Из-за ракетного удара по Днепру уничтожено 236 квартир, людям предлагают места в общежитиях, - мэрия

Мэрия помогает пострадавшим с временным жильем и готовит выплаты пособий. Об их размерах пока не сообщается.

Об этом сообщил глава города Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы расселяем сейчас людей по общежитиям, но им нужно будет постоянное жилье. Так что дальше будет необходима помощь от государства. По приблизительным оценкам, восстановлению не подлежат 236 квартир. От горсовета, от городского головы мы будем оказывать материальную помощь", - сказал Филатов.

Сейчас на месте разрушенной части многоэтажки заканчивают разбирать завалы и демонтируют нависающие плиты. Здесь работает также коммунальная техника.

После взрыва спасателям поступило 46 сообщений о пропавших без вести. В настоящее время 34 человека еще ищут под завалами. 75 человек получили ранения.

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