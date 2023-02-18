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Танки, гаубицы, БТР, БПЛА: Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

challenger

Министр Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 16 января, объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи.

Выступая в британском парламенте, министр сообщил, что в состав этого пакета будут входить не только танки и гаубицы, но и бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подтвердил, что Украина получит танковую роту Challenger 2, три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотни единиц бронетехники, десятки БПЛА.

Также в пакет войдут 100 тысяч артиллерийских снарядов, запчасти и другое оборудование.

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Уоллес предупредил, что партнеры Украины должны немедленно усилить коллективные усилия, чтобы увеличить экономическое и военное давление на российский режим.

Он сказал, что Россия планирует наступление и не намерена считаться с человеческими жертвами.

"С самого начала президент Путин считал, что его войска будут встречать с распростертыми объятиями, что украинцы не будут воевать и поддержка Запада упадет. Он ошибся по всем пунктам. Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации со всей ее жестокостью и позволит Украине сохранить в 2023 году и в дальнейшем, если потребуется, динамику при поддержке международного сообщества, которая, как никогда, решительно настроена на то, чтобы путинское незаконное и неспровоцированное вторжение провалилось", – сказал британский министр.
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Топ комментарии
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16.01.2023 19:08
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16.01.2023 19:14
+77
50 внедорожников Chevrolet Tahoe, переданных Украине американской компанией General Motors для эвакуации раненых гражданских из прифронтовых зон, исчезли неизвестно куда. Об этом сообщил нардеп Гео Лерос.

Как оказалось, автомобилей нет и не было на балансе Мининфраструктуры, куда они якобы передавались. Также не было такого автомобиля на балансе Государственного управления делами, о чем говорил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, оправдываясь за пользование этим авто.

"Я ожидаю ответа от Кабинета Министров, чтобы узнать, кто ездит на этих автомобилях. Потому что, передвигаясь по Киеву, я через день вижу, как такой автомобиль возит чьи-то ягодицы от одного ресторана к другому. А эти автомобили передавались нам исключительно для эвакуации из восточных регионов", - подчеркнул Гео Лерос.
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16.01.2023 19:12
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Подяка уклінна ВІЛЬНИМ людям Великої Британії. Справді ВЕЛИКА країна. Вільні люди планети переможуть!
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16.01.2023 20:27 Ответить
Ну що тут скажеш: God bless the King and GB!
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16.01.2023 20:33 Ответить
В Великій Британії є дуже непогані БМП Warrior. Якби їх нам надали, хоча б 20-30 шт, було б просто чудово.

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16.01.2023 20:42 Ответить
Возможно и дадут. Есть нюансы,как всегда( нестандартный 30мм снаряд и кассетное заряжание).
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16.01.2023 20:46 Ответить
Англія дала більше військової техніки чим Володя і його команда пепредали в міністрерство оборони за 3 роки.Дякуюмо друзі! Разом до перемоги!
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16.01.2023 20:45 Ответить
Дякуємо, звісно, але танкова рота - це 12-14 танків... Це на кілька днів такої війни, це більше схоже на політичний жест...
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16.01.2023 21:05 Ответить
Ви погано знаєте про ці танки. Кацапський металобрухт проти їх не потягне. Так це не багато але це початок!
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17.01.2023 09:21 Ответить
те саме ми колись чули про Байрактари.
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17.01.2023 09:32 Ответить
И что? Байрактары плохо работают?
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17.01.2023 10:57 Ответить
а де ти бачив їх роботу останні півроку?
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17.01.2023 11:38 Ответить
Вони займаються розвідкою, там топова оптика. Як ударний безпілотник використовувати дорогий байрактар небезпечно на даному етапі позиційної війни.
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17.01.2023 12:00 Ответить
ті що залишились. Та й розідкою на передовій займаються копійчані дрони, занадто дорого використовувати Байрактар за 2 млн.долл.
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17.01.2023 12:18 Ответить
Лол. Т. е. копеечные дроны работают лучше чем байрактары? Кроме того, если у нас их мало, то это не делает их "плохими", просто берегут, вот и все. Вначале войны были огромные колонны с техникой, отличная цель. Щас кацапы поумнели и ездят по одному. Вот на этот случай и нужны танки.
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17.01.2023 13:28 Ответить
Челенджери 2, Леопард 2 та Абрамси - це справді ******* у повному сенсі слова важкі танки. Вони по всім характеристикам переважають радянсько-російські Т-72/Т-90.
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17.01.2023 12:21 Ответить
якістю - так, беззаперечно. Але рашка усі війни використовувала кількість проти якості.
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17.01.2023 12:25 Ответить
И что, им это помогло? БОльшую часть территории они захватили как раз там где не было нормальной обороны. Сколько они захватили после своей могилизации? Аж Соледар, и теперь им надо опять делать могилизацию? Так это наши еще на советской бронетехнике воюют.
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17.01.2023 13:31 Ответить
Боже, бережи короля!!!
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16.01.2023 21:16 Ответить
сунак дал танки, а сколько вони на него вылили тролли что он агент москвы
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17.01.2023 04:51 Ответить
Ніколи за останні 50 років (мінімум) ОДНА людина у Британії не приймає рішення. Й не вирішує у Британії одна людина вже даАвно.
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17.01.2023 09:22 Ответить
30 САУ AS90 - це просто вау. Ну і танки, звісно, величезний прорив.
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17.01.2023 11:57 Ответить
Розстріляти тих тимошенків за мародерство під час війни за законами воєнного часу...
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17.01.2023 13:20 Ответить
із легкої руки якогось медіа-йолопа дюжина перетворилася в роту...
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17.01.2023 13:28 Ответить
Вот так вот, друзья мои, реальность вносит свои коррективы!
А ну-ка вспоминайте, как мы все проклинали брекзит!
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17.01.2023 14:49 Ответить
Це означає, що "яструбами" підтримується план жорсткого супротиву намаганню підарашки наступати знову і видавлюванню кацапів з України навесні. Мирний план відкладено у шухляду (хоч намагання протягнути його зеленими будуть постійно).
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17.01.2023 15:31 Ответить
God save the King!
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17.01.2023 22:49 Ответить
Сайт №1 Для Поиска Любовницы! -- https://vk.cc/ckMDWA
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18.01.2023 00:08 Ответить
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