Российские захватчики закрывают города Луганской области на въезд и выезд, - Гайдай
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Россияне закрывают города Луганщины на въезд и выезд. В дома заселяют новых боевиков.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Колаборанты сбегают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные чуть дальше", - рассказал Гайдай.
Он добавил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение. Сами же оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.
"ВСУ продвигаются в сторону Кременной и Сватово. У наших военных есть успех и они его стабильно развивают", - добавил глава ОВА.
Гайдай отметил, что дома в окрестных населенных пунктах, которые несколько недель назад массово заполнили российские военные, опустели, потому что всех отправили на фронт. Сейчас туда заселяют новых боевиков.
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2 місяці це чуємо
усі розуміють, що складно, тому якщо не має успіхів не треба їх собі придумувати
Мабуть, окупанти таки сильно «мироточать», прямо під себе….