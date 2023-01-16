ОБСЕ проводит расследование относительно перевозки автомобилей организации из РФ на оккупированные территории Украины, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи в Киеве с главой ОБСЕ Буяром Османи обсудили вопросы перемещения автомобилей ОБСЕ из России на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, Украину беспокоит информация о перевозках принадлежащих ОБСЕ автомобилей из России на временно оккупированные территории.

"Знаю, что ОБСЕ проводит расследование по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как не допустить, предотвратить провокации РФ, которые могут повлиять на репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", - отметил он.

Ранее в ОБСЕ заявили, что представители Организации не присутствуют на Донбассе и не используют в своих целях автомобили с опознавательными знаками организации.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия завозит на Донбасс машины с маркировкой ОБСЕ. Может быть, для провокации.

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