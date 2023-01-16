Оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 16.01.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 327 сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Вместе с тем, 16 января, вблизи украинской границы, началось совместное лётно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства Беларуси. В то же время, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка на Сумщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели, в частности, Раздолевка, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Северное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Великая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белология, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное, Гуляйполе и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Львово, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомис и Херсон.

На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства РФ, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России. Также, в Москве, оказывается давление на коммерческие структуры в целях финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн. рублей. Вместе с тем, на полигоне Кадамовской Ростовской области, с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь, доукомплектование будет касаться частной военной компании "вагнер" и отрядов "барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.

По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области, 15 января, во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица. В населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей российские захватчики ужесточают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.

Верьте в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.