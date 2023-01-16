Рютте перед поездкой в США провел разговор с Зеленским: "Россия не должна победить в этой войне"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед визитом в США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Рютте сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Готовясь к визиту в Вашингтон, я поговорил с Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре еще раз показывает, что Россия не должна победить в этой войне. Координация международной военной поддержки будет оставаться важной в ближайшие месяцы", - написал он.

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