За 2022 год подполье ликвидировало 12 политиков и 7 силовиков, предавших Украину, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

В 2022 году украинское подполье совершило ряд успешных операций. Ликвидированы по меньшей мере двенадцать политиков-предателей и семь правоохранителей-коллаборантов. Большинство предателей уничтожили в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом пишет "Честно", передает Цензор.НЕТ.

Ликвидированные государственные предатели были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, "Блоку Володимира Сальдо", Опоблоку, "Русі Єдиної", КПУ, "Держави". Также в список ликвидированных попал один представитель "Нашого краю" и нардеп "Слуги народа", в прошлом "регионал".

Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения.

В ноябре ликвидировали трех предателей, в том числе самопровозглашенного председателя Акимовского поселкового совета Максима Зубарева и заместителя главы Херсонской оккупационной администрации Кирилла Стремоусова, возглавившего топ-10 госпредателей 2022 года.

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Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего правоохранителей удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Политическая память должна хранить информацию не только о живых, но и о мертвых предателях. История не должна забывать их имена. Граждане должны помнить о том, что они сделали для помощи врагу, совершающему геноцид нашего народа", - — отмечает лидер "Честно" Вита Думанская.

На самом деле ликвидированных госпредателей может быть больше.



