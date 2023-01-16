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ОБСЕ проводит расследование относительно перевозки автомобилей организации из РФ на оккупированные территории Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обсє

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи в Киеве с главой ОБСЕ Буяром Османи обсудили вопросы перемещения автомобилей ОБСЕ из России на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, Украину беспокоит информация о перевозках принадлежащих ОБСЕ автомобилей из России на временно оккупированные территории.

"Знаю, что ОБСЕ проводит расследование по этому вопросу. Мы обсудили с моим коллегой сегодня, как не допустить, предотвратить провокации РФ, которые могут повлиять на репутацию ОБСЕ в условиях вооруженного конфликта", - отметил он.

Ранее в ОБСЕ заявили, что представители Организации не присутствуют на Донбассе и не используют в своих целях автомобили с опознавательными знаками организации.

Напомним, журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия завозит на Донбасс машины с маркировкой ОБСЕ. Может быть, для провокации.

Читайте также: Глава ОБСЕ Османи призвал Россию вывести войска из Украины: "Мы не можем с этим мириться"
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Топ комментарии
+9
Репутація ОБСЕ? На вулиці до бомжа який воняє обісцяний і в гівні більше поваги і довіри чим до цієї організації.
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16.01.2023 17:14
+5
А яка мета розслідування? Висловити стурбовану занепокоєність?
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16.01.2023 17:04
+5
Саме існування ОБСЄ головна провокація, так саме ООН, Червоний хрест, амнесті, .....!!
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16.01.2023 17:28
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А яка мета розслідування? Висловити стурбовану занепокоєність?
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16.01.2023 17:04 Ответить
Зробити вигляд, що вони дуже сумлінно працюють. Отримати свої грошики в зарплату, і сказати про себе всьому світові: "Насрати на вас всіх, аби тільки з робити не поперли."
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16.01.2023 17:25 Ответить
Если бы не раздули эту тему, беззубые папуасы из ОБЫСЦЫЕ ничего бы не заметили. Ну.....или сделали бы вид, что ничего не заметили
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16.01.2023 17:12 Ответить
Репутація ОБСЕ? На вулиці до бомжа який воняє обісцяний і в гівні більше поваги і довіри чим до цієї організації.
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16.01.2023 17:14 Ответить
Ух який войовничий! До ОБСЄ дууже багато претензій. Ти вже мабуть прорахував усі можливі сценаріі "розгону взалі усіх, за чорний ліс!", усі ризики, у тому числі і України? Історія про Шарікова нічого ненагадує?
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16.01.2023 19:05 Ответить
Ці гівнюки ще 2014 року здавали позициї наших хлопців ,не кажучи про те як вони брехали в відомостях і прикривали кацапів,так що йди ти за руським кораблем.Це не організація а лайно таке саме лайно як і сбіговисько ООН все це не працює вони міждународні імпотенти.
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16.01.2023 20:35 Ответить
У тебе розуму ще замало, через то й такий агресивний..
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16.01.2023 20:40 Ответить
Лайно путінське пішов нафіг звідси .Вас тварюк чути за кілометр дата регістраціх 14 січня.Йди методичку міняй сволота.
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16.01.2023 20:42 Ответить
Я і кажу, ще розуму не набрався, аргуменів нема-тільки лайка, підліток. До речі, підліток, у тих, хто зареєстрований чарез фейсбук-Цензор майже усім висвітлює дату рееестрації 14-15 січня. Бувай здоровий!
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16.01.2023 22:55 Ответить
Перхоть ти з під члена коня.Вас гадів всі знають і що ви начинаєте верзти.Гнида Цензор показує реальну дату реєстрації а вас сволота саме так так і індифікують.Ви гниди моментальні на вітці де з'являються такі теми і всі як один зі свіжою реєгістром.І начинаєте парити мізок людям.Міняй методічку хвойда путінська.Мені нічого тобі доводити або аргументувати з вами сволотою аргумент один кулю в лобешнік.Іншого ви не розумієте ,а давати тобі дискусію не дочекаєшься ! В бан мразота
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17.01.2023 00:05 Ответить
Тю, я й не знав, що веду бесіду із шизофреніком. Відпочивай хлопче! Голову тобі вже не змінеш, але із цією діркою у ній жити можна. Живи собі.
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17.01.2023 00:13 Ответить
Диркою зі сраки тебе в канаві родили.Сволота путінська
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17.01.2023 01:39 Ответить
проблема в тому, що здавали позиції наших хлопців саме касапи, які були в штаті тієї конкретної місії ОБСЄ на Донбасі.
За ОБСЄ числяться свої факапи, але головний їх факап полягає в тому, що вони допустили касапів як одних загонів миротворців.
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16.01.2023 20:41 Ответить
Те як вони брехали навіть виступающи зі звітами в ООН чого варті .Тварюки продажні.
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16.01.2023 20:44 Ответить
А що ті ОБСЄвнухи роблять у московії і що там роблять їх авто?! І чому ці авто були надані в руки терористам?!
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16.01.2023 17:27 Ответить
авто просто кинули коли обесешнікі з*бались 24 лютого
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16.01.2023 19:18 Ответить
Саме існування ОБСЄ головна провокація, так саме ООН, Червоний хрест, амнесті, .....!!
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16.01.2023 17:28 Ответить
Давайте , розумники , позакриваємо всі міжнародні організаціі і
надамо зелене світло кремлівським терористам , щоби слова ніхто
не посмів сказати 😡
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16.01.2023 23:09 Ответить
Тобто в ОБСЄ вкрали автівки, а вони і в ус не дують?

Я знав, що вони глухі і сліпі, але не думав, що вже настільки!
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16.01.2023 18:23 Ответить
ОБСЄ-це не контррозвідка, це по суті громадська організація, хочеш вступай, хочеш, виходь. Ніяких владних функцій, ця громадська організація не має, ніяких обов'язкових приписів не видає. Голова цієї організації- весільний генарал. Але , якраз ЗАЯВИ ціеї громадської організації все ще дуже важливі для усьго політикуму світу. Ніхто не скаже відкрито-"я пок...в на все це.."
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16.01.2023 19:14 Ответить
Цапи вкрали у ОБСЄ автівки.
В порівнянні з вкраденими літаками, що були в лізингу - то дрібниця. Але розголосу має бути більше, бо ж миротворці..
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16.01.2023 20:52 Ответить
ОБСЄ повинна існувати , тільки без кацапів , крапка 😠
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16.01.2023 23:06 Ответить
 
 