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Комплексы С-300 и С-400 представляют угрозу, их нужно уничтожать на позициях, откуда они избивают, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, наносящие удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, откуда они совершают пуски.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км", - сказал он.

По словам Игната, то, что российская армия все чаще применяет ракеты С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям, свидетельствует о том, что в России "мало баллистики". По данным разведки, у врага осталось менее 100 ракет "Искандер". Таким образом, он использует потенциал С-300: этих ракет много на складах, потому что РФ сама их производит.

Что касается С-400, то, по словам спикера Воздушных сил, это новый комплекс, которым россияне очень гордятся, его дальность составляет сотни километров. Именно поэтому "С-300 и С-400 представляют угрозу", подчеркнул Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может иметь сотни ракет Х-22, - Игнат
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Топ комментарии
+33
Ігнат, прийом, даю координати цілі:

"пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"

Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
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16.01.2023 15:10
+23
це дуже нова ідея))) і її ще треба обдумати)))
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16.01.2023 15:07
+20
Аху...ть, прокинулися!!! Пройшло 11 місяців війни...
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16.01.2023 15:14
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Хм, а це ідея!
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16.01.2023 15:05 Ответить
це дуже нова ідея))) і її ще треба обдумати)))
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16.01.2023 15:07 Ответить
"ээээээ. слюши, тарапица не нада!"
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16.01.2023 15:15 Ответить
Нехай Верховному доповість, а то 80 км від Києва навчання проходять, а в нас знову загрози немає((
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16.01.2023 15:24 Ответить
А если будут бить с белорашки? так отож, ато бацка нападьот!!!
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16.01.2023 15:06 Ответить
это теория... рассуждения вслух...
хотя это так важно и логично!!!
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16.01.2023 15:08 Ответить
Ігнат, прийом, даю координати цілі:

"пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"

Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
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16.01.2023 15:10 Ответить
У відповідь на такі прямі питання Ігнат стане Шольцом та обов'язково щось пообіцяє.
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16.01.2023 15:19 Ответить
Навіщо хрінь писати? Рішення про завдання удару по Білорусі приймає не Ігнат.
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16.01.2023 15:27 Ответить
Aerodrom+"Zyabrovka"/@52.3009399,31.1580138,479m
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16.01.2023 15:28 Ответить
Аеродром "Зябровка"
X: 5798925
Y: 6374743
(SK-42)
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16.01.2023 15:33 Ответить
щось не подобаеться це скиглиння останнім часом,робіть а не озвучуйте що робить чи планує ворог
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16.01.2023 15:10 Ответить
Вони самі озвучують що планують щоб орда краще ховала пускові.
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16.01.2023 15:15 Ответить
Політичного рішення про атаку цих комплексів у Білорусі немає. Тож Ігнат таким заувальованим чином натякає на це, що таке рішення назріло.
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16.01.2023 15:29 Ответить
причём, если будет практически подавлено пво параши, дела по поставкам ракет типа "атакамс" и натовских самолётов получат новый импульс! )
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16.01.2023 15:13 Ответить
Аху...ть, прокинулися!!! Пройшло 11 місяців війни...
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16.01.2023 15:14 Ответить
Не треба вводити людей в оману що в кацапвв « закінчується зброя».

В них вона е. Військові заводи працюють без перерви.
Треба казати правду- це може бути тривала війна.
Але Перемога буде за Україною.
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16.01.2023 15:14 Ответить
Та ви шо!? Ще скажіть шо пи з до нете по території кацапії чи білорусі, звідки по нам вони регулярно луплять.
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16.01.2023 15:17 Ответить
А ще б непогано якісь ракетки по літакам які над Курськом запускають х-22 по нас, не боячись нічого від слова зовсім.
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16.01.2023 15:22 Ответить
У нас поки що немає чим бити по літаках над Курськом, на жаль.
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16.01.2023 15:30 Ответить
А по Мозирському НПЗ є?
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16.01.2023 15:37 Ответить
Немає політичного рішення бити по Білорусі. Хто приймає це рішення, сам знаєш.
Якщо не знаєш, то підказка: це не Ігнат, і навіть не Залужний.
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16.01.2023 15:44 Ответить
Від кордону з пітьмою в Сумській області до курська - 95км.
За ТТХ максимальна дальність пуску ракети Р-27ЕР1 класу "повітря-повітря" з літака МІГ-29 - також 95 км.
Тож, якщо і не попасти з першого разу, то налякати так, щоб більше з цього місця рашисти своїми літаками ту22 не робили більше пусків крилатих ракет х-22, самих небезпечних для цивільних громадян й інфраструктурних об'єктів в Україні, можливо.
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16.01.2023 16:34 Ответить
гарна ідея, мені подобається, але цього жодного разу не сталося за майже рік війни..., ми тільки сидимо, чекаємо ракетних ударів та в черговий раз оплакуємо нових жертв виродків-сусідів..., я звісно жодного разу не військовий, але можна було за цей рік підготувати не одну групу ефективних мисливців за с-300/400 та іншими засобами ураження..., це повинен бути такий напрямок знищення ворогів, дуже сумно, що в нас немає ніяких зустрічних відповідей, крім ураження невеличкими дронами якихось підстанцій в тилу ворога...
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16.01.2023 15:25 Ответить
Не правда, багато комплексів С-300 було вже уражено в зоні досяжності на вогневих позиціях.
Інша справа що у кацаців, поки що, є чим їх заміняти
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16.01.2023 15:31 Ответить
Зате швиденько вирішили, що потрібно отримати дозвіл на викиди , якщо маєте генератор, немає дозволу штраф, ось так малята!
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16.01.2023 15:33 Ответить
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16.01.2023 15:26 Ответить
Гадаю, ці заяви не для української аудиторії, а для західних політиків, які висунули обмеження щодо використання їх зброї по території московії.
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16.01.2023 15:26 Ответить
Від кордону до Зябрівки не потрібна західна зброя. Там 20 км. Звичайний "град" дістає.
В тому то і трагізм ситуації: в зелених білоруський бітум цінніше, ніж життя українців.
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16.01.2023 15:42 Ответить
Йо..нутись можна! Ще навіть року війни не пройшло, як вияснилось, що на війні треба стріляти у відповідь! Чудово! Цікаво, скільки пройде часу, поки почнуть стріляти.
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16.01.2023 15:27 Ответить
Це ти наших військових звинувачуєш, що не стріляють у відповідь?
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16.01.2023 15:32 Ответить
Давай ще про російськомовний передок...
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16.01.2023 15:46 Ответить
Російськомовний передок лише в кацапських шльондр.
Як у твоїй голові це взагалі пов'язано з забороною єрмака стріляти у відповідь?
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16.01.2023 16:04 Ответить
Если мы опасаемся вступления Беларуси в войну, то она уже с нами воюет де-факто, поскольку помогает агрессору и предоставляет ему свои ресурсы для удароров по Украине. Зеленскому нужно несколько раз предупредить лукашенко, что в случае нанесения еще хотя бы одного удара по Украине с территории Беларуси, Минск становится законной целью для ВСУ. И пусть беларусы знают, что их ждет война, если они не выйдут против луки.
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16.01.2023 15:34 Ответить
Але срана Бялорусь недоторкана, так???
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16.01.2023 15:35 Ответить
Тю. А шо, так можно було?
Я думав, нам можна тільки по своїй території кидати, і своїх громадян оплакувати. А виявляється, можна знищувати гнид на території гнид.
Йшов 11й місяць війни...
(не подумайте шо це якась пред'ява до ЗСУ, ні. Це якась пред'ява до ЗЕгнід).
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16.01.2023 15:38 Ответить
Гіпотетичне питання. Україна досі зберігає дипломатичні відносини з рб і там працює наше посольство, торгівля між Україною і рб теж не припинилася повністю. Якщо все так і білоруси нам такі "хороші друзі", то, теоретично, Банкова могла б домовитись з рб про оренду деяких їх аеродромів? Врешті, такої близькості між урядами як кубраков український і кубраков білоруський мабуть зараз не у всіх племенах знайдеш.
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16.01.2023 15:40 Ответить
Пропозиція вірна це й так зрозуміло.Але не завжди так як хочеться.С Токмака де орки пристріляли свої с-300 наші там теж їх пристриляли але вогонь орки все рівно ведуть .Сьогодні вночі партизани по всім каналам тг що прийшли комплекси через годину сказали що вони розгорнули ,а ще деякий час вдарили по Запоріжжю.Потім знову партизани сповістили що комплекс ще один розвернули і потім знову приліт.Знали де знали коли знали місце ,а маємо по факту ракетні удари.Балакати і хотіти можемо стільки вгодно ,а є реалії.
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16.01.2023 15:59 Ответить
А ещё лучше уничтожать производственные цеха, где клепают их, или обесточивать их, это тоже остановит производство военной техники
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16.01.2023 16:05 Ответить
Так почему же не уничтожаете , а только звездите громко на Экранах ТВ и в печати!!! Кто вам мешает !!Что сцыте??? Ядерки со стороны России всё равно не будет!!....А если и будет то не сегодня и не завтра . а может быть к осени!!!! а до осени путина можно оставить голым и босым и без носителей ракет!!!! надо только меньше воровать, меньше врать и побольше и точнее стрелять!!
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16.01.2023 16:12 Ответить
Байден не даст далекобойные ракеты. Хотя это более важно, чем танки
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16.01.2023 16:35 Ответить
Тобто на території білорусії? Як же ж так, а якщо лукашенко нападе?
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16.01.2023 17:10 Ответить
Нашим захисникам здоров'я міцного та зброї доброї побільше щоб дістали ті пускові установки на любій відстані
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16.01.2023 17:11 Ответить
А С-300 С-400 в мацкве и подмацковье тоже должны быть уничтожены и получится два в одном и средства поражения уничтожим и пораженных соловьиным дерьмом ( долбо"бов) подлечим
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16.01.2023 17:34 Ответить
 
 