Песков заявил, что Россия не причастна к ракетному удару в Днепре и вспомнил об Арестовиче

Кремль отрицает причастность российской армии к ракетному удару по многоэтажке в Днепре 14 января.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он утверждает, что российские военные "не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры". Удары, по его словам, российские военные якобы наносят только по военным целям – "замаскированным или очевидным".

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Песков, в частности, обратил внимание на слова внештатного советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на YouTube-канале юриста Марка Фейгина заявил, что ракету, вероятно, сбили украинские силы ПВО. Это сообщение растиражировали многие российские СМИ.

Арестович позже заявил, что был уставший, когда это говорил. В ВСУ отметили, что украинская ПВО не могут сбивать такой тип ракет.

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Но Песков все равно вспомнил слова Арестовича: "Вы сами видели выводы некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны".

Напомним, вечером 14 января Арестович заявил о российской ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре, следующее: "Ее сбили, она (ракета. - Ред.) упала на подъезд." Она взорвалась, когда упала".

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал заявление о том, что Воздушные силы сейчас не могут сбивать ракеты Х-22. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что если сообщения об уничтожении силами украинской ПВО таких ракет появлялись раньше, то они были ошибочными.

После этого Арестович отказался от своих слов.