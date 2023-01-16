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Зеленский провел заседание Ставки: Обсудили ситуацию на передовой, обеспечение ВСУ и подготовку командиров тактического звена
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и Юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры. В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена.
Выстоим, победа будет за нами!" - подчеркнул Зеленский.
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+16 Garry Dron
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Сильна та обьеднана держава це запорука успіху.
2. Допомога СЩА, Великої Британії та іншіх демократичних країнсоюзників.
Гаспадін Зєлєнскій, абєспєчьтє пацанов абмундірованієм.
Вроді нічого не забув