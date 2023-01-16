Украина и РФ работают над большим обменом: Лубинец передал список из 800 человек, Москалькова – 200

Омбудсмен Турции Сереф Малкок рассказал, что Украина и Россия работают над большим обменом, в котором в целом может принять участие 1000 человек.

Об этом сообщает CNN Turk , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"На встрече, на которой я присутствовал, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек. Российский омбудсмен передал украинскому омбудсмену список из 200 человек. На этом событие не ограничивается. Это список раненых, пленных. Кроме того, есть тысячи детей, есть женщины, есть другие проблемы.

Если мы сможем создать "Стамбульскую платформу", эти вопросы можно будет обсудить легче. Мы находимся в процессе создания этого механизма", – рассказал Малкок.

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Он добавил, что в конце переговоров омбудсмены Украины и РФ достигли принципиального согласия относительно около 40 изменений в списки, большинство из которых включало раненых гражданско-военных.

Малкок отметил что, Турция готова сделать "гуманитарный коридор" в Стамбуле для любого обмена.

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган побеседовал с российским диктатором Владимиром Путиным и снова предложил свое посредничество в переговорах между Украиной и РФ.

Ожидается, что в ближайшее время Эрдоган встретится с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским для открытия "гуманитарного коридора".

Если предложение Турции будет принято, то в Стамбуле создадут "гуманитарный коридор" для обмена ранеными мирными жителями, военными, стариками, детьми и женщинами.

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Отметим, что задолго до визита Лубинец сообщал, что планирует поговорить с Москальковой об освобождении из плена украинских гражданских.