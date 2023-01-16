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война (47275) Гаага (283) Германия (6049) россия (91360) трибунал (247) Анналена Бербок (229)

Бербок в Гааге: Мы хотим поддержать Украину в создании спецтрибунала. И российское руководство не должно иметь иммунитета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бербок

Совершенные российскими военными и руководством РФ преступления против Украины не должны остаться безнаказанными.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в Гаагской академии международного права, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Германии напомнила о страшных преступлениях, совершенных Россией в Буче, Мариуполе, Харькове и других украинских городах, и подчеркнула, что справедливость должна быть установлена.

"Без справедливости не может быть длительного мира", - сказала дипломат.

В этой связи она отметила важность расследования Международным уголовным судом этих преступлений - "военных, против человечности и, возможно, геноцида" - и осуждение виновных.

"И российское руководство не должно обладать при этом иммунитетом", - подчеркнула Бербок.

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В то же время, по мнению немецкого министра, важно признать первопричину этих злодеяний – преступление агрессии.

"Никто не может вести войну в XXI веке и оставаться безнаказанным... Агрессия не должна оставаться без ответа", - заявила она.

Бербок напомнила, что МУС еще 16 марта 2022 года заявил, что Россия должна прекратить агрессию против Украины, начатую под абсурдными предлогами.

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Глава МИД Германии вспомнила свой недавний визит в Харьков и назвала несколько примеров преступлений, которые видит мир в течение 11 месяцев: оставление тысяч людей зимой без тепла и света, депортация детей, изнасилования.

"О целях России мы знаем абсолютно четко - это целенаправленная попытка уничтожить целый народ", - подчеркнула министр.

При этом она отметила, что МУС не может привлечь к ответственности за преступление агрессии, к тому же это структура ООН, в которой у России есть право вето. Поэтому стремление Украины создать спецтрибунал для осуждения преступления агрессии понятно, но, по мнению Бербок, сделать это не так просто.

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В этой связи она призвала усилить МУС и "дополнить его международными компонентами". В частности, это может быть создание определенного бюро вне территории Украины, с международными экспертами и специалистами, финансовой поддержкой.

"Это был бы новый формат", - отметила глава МИД ФРГ, добавив, что и раньше создавались спецтрибуналы, но тогда речь шла о внутринациональных конфликтах, гражданских войнах, но не о нападении одной страны на другую.

Сейчас речь идет о политическом решении, которое необходимо обсуждать с партнерами, подчеркнула Бербок.

"Мы хотим поддержать Украину на международном уровне в создании специального трибунала по вопросам агрессии в Гааге, который будет базироваться на украинском законодательстве и будет дополнен международными элементами. Как дополнение к МУС", - заявила она.

В то же время, по словам немецкого министра, месседж российскому руководству и другим диктаторам должен быть очень четким: агрессивная захватническая война не останется без наказания.
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Топ комментарии
+6
Про який імунітет може взагалі щось думати? Мають бути засуджені і покарані!!!
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16.01.2023 19:06
+5
Для цього і роблять, те що робить міністр іноземних справ.
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16.01.2023 19:16
+4
А давайте для початку виб'эм їх нах, а потім вже все інше.
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16.01.2023 19:05
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Боже, коли його вже прикопають????
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16.01.2023 19:07 Ответить
А давайте для початку виб'эм їх нах, а потім вже все інше.
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16.01.2023 19:05 Ответить
одне іншому не тільки не заважає, але й сприяє. І не вчи серйозних людей життю.
Як кажуть -якщо ти такий розумний, то чого ж такий бідний?
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16.01.2023 19:51 Ответить
Чим підтримати? Підтримкою "тримайтеся!"?
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16.01.2023 19:06 Ответить
Про який імунітет може взагалі щось думати? Мають бути засуджені і покарані!!!
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16.01.2023 19:06 Ответить
Для цього і роблять, те що робить міністр іноземних справ.
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16.01.2023 19:16 Ответить
Почніть з свиномордого небензі. Він там недалеко від вас. А просто чергові балачки - це ні про що.
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16.01.2023 19:09 Ответить
Тоді розкажи, як саме міністр Німеччини має "почати із свиномордого Небензі"? Чому тоді тобі самому "непочати"?
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16.01.2023 19:19 Ответить
раніше створювалися спецтрибунали, але тоді йшлося про внутрішньонаціональні конфлікти, громадянські війни, але не про напад одної країни на іншу

Нюрнберзький був про напад на інші країни
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16.01.2023 19:15 Ответить
тоді оон не було, а зараз у москалів право вето в оон і вони заблокують любе рішення
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16.01.2023 19:18 Ответить
ты токо узнал ?
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16.01.2023 19:21 Ответить
МКС це ООН, а вона каже про щось у Гаазі за українським законодавством, тобто не (чи не зовсім) ООН
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16.01.2023 19:38 Ответить
тому і жуть не про міжнародний суд ООН, а про окремий спецтрибунал, тобі ж пояснили чому. Тому що в ООН Раша має право вето.
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16.01.2023 19:53 Ответить
Пані, будьте здорові, вдягніть окуляри. Мій перший допис був на тезу, що, мовляв, не було окремих трибуналів "про напад на інші країни". Був, Нюрнберзький. Про ООН там в мене не було взагалі. Ваші пояснення за пояснення пана Івана мені у відповідь - зайві, але дякую за ваш час
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16.01.2023 20:09 Ответить
ты , это гони Леопарды , а не крути задницей !
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16.01.2023 19:20 Ответить
ті краще крути сракою, кацап, в **** це краще виходить ніж писати букавкі.
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16.01.2023 19:54 Ответить
ЗеКодломойскую банду интересует только доллар и євро...наличкой...на остальное ти глибоко нами...ть
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16.01.2023 19:20 Ответить
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
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16.01.2023 19:22 Ответить
Если не дошло..то
Нафиг калякаешь...? Штирлиц..
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16.01.2023 19:26 Ответить
Хто ж його засудить?(як у відомому фільмі лунало)
Навіть якщо звільнити Крим і Донбас,то це не означатиме кінець війни.Нам вже написали такий сценарій,але одне за іншим не слідує.Відвоювання Крима,непідписання документів москвою,і через пару років знову війна.
Щоб війна закінчилась,треба дві речі:- бойові дії або ВЛУЧНІ вибухи на теріторії росії. -бажання росії це все остановити. А якщо Україна завжди буде відкрита для бомб, а росія завжди закрита,то ЗСУ,наші герої,можуть тільки відвойовувати захоплене.Але зупинити війну вони не зможуть.
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16.01.2023 19:22 Ответить
Для этого нужно объявить РФ государством террористом
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16.01.2023 19:25 Ответить
Что..не нравится правда?про банду ЗеКодломойских Кучмистов?
Майдан неизбежен... никуда не денетесь...😝
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇
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16.01.2023 19:44 Ответить
Майдан у розпал війни -це те про що мріє Путін та його Генштаб.
навіть Порох такого не пропонує.
а ти для чого тут сереш та провокуєш? скільки тобі платять Пригожин на компаншка за провокаційні висери?
ну назви мене ще зеленою шоблою, це ж буде так оригінально))
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16.01.2023 19:55 Ответить
З глибокою повагою до Анналени Бербок, тішить те, що вона вище на два порядки ніж боягузливий зашуганий і малодушний Шольц.

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16.01.2023 19:52 Ответить
це твоя фотка?
Бо Шольц відповідає не за себе, він приймає рішення за всіх хто за нього голосував, за всю його партію.
А Німеччина робить для України і так трошки менше за США та Британію.
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16.01.2023 19:57 Ответить
Одно из двух, тяжкий преступник или приглашаемый на саммит 20-ки лидер государства. И сообщник Лавров там был, наручники не надели.
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16.01.2023 20:35 Ответить
Ой да ладно. Суд по Боингу их четверых пешек одну оправдал, а другим пох. Кто отдал приказ?! Кто экипаж бука?! Почему не осужден *****?! Ничтожества, трибунал тни будут создавать...
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16.01.2023 20:47 Ответить
опять немецкое мычание ... ЧЕМ БЛЕЯТЬ С ТРИБУНЫ , ОТПРАВЬТЕ ТАНКИ В УКРАИНУ . тогда и ГААГА сама нарисуется ...
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16.01.2023 20:49 Ответить
 
 