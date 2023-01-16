ОБСЕ проводит расследование относительно перевозки автомобилей организации из РФ на оккупированные территории Украины, - Кулеба
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Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи в Киеве с главой ОБСЕ Буяром Османи обсудили вопросы перемещения автомобилей ОБСЕ из России на временно оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Кулебы, Украину беспокоит информация о перевозках принадлежащих ОБСЕ автомобилей из России на временно оккупированные территории.
"Знаю, что ОБСЕ проводит расследование по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как не допустить, предотвратить провокации РФ, которые могут повлиять на репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", - отметил он.
Ранее в ОБСЕ заявили, что представители Организации не присутствуют на Донбассе и не используют в своих целях автомобили с опознавательными знаками организации.
Напомним, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия завозит на Донбасс машины с маркировкой ОБСЕ. Может быть, для провокации.
Пожалуйста, подождите...
За ОБСЄ числяться свої факапи, але головний їх факап полягає в тому, що вони допустили касапів як одних загонів миротворців.
надамо зелене світло кремлівським терористам , щоби слова ніхто
не посмів сказати 😡
Я знав, що вони глухі і сліпі, але не думав, що вже настільки!
В порівнянні з вкраденими літаками, що були в лізингу - то дрібниця. Але розголосу має бути більше, бо ж миротворці..