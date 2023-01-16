Бербок в Гааге: Мы хотим поддержать Украину в создании спецтрибунала. И российское руководство не должно иметь иммунитета
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Совершенные российскими военными и руководством РФ преступления против Украины не должны остаться безнаказанными.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в Гаагской академии международного права, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Глава МИД Германии напомнила о страшных преступлениях, совершенных Россией в Буче, Мариуполе, Харькове и других украинских городах, и подчеркнула, что справедливость должна быть установлена.
"Без справедливости не может быть длительного мира", - сказала дипломат.
В этой связи она отметила важность расследования Международным уголовным судом этих преступлений - "военных, против человечности и, возможно, геноцида" - и осуждение виновных.
"И российское руководство не должно обладать при этом иммунитетом", - подчеркнула Бербок.
В то же время, по мнению немецкого министра, важно признать первопричину этих злодеяний – преступление агрессии.
"Никто не может вести войну в XXI веке и оставаться безнаказанным... Агрессия не должна оставаться без ответа", - заявила она.
Бербок напомнила, что МУС еще 16 марта 2022 года заявил, что Россия должна прекратить агрессию против Украины, начатую под абсурдными предлогами.
Глава МИД Германии вспомнила свой недавний визит в Харьков и назвала несколько примеров преступлений, которые видит мир в течение 11 месяцев: оставление тысяч людей зимой без тепла и света, депортация детей, изнасилования.
"О целях России мы знаем абсолютно четко - это целенаправленная попытка уничтожить целый народ", - подчеркнула министр.
При этом она отметила, что МУС не может привлечь к ответственности за преступление агрессии, к тому же это структура ООН, в которой у России есть право вето. Поэтому стремление Украины создать спецтрибунал для осуждения преступления агрессии понятно, но, по мнению Бербок, сделать это не так просто.
В этой связи она призвала усилить МУС и "дополнить его международными компонентами". В частности, это может быть создание определенного бюро вне территории Украины, с международными экспертами и специалистами, финансовой поддержкой.
"Это был бы новый формат", - отметила глава МИД ФРГ, добавив, что и раньше создавались спецтрибуналы, но тогда речь шла о внутринациональных конфликтах, гражданских войнах, но не о нападении одной страны на другую.
Сейчас речь идет о политическом решении, которое необходимо обсуждать с партнерами, подчеркнула Бербок.
"Мы хотим поддержать Украину на международном уровне в создании специального трибунала по вопросам агрессии в Гааге, который будет базироваться на украинском законодательстве и будет дополнен международными элементами. Как дополнение к МУС", - заявила она.
В то же время, по словам немецкого министра, месседж российскому руководству и другим диктаторам должен быть очень четким: агрессивная захватническая война не останется без наказания.
Пожалуйста, подождите...
Як кажуть -якщо ти такий розумний, то чого ж такий бідний?
Нюрнберзький був про напад на інші країни
Нафиг калякаешь...? Штирлиц..
Навіть якщо звільнити Крим і Донбас,то це не означатиме кінець війни.Нам вже написали такий сценарій,але одне за іншим не слідує.Відвоювання Крима,непідписання документів москвою,і через пару років знову війна.
Щоб війна закінчилась,треба дві речі:- бойові дії або ВЛУЧНІ вибухи на теріторії росії. -бажання росії це все остановити. А якщо Україна завжди буде відкрита для бомб, а росія завжди закрита,то ЗСУ,наші герої,можуть тільки відвойовувати захоплене.Але зупинити війну вони не зможуть.
Майдан неизбежен... никуда не денетесь...😝
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
навіть Порох такого не пропонує.
а ти для чого тут сереш та провокуєш? скільки тобі платять Пригожин на компаншка за провокаційні висери?
ну назви мене ще зеленою шоблою, це ж буде так оригінально))
Бо Шольц відповідає не за себе, він приймає рішення за всіх хто за нього голосував, за всю його партію.
А Німеччина робить для України і так трошки менше за США та Британію.