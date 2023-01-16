Комплексы С-300 и С-400 представляют угрозу, их нужно уничтожать на позициях, откуда они избивают, - Игнат

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, наносящие удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, откуда они совершают пуски.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км", - сказал он.

По словам Игната, то, что российская армия все чаще применяет ракеты С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям, свидетельствует о том, что в России "мало баллистики". По данным разведки, у врага осталось менее 100 ракет "Искандер". Таким образом, он использует потенциал С-300: этих ракет много на складах, потому что РФ сама их производит.

Что касается С-400, то, по словам спикера Воздушных сил, это новый комплекс, которым россияне очень гордятся, его дальность составляет сотни километров. Именно поэтому "С-300 и С-400 представляют угрозу", подчеркнул Игнат.

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