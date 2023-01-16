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Российские захватчики закрывают города Луганской области на въезд и выезд, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Россияне закрывают города Луганщины на въезд и выезд. В дома заселяют новых боевиков.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Колаборанты сбегают из населенных пунктов вблизи линии фронта в города, расположенные чуть дальше", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение. Сами же оккупанты закрывают города Луганской области на въезд и выезд.

"ВСУ продвигаются в сторону Кременной и Сватово. У наших военных есть успех и они его стабильно развивают", - добавил глава ОВА.

Гайдай отметил, что дома в окрестных населенных пунктах, которые  несколько недель назад массово заполнили российские военные, опустели, потому что всех отправили на фронт. Сейчас туда заселяют новых боевиков.

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>>"ЗСУ просуваються в бік Кремінної та Сватового. В наших військових є успіх і вони його стабільно розвивають", - додав очільник ОВА.


2 місяці це чуємо
усі розуміють, що складно, тому якщо не має успіхів не треба їх собі придумувати
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16.01.2023 17:18 Ответить
та це ж гайдай, гірше за арєстовича
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16.01.2023 18:02 Ответить
але на рашці поки гайдая не цитують, а арестовича так ...
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16.01.2023 18:38 Ответить
він голова області в якій 3 села, потрібно якось зп відбивати)
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16.01.2023 18:27 Ответить
З окупованої рашистами ***** Луганщини, понесло сморідом від лайна,
Мабуть, окупанти таки сильно «мироточать», прямо під себе….
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16.01.2023 18:54 Ответить
 
 