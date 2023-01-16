Комплексы С-300 и С-400 представляют угрозу, их нужно уничтожать на позициях, откуда они избивают, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, наносящие удары по Украине, нужно уничтожать на позициях, откуда они совершают пуски.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ракеты С-300 и С-400 представляют угрозу, и лучший для нас вариант - уничтожать их на позициях, откуда они наносят удары. На Востоке это до 150 км", - сказал он.
По словам Игната, то, что российская армия все чаще применяет ракеты С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям, свидетельствует о том, что в России "мало баллистики". По данным разведки, у врага осталось менее 100 ракет "Искандер". Таким образом, он использует потенциал С-300: этих ракет много на складах, потому что РФ сама их производит.
Что касается С-400, то, по словам спикера Воздушных сил, это новый комплекс, которым россияне очень гордятся, его дальность составляет сотни километров. Именно поэтому "С-300 и С-400 представляют угрозу", подчеркнул Игнат.
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хотя это так важно и логично!!!
"пусковим районом для пуску ракет 48Н6ДМ з С-400 є територія знаходиться під Гомелем білоруського аеродрому "Зябрівка" всього за 20 кілометрів від кордону з Україною"
Відкривай вогонь! Бо просто ********* в нас - Люся Абдристович....
X: 5798925
Y: 6374743
(SK-42)
В них вона е. Військові заводи працюють без перерви.
Треба казати правду- це може бути тривала війна.
Але Перемога буде за Україною.
Якщо не знаєш, то підказка: це не Ігнат, і навіть не Залужний.
За ТТХ максимальна дальність пуску ракети Р-27ЕР1 класу "повітря-повітря" з літака МІГ-29 - також 95 км.
Тож, якщо і не попасти з першого разу, то налякати так, щоб більше з цього місця рашисти своїми літаками ту22 не робили більше пусків крилатих ракет х-22, самих небезпечних для цивільних громадян й інфраструктурних об'єктів в Україні, можливо.
Інша справа що у кацаців, поки що, є чим їх заміняти
В тому то і трагізм ситуації: в зелених білоруський бітум цінніше, ніж життя українців.
Як у твоїй голові це взагалі пов'язано з забороною єрмака стріляти у відповідь?
Я думав, нам можна тільки по своїй території кидати, і своїх громадян оплакувати. А виявляється, можна знищувати гнид на території гнид.
Йшов 11й місяць війни...
(не подумайте шо це якась пред'ява до ЗСУ, ні. Це якась пред'ява до ЗЕгнід).