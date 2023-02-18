Танки, гаубицы, БТР, БПЛА: Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи

Министр Великобритании Бен Уоллес в понедельник, 16 января, объявил о предоставлении Украине крупнейшего на сегодняшний день пакета военной помощи.

Выступая в британском парламенте, министр сообщил, что в состав этого пакета будут входить не только танки и гаубицы, но и бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подтвердил, что Украина получит танковую роту Challenger 2, три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотни единиц бронетехники, десятки БПЛА.

Также в пакет войдут 100 тысяч артиллерийских снарядов, запчасти и другое оборудование.

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Уоллес предупредил, что партнеры Украины должны немедленно усилить коллективные усилия, чтобы увеличить экономическое и военное давление на российский режим.

Он сказал, что Россия планирует наступление и не намерена считаться с человеческими жертвами.

"С самого начала президент Путин считал, что его войска будут встречать с распростертыми объятиями, что украинцы не будут воевать и поддержка Запада упадет. Он ошибся по всем пунктам. Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации со всей ее жестокостью и позволит Украине сохранить в 2023 году и в дальнейшем, если потребуется, динамику при поддержке международного сообщества, которая, как никогда, решительно настроена на то, чтобы путинское незаконное и неспровоцированное вторжение провалилось", – сказал британский министр.