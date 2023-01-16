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Глава ОБСЕ Османи призвал Россию вывести войска из Украины: "Мы не можем с этим мириться"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

османі

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи призвал Россию прекратить войну против Украины и вывести войска с ее территории.

Об этом Османи заявил в понедельник во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сейчас здесь как глава ОБСЕ и призываю Российскую Федерацию прекратить эту войну, забрать свои силы и войска из Украины, а также проявить приверженность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути", - сказал он.

Действующий глава ОБСЕ отметил полное осуждение дальнейшей агрессии РФ против Украины, включая недавний ракетный удар по жилому дому в Днепре. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью осуждаем дальнейшую российскую агрессию против Украины. В Днепре мы увидели на выходных циничную атаку против гражданских лиц. И этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим мириться", – заявил Османи.

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Он также отметил, что "украинцы демонстрируют недюжинное мужество, и это вызывает везде восхищение и уважение".

Османи еще раз подтвердил, что Украина будет оставаться главным приоритетом председательства Северной Македонии в ОБСЕ: "Мы будем решительно поддерживать Украину и не сойдем с этого пути. Мы не примем то, что происходит. Вместо этого будем применять весь инструментарий ОБСЕ, чтобы восстановить мир и уважение наших принципов и обязательств".

Он подчеркнул необходимость достижения устойчивого мира с уважением к территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Османи также выразил надежду, что российские войска покинут Украину в нынешнем году и ОБСЕ сможет предоставить Украине всю возможную поддержку для восстановления.
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Топ комментарии
+19
Так.

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16.01.2023 17:31
+13
Бо що? Він буде плакать?
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16.01.2023 17:26
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Бо що? Він буде плакать?
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16.01.2023 17:26 Ответить
Так.

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16.01.2023 17:31 Ответить
Ні, він сильно стурбується і занепокоїться.
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16.01.2023 17:47 Ответить
Ні, ні, ще кілька десят разів і таки виведе
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16.01.2023 17:28 Ответить
Закликав, призвав, порекомендував, навангував...
Ця війна надовго. Головні бої ще попереду.
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16.01.2023 17:27 Ответить
,, а вірно хлопці, а діло каже !" Лесь Подеревьянській ( Данко.)
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16.01.2023 17:31 Ответить
як мала дитина
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16.01.2023 17:34 Ответить
Не можеш миритись - у орбана спитай-ото миротворец.
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16.01.2023 17:39 Ответить
Цена на природный газ в Европе опустилась ниже $610
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16.01.2023 17:44 Ответить
Кожного разу як знущання! Наче чеклист у всіх
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16.01.2023 17:49 Ответить
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16.01.2023 17:52 Ответить
Визнайте факт того, що система повоєнної безпеки в Європі вже не працює. Якщо не маєте дієвих засобів впливу на агресора, то досить цієї ганьби. Закрийте нах то ОБСЄ, ООН тощо та забудьте про них. По факту ми вже маємо 3 світову війну, де з одного боку демократії, а з іншого деспотії. Україна - це зараз театр військових дій цієї світової війни. І якщо західні демократії мають бажання вижити, то це можливо лише шляхом справжньої, а не на словах, військової та фінансової допомоги Україні і викоріненя, як злочинців, агентів москви з західних урядів, як це було за часів холодної війни.
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16.01.2023 17:57 Ответить
А ти узагалі до кого звертаєшся? До міністра Північої Македоніі, бо сам віну твоїй уяві може "закрити ООН, та ОБСЄ"?
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16.01.2023 18:19 Ответить
В моїй уяві голова ОБСЄ повинен, усвідомити, що агресор, який є учасником цієї організації, компроментує та робить безпорадною цю організацію, яка створювалася для запобігання агресії та порушень принципів міжнародного права в Європі. Поки від голови ОБСЄ, крім закликів до агресора, я не почув жодних пропозицій щодо реформування цієї організації, аби вона відповідала ********** та мала засоби впливу на ситуацію.
А так до нього як до людини особисто та міністра іноземних справ Північної Македонії в мене жодних питань
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16.01.2023 19:51 Ответить
Технічний мінімум.
1 До 1995 року, нинішня ОБСЄ існувала у формі НАРАДИ
2. Можливо реогранізація і потрібна, але це НЕ СПРАВА ТИМЧАСОВОГО ПО СУТІ ГОЛОВИ громадської організації, а справа усіх її членів.
3. Для того, що би щось міняти саме Україна повинна докласти зусиль і переконати інших( якщо у цьому є потреба), зробити по нашому.
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16.01.2023 20:04 Ответить
Те, що Голова ОБСЄ є тимчасовим мені не треба писати великими літерами, це я і без Вас знаю. Зараз головує в цій організації Північна Македонія, тому він за своєю посадою займає пост Голови ОБСЄ.
Він особисто не вирішує питання реформування ОБСЄ, проте як Голова цієї організації він має чудову можливість вносити пропозиції щодо реформування організації в контексті її неможливості досягати своєї мети на прикладі агресії росії проти України.
Це звичайно не знімає з України необхідності докладати своїх зусиль.
І останнє, ОБСЄ - це міжнародна міжурядова організація, а не громадська організація.
Треба різницю пояснювати?
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16.01.2023 20:45 Ответить
Міністру закордонних справ Північної Македонії ,
Буяру Османі - щира подяка за підтримку Украіни та за територіальну
цілісність , яку він щиро підтримує !!!👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.01.2023 18:00 Ответить
Ну, нашим корисним ідіотам,та інфантілам, дуже подобається інше. Щоб не було заяв узагалі, ні від кого. Щоб прилетів Карлсон, та за дві хвилини вірішив усі питання. Як у дитинстві приходив Святий Миколай, або Дід Мороз.
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16.01.2023 18:22 Ответить
Хто це голос подав?😧
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16.01.2023 18:07 Ответить
Дякуємо за підтримку!
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16.01.2023 18:15 Ответить
Не та вже Македонія, що була при Александре Македонському, не послухають тепер...
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16.01.2023 18:32 Ответить
Різні епохи, як кажуть усьому свій час і зараз не часи давньої Греції Єгипту та Риму
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16.01.2023 18:36 Ответить
Сказати дистанційно може будь-який, а дати стоячи віч-на-віч не кожен зможе, коротше хлопці слова це добре, Ви краще конкретно і серйозно допомагайте озброєнням і девайсами для ЗСУ і виховайте Шольца з Макароном там у ЄС
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16.01.2023 18:33 Ответить
Нуу ще б ногами потопав, чи кулаком по столі..! Блін , кацапів вже вісім років закликають! Пора вже їх мочити зі всіх сторін, всім цивілізованим світом. Як колись гітлера!
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16.01.2023 18:35 Ответить
До речі , сьогодні Буяр Османі відвідав Бучу і на власні очі побачив всі
звірства кремлівського фюрера і його банди , на нашій землі ,
тому раджу всім критиканам теж спочатку відвідати гарячі точки в нашій краіні , а потім критикувати інших 😡
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16.01.2023 18:40 Ответить
Молодець, що відвідав. В мене до нього питання не як до людини особисто, чи міністра іноземних справ Північної Македонії, а як до чинного голови ОБСЄ, яка протягом останніх 9 років показує свою нікчемність та безпорадність. Мета, заради якої ця організація створювалася, жодним чином не спрацьовує. Одні заклики до агресора ніяк не виправдовують подальше існування ОБСЄ. Може треба реформувати цю організацію, щоб, наприклад, для початку росія не мала в ній права голосу? Які він, як голова, надав пропозиції для цього??
Тому не треба згадувати Карлсонів, інфантилів, корисних ідіотів, виправдовуючи безпорадність як ОБСЄ так і його голови, яким зараз є Буар Османі
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16.01.2023 19:39 Ответить
Категорично ні , за ліквідацію такоі організаціі як ОБСЄ ,
я за те, щоби виключили звідти росіян повністю , бо вони там
в більшості завжди були і є сьогодні !!
Не може краіна - агресор бути присутньою в таких міжнародних
організаціях , як ОБСЄ , ООН , МАГАТЕ, ЮНІСЕФ і ще багато інших !😠
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16.01.2023 20:04 Ответить
Тому ці організації треба реформувати, щоб для початку агресори не мали можливості впливати на них. Інакше вони зникнуть. Це лише питання часу. Зараз безпорадність цих організацій відчутна як ніколи
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16.01.2023 20:11 Ответить
пруSSія кайзера Вільгельма та його двоюрідного брата сЦара Николашки організували Першу Світову війну...,Зек Сралін та його рідний брат Гітлєр організували Другу Світову...
Питання просте...
До чого тут Британія, Франція та USA,,?
Відповідь проста.. мавзолєйні Щури та Німеччина дуже образилися на Мирову буржуазію..., там є все..а ми з голою Дупою ..🦍🦍🦍встаємо с КАЛєн..👹👺🤡😝
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16.01.2023 18:46 Ответить
А Україна в цій схемі до чого?)
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16.01.2023 19:17 Ответить
Теперер ми врятовані!. "Ми не можемо з цим миритися..." це вам не якесь сране "занепокоєння" чи, навіть "обурення"...
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16.01.2023 18:52 Ответить
А ты смешон головка обсе😄
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16.01.2023 19:30 Ответить
Жостко.
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16.01.2023 19:51 Ответить
Мы не можем с этим мириться ... но приходится.
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16.01.2023 20:05 Ответить
 
 