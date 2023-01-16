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За 2022 год подполье ликвидировало 12 политиков и 7 силовиков, предавших Украину, - "Честно". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ліквідація

В 2022 году украинское подполье совершило ряд успешных операций. Ликвидированы по меньшей мере двенадцать политиков-предателей и семь правоохранителей-коллаборантов. Большинство предателей уничтожили в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом пишет "Честно", передает Цензор.НЕТ.

Ликвидированные государственные предатели были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, "Блоку Володимира Сальдо", Опоблоку, "Русі Єдиної", КПУ, "Держави". Также в список ликвидированных попал один представитель "Нашого краю" и нардеп "Слуги народа", в прошлом "регионал".

Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения.

В ноябре ликвидировали трех предателей, в том числе самопровозглашенного председателя Акимовского поселкового совета Максима Зубарева и заместителя главы Херсонской оккупационной администрации Кирилла Стремоусова, возглавившего топ-10 госпредателей 2022 года.

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Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего правоохранителей удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Политическая память должна хранить информацию не только о живых, но и о мертвых предателях. История не должна забывать их имена. Граждане должны помнить о том, что они сделали для помощи врагу, совершающему геноцид нашего народа", - — отмечает лидер "Честно" Вита Думанская.

На самом деле ликвидированных госпредателей может быть больше.

За 2022 год подполье ликвидировало 12 политиков и 7 силовиков, предавших Украину, - Честно 01
За 2022 год подполье ликвидировало 12 политиков и 7 силовиков, предавших Украину, - Честно 02
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Топ комментарии
+16
Можна бути впевненим на 100% в тому, якби все це лайно, якимось дивом опинилося на неокупованій території України, вони всі були б живі, на свободі, а дехто повернувся б до роботи!
і навіть якби проти когось з них, відкрили кримінальну справу, все закінчилися б умовним терміном, або взагалі б виправдали.
Ось різниця між підпіллям і реальною владою, яка зараз в руках у таких самих зрадників та покидьків.
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16.01.2023 16:31
+12
За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3393693

КОЛИ ВІЗЬМЕТЕСЬ ЗА Зе ВЛАДУ, ТАТАРОВА, ЄРМАКА ?
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16.01.2023 16:25
+10
Підпілля має залишатися у підпіллі і після війни, бо на цих патріотів полюватиме зелена влада, яка панічно боїться українців з досвідом нищення внутрішніх ворогів.
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16.01.2023 17:19
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За 2022 рік підпілля ліквідувало 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну, - "Чесно". ІНФОГРАФІКА Джерело: https://censor.net/ua/n3393693

КОЛИ ВІЗЬМЕТЕСЬ ЗА Зе ВЛАДУ, ТАТАРОВА, ЄРМАКА ?
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16.01.2023 16:25 Ответить
Так "єто же другоє", за них проголосовало 73% зелених баранів. Це влада. Кістяк влади. Нізя!
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16.01.2023 17:55 Ответить
Все одно рано чи пізно помруть, краще хай швидше до Перемоги України над московієй
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16.01.2023 18:00 Ответить
Це добре. Ліквідація зрадників. Але відкрийте ще рубрику _Кати українського народу_ та ліквідовуйте кацапів причетних до резонансних вбивств чи бомбардувань. Тіх же пілотів-убивць в Дніпрі.
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16.01.2023 16:29 Ответить
Можна бути впевненим на 100% в тому, якби все це лайно, якимось дивом опинилося на неокупованій території України, вони всі були б живі, на свободі, а дехто повернувся б до роботи!
і навіть якби проти когось з них, відкрили кримінальну справу, все закінчилися б умовним терміном, або взагалі б виправдали.
Ось різниця між підпіллям і реальною владою, яка зараз в руках у таких самих зрадників та покидьків.
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16.01.2023 16:31 Ответить
Струк ликвидирован - остались 2 шлюхи коллаборантки:

Карина и Камилла Струк

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16.01.2023 16:40 Ответить


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16.01.2023 16:42 Ответить
хороши сосёнки! дипломатками станут!
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16.01.2023 21:29 Ответить
На "панель" лахудр!
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16.01.2023 16:43 Ответить
Може краще хай на зоні в Качанівці робу і рукавиці шиють для будівельників
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16.01.2023 17:59 Ответить
Как здорово, что все вы там к кобзону собрались. Хотя-маловато будет.
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16.01.2023 16:42 Ответить
Чудово! Всіх працівників підпілля без вступних іспитів зарахувати до Української Контори (моссад).хай і далі працюють на користь Держави.
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16.01.2023 16:55 Ответить
Нешановні сєпари/колаборанти та інша продажна ****#та, не сподівайтеся, що по закінченню війни вас врятує якась зелена чи опзжистська шмаркля. За краще одразу змазуйте лижі у бік Ростову-на-Доні, бо потім сильно пожалкуєте, хто не встигне. Бо ми, пересічні справжні українці, будемо дуже злі і пам'ять у нас гарна. Завжди це пам'ятайте.
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16.01.2023 16:56 Ответить
Підпілля має залишатися у підпіллі і після війни, бо на цих патріотів полюватиме зелена влада, яка панічно боїться українців з досвідом нищення внутрішніх ворогів.
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16.01.2023 17:19 Ответить
Де Шуфрич ?
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16.01.2023 17:30 Ответить
Так они хотят сказать что ДТП для Стремоусова - дело рук подполья?
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16.01.2023 19:14 Ответить
Мало! Наші спецслужби вміють тільки бабки витрясати з підприємців, стріляти по мітингуючим, а також зраджувати країну більше інших і садити за грати патріотів!!!
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16.01.2023 19:35 Ответить
 
 