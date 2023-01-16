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Из-за ракетного удара по Днепру уничтожено 236 квартир, людям предлагают места в общежитиях, - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

Мэрия помогает пострадавшим с временным жильем и готовит выплаты пособий. Об их размерах пока не сообщается.

Об этом сообщил глава города Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам, восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь", - сказал Филатов.

Сейчас на месте разрушенной части многоэтажки заканчивают разбирать завалы и демонтируют нависающие плиты. Здесь работает также коммунальная техника.

После взрыва спасателям поступило 46 сообщений о пропавших без вести. В настоящее время 34 человека еще ищут под завалами. 75 человек получили ранения.

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Слуг народа выселить и поселить в их домах людей. Слуги довели страну до всего ужаса что сегодня происходит
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16.01.2023 16:01 Ответить
Це емоції, а от запускати державну програму на будівництво житла для людей що його втратили через москалів треба було ще вчора. Це не танки і деякі миролюбиві союзники на це гроші дадуть швидше.
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16.01.2023 17:02 Ответить
 
 