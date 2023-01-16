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Новости Война в Украине Обмен пленными
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Турция (3238) пленные (1852) Москалькова (198) Лубинец Дмитрий (227)

Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лубінець

Омбудсмен Турции Сереф Малкок рассказал, что Украина и Россия работают над большим обменом, в котором в целом может принять участие 1000 человек.

Об этом сообщает CNN Turk , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. Российский омбудсмен передал украинскому омбудсмену список из 200 человек. На этом событие не ограничивается. Это список раненых, пленных. Кроме того, есть тысячи детей, есть женщины, есть другие проблемы.

Если мы сможем создать "Стамбульскую платформу", эти вопросы можно будет обсудить легче. Мы находимся в процессе создания этого механизма", – рассказал Малкок.

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Он добавил, что в конце переговоров омбудсмены Украины и РФ достигли принципиального согласия относительно около 40 изменений в списки, большинство из которых включало раненых гражданско-военных.

Малкок отметил что, Турция готова сделать "гуманитарный коридор" в Стамбуле для любого обмена.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным и снова предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и РФ.

Ожидается, что в ближайшее время Эрдоган встретится с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским для открытия "гуманитарного коридора".

Если предложение Турции будет принято, то в Стамбуле создадут "гуманитарный коридор" для обмена ранеными мирными жителями, военными, стариками, детьми и женщинами.

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Отметим, что задолго до визита Лубинец сообщал, что планирует поговорить с Москальковой об освобождении из плена украинских гражданских.
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Ну передав - і що? Коли результат буде у вигляді звільнених людей, тоді і повідомиш. А поки що це просто самопіар.
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16.01.2023 20:02 Ответить
800 на 200 ???
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16.01.2023 20:07 Ответить
По словам Марка Солонина и Виктора Суворова на 1 декабря 1941 года а плен сдалось около 4 млн солдат и офицеров РККА...
На 9 мая 1945 года Сралинское Отребье не поменяло никого на пленных немцев.юпо факту даже сына своего не спас...,зато после сентября 1945 года Сралин запросил у США и Британии вернуть тех пленных кто был увезен а Германию и Австрию в качестве гастарбайтеров...,их вернули...и почти всех их расстреляли...
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16.01.2023 20:16 Ответить
7мільними кроками йде Ердоган до корони миротворця!
Хоча нам з того тільки користь; а що сьогодні він ліліпутіну на лисину плюнув-так само вирвалось
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16.01.2023 20:19 Ответить
А говорять що подають всіх полонених ...а виявляється є імена які обирають які подати ....
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16.01.2023 20:22 Ответить
 
 