Україну до сдачі кремлю 24 лютого 2022 зараз головує в державі і головує над Генштабом
Вроді нічого не забув
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16.01.2023 15:09 Ответить
А Арестовіча, не забули на ставку позвати, може це падло доклад зробе. Яка гнида, Ганьба владі.
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16.01.2023 15:22 Ответить
Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего как сантехник на консилиуме нейрохирургов.
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16.01.2023 18:37 Ответить
Кращеб було не проводити !
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16.01.2023 18:37 Ответить
 
 