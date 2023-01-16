Бербок в Гааге: Мы хотим поддержать Украину в создании спецтрибунала. И российское руководство не должно иметь иммунитета

Совершенные российскими военными и руководством РФ преступления против Украины не должны остаться безнаказанными.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в Гаагской академии международного права, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Германии напомнила о страшных преступлениях, совершенных Россией в Буче, Мариуполе, Харькове и других украинских городах, и подчеркнула, что справедливость должна быть установлена.

"Без справедливости не может быть длительного мира", - сказала дипломат.

В этой связи она отметила важность расследования Международным уголовным судом этих преступлений - "военных, против человечности и, возможно, геноцида" - и осуждение виновных.

"И российское руководство не должно обладать при этом иммунитетом", - подчеркнула Бербок.

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В то же время, по мнению немецкого министра, важно признать первопричину этих злодеяний – преступление агрессии.

"Никто не может вести войну в XXI веке и оставаться безнаказанным... Агрессия не должна оставаться без ответа", - заявила она.

Бербок напомнила, что МУС еще 16 марта 2022 года заявил, что Россия должна прекратить агрессию против Украины, начатую под абсурдными предлогами.

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Глава МИД Германии вспомнила свой недавний визит в Харьков и назвала несколько примеров преступлений, которые видит мир в течение 11 месяцев: оставление тысяч людей зимой без тепла и света, депортация детей, изнасилования.

"О целях России мы знаем абсолютно четко - это целенаправленная попытка уничтожить целый народ", - подчеркнула министр.

При этом она отметила, что МУС не может привлечь к ответственности за преступление агрессии, к тому же это структура ООН, в которой у России есть право вето. Поэтому стремление Украины создать спецтрибунал для осуждения преступления агрессии понятно, но, по мнению Бербок, сделать это не так просто.

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В этой связи она призвала усилить МУС и "дополнить его международными компонентами". В частности, это может быть создание определенного бюро вне территории Украины, с международными экспертами и специалистами, финансовой поддержкой.

"Это был бы новый формат", - отметила глава МИД ФРГ, добавив, что и раньше создавались спецтрибуналы, но тогда речь шла о внутринациональных конфликтах, гражданских войнах, но не о нападении одной страны на другую.

Сейчас речь идет о политическом решении, которое необходимо обсуждать с партнерами, подчеркнула Бербок.

"Мы хотим поддержать Украину на международном уровне в создании специального трибунала по вопросам агрессии в Гааге, который будет базироваться на украинском законодательстве и будет дополнен международными элементами. Как дополнение к МУС", - заявила она.

В то же время, по словам немецкого министра, месседж российскому руководству и другим диктаторам должен быть очень четким: агрессивная захватническая война не останется без наказания.