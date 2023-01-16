Глава ОБСЕ Османи призвал Россию вывести войска из Украины: "Мы не можем с этим мириться"

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи призвал Россию прекратить войну против Украины и вывести войска с ее территории.

Об этом Османи заявил в понедельник во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сейчас здесь как глава ОБСЕ и призываю Российскую Федерацию прекратить эту войну, забрать свои силы и войска из Украины, а также проявить приверженность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути", - сказал он.

Действующий глава ОБСЕ отметил полное осуждение дальнейшей агрессии РФ против Украины, включая недавний ракетный удар по жилому дому в Днепре. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью осуждаем дальнейшую российскую агрессию против Украины. В Днепре мы увидели на выходных циничную атаку против гражданских лиц. И этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим мириться", – заявил Османи.

Смотрите также: Глава ОБСЕ Османи посетил Бородянку: "Наш моральный долг – помочь народу Украины отстроить свои громады". ФОТОрепортаж

Он также отметил, что "украинцы демонстрируют недюжинное мужество, и это вызывает везде восхищение и уважение".

Османи еще раз подтвердил, что Украина будет оставаться главным приоритетом председательства Северной Македонии в ОБСЕ: "Мы будем решительно поддерживать Украину и не сойдем с этого пути. Мы не примем то, что происходит. Вместо этого будем применять весь инструментарий ОБСЕ, чтобы восстановить мир и уважение наших принципов и обязательств".

Он подчеркнул необходимость достижения устойчивого мира с уважением к территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Османи также выразил надежду, что российские войска покинут Украину в нынешнем году и ОБСЕ сможет предоставить Украине всю возможную поддержку для восстановления.