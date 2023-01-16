Глава ОБСЕ Османи призвал Россию вывести войска из Украины: "Мы не можем с этим мириться"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи призвал Россию прекратить войну против Украины и вывести войска с ее территории.
Об этом Османи заявил в понедельник во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я сейчас здесь как глава ОБСЕ и призываю Российскую Федерацию прекратить эту войну, забрать свои силы и войска из Украины, а также проявить приверженность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути", - сказал он.
Действующий глава ОБСЕ отметил полное осуждение дальнейшей агрессии РФ против Украины, включая недавний ракетный удар по жилому дому в Днепре. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью осуждаем дальнейшую российскую агрессию против Украины. В Днепре мы увидели на выходных циничную атаку против гражданских лиц. И этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим мириться", – заявил Османи.
Он также отметил, что "украинцы демонстрируют недюжинное мужество, и это вызывает везде восхищение и уважение".
Османи еще раз подтвердил, что Украина будет оставаться главным приоритетом председательства Северной Македонии в ОБСЕ: "Мы будем решительно поддерживать Украину и не сойдем с этого пути. Мы не примем то, что происходит. Вместо этого будем применять весь инструментарий ОБСЕ, чтобы восстановить мир и уважение наших принципов и обязательств".
Он подчеркнул необходимость достижения устойчивого мира с уважением к территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Османи также выразил надежду, что российские войска покинут Украину в нынешнем году и ОБСЕ сможет предоставить Украине всю возможную поддержку для восстановления.
Пожалуйста, подождите...
Ця війна надовго. Головні бої ще попереду.
А так до нього як до людини особисто та міністра іноземних справ Північної Македонії в мене жодних питань
1 До 1995 року, нинішня ОБСЄ існувала у формі НАРАДИ
2. Можливо реогранізація і потрібна, але це НЕ СПРАВА ТИМЧАСОВОГО ПО СУТІ ГОЛОВИ громадської організації, а справа усіх її членів.
3. Для того, що би щось міняти саме Україна повинна докласти зусиль і переконати інших( якщо у цьому є потреба), зробити по нашому.
Він особисто не вирішує питання реформування ОБСЄ, проте як Голова цієї організації він має чудову можливість вносити пропозиції щодо реформування організації в контексті її неможливості досягати своєї мети на прикладі агресії росії проти України.
Це звичайно не знімає з України необхідності докладати своїх зусиль.
І останнє, ОБСЄ - це міжнародна міжурядова організація, а не громадська організація.
Треба різницю пояснювати?
Буяру Османі - щира подяка за підтримку Украіни та за територіальну
цілісність , яку він щиро підтримує !!!👍🏼👍🏼👍🏼❤️
звірства кремлівського фюрера і його банди , на нашій землі ,
тому раджу всім критиканам теж спочатку відвідати гарячі точки в нашій краіні , а потім критикувати інших 😡
Тому не треба згадувати Карлсонів, інфантилів, корисних ідіотів, виправдовуючи безпорадність як ОБСЄ так і його голови, яким зараз є Буар Османі
я за те, щоби виключили звідти росіян повністю , бо вони там
в більшості завжди були і є сьогодні !!
Не може краіна - агресор бути присутньою в таких міжнародних
організаціях , як ОБСЄ , ООН , МАГАТЕ, ЮНІСЕФ і ще багато інших !😠
Питання просте...
До чого тут Британія, Франція та USA,,?
Відповідь проста.. мавзолєйні Щури та Німеччина дуже образилися на Мирову буржуазію..., там є все..а ми з голою Дупою ..🦍🦍🦍встаємо с КАЛєн..👹👺🤡😝