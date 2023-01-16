РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15531 посетитель онлайн
Новости За рубежом Помощь Украине
3 417 13
Зеленский (16621) США (23253) Рютте Марк (139)

Рютте перед поездкой в США провел разговор с Зеленским: "Россия не должна победить в этой войне"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед визитом в США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Рютте сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Готовясь к визиту в Вашингтон, я поговорил с Зеленским. Ужасная атака на жилой дом в Днепре еще раз показывает, что Россия не должна победить в этой войне. Координация международной военной поддержки будет оставаться важной в ближайшие месяцы", - написал он.

Читайте также: Танки, гаубицы, БТР, БПЛА: Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Так давайте зброю, бо у Вовки лише асфальт.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:23
+5
Згодени з тим , що росія не має перемогти у цій війні ,
отож давайте будемо воювати всім цивілізованим світом разом (як під час Другої Світовоі )
проти кацапського монстра , який має намір перемогти весь світ 😠
показать весь комментарий
16.01.2023 20:25
+3
tZE inform @tZEinform 5 ч
Те що відбувається в Соледарі просто неймовірно. Українські війська, які були просто поставлені в ситуацію "тікати-померти-здатись", без зв'язку (РЕБ противника), без шляху забезпечення, без артпідримки, зуміли організовано зосередитись, зачепившись за шматочок території, використавши природою даний рельєф. Дві атаки всіяли береги річки трупами "вагнерівців".
В третю розхвалену російську десантуру командуванню загнати не вдалось.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так давайте зброю, бо у Вовки лише асфальт.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:23 Ответить
Послухай мій давній колега гуморист ти все правильно говориш, тільки вже 300 разів, за асфальт запитають, але пізніше після війни, ти доживеш не переживай, до речі зараз отримаєш дуже багато лайків як зазвичай від сторожів, у тому числі і від мене, все ж таки безкоштовно це добро Це мій інструмент синтезатор YAMAHA на 88 клавіш , будь ласка знайди і вкажи себе як клавішу на свій розсуд, тут у тебе великий вибір, просто розслабся і уяви, що на ньому грала Тимоха, ти ж любиш такі порівняння

показать весь комментарий
16.01.2023 20:56 Ответить
Ти забув у пості про шашлики,тримай ці віртуальні, можеш вставляти в пости

показать весь комментарий
16.01.2023 21:22 Ответить
Згодени з тим , що росія не має перемогти у цій війні ,
отож давайте будемо воювати всім цивілізованим світом разом (як під час Другої Світовоі )
проти кацапського монстра , який має намір перемогти весь світ 😠
показать весь комментарий
16.01.2023 20:25 Ответить
tZE inform @tZEinform 5 ч
Те що відбувається в Соледарі просто неймовірно. Українські війська, які були просто поставлені в ситуацію "тікати-померти-здатись", без зв'язку (РЕБ противника), без шляху забезпечення, без артпідримки, зуміли організовано зосередитись, зачепившись за шматочок території, використавши природою даний рельєф. Дві атаки всіяли береги річки трупами "вагнерівців".
В третю розхвалену російську десантуру командуванню загнати не вдалось.
показать весь комментарий
16.01.2023 20:27 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц)

@Shtirlitz53

·

18 мин

Як український дрон викрав рацію ворогів. Майстерність аерозвідників К-2 і нові технологіі допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією

https://twitter.com/i/status/1615048787654836224
показать весь комментарий
16.01.2023 20:31 Ответить
У багатьох країн є територіальні претензії до Рашки - це Японія, Китай. Фінляндія., Швеція, Німеччина, Польща, Туреччина (про колишні радянські республіки навіть не хочеться говорити).
Чому вони зараз, колиРашка щосили напружується у війні з Україною не заберуть свої території? Сказати прямо - всі вони просто сцикуни.👈 (Дякуємо звичайно їм за допомогу.)
показать весь комментарий
16.01.2023 20:42 Ответить
"Росія не має перемогти у цій війні"

Это недосказанность. Росія не сможет перемогти у цій війні только в случае если будет открытого сказано, что в ответ на ядерный удар будет ядерный удар!
Открыто!
Все остальное бла бла сопли
показать весь комментарий
16.01.2023 21:06 Ответить
він мав закінчити речення так...
виграти цю війну ми раші не дамо
і ви її хрен виграєте
бо замість ппо та про танки, може дамо а може ні
а замість ракет 300+ дамо гаубиці до 40 та ракети до 80 км
а то не дай Бог по раші ібанете
показать весь комментарий
16.01.2023 22:26 Ответить
Снова капитан очевидность. Да все нормальные страны понимают что Россия не должна победить И даже есть все средства чтобы она не победила. только всех этих средств почему-то не дают Украине. Я имею тяжелую технику и дальнобойные ракеты в достаточном количестве. Если-бы Гитлера начали мочить все вместе как только он сделал Аншлюс Австрии по планета не пережила-бы столько горя во 2 мировой войне и столько жертв. Диктаторов нужно мочить в зародыше. Путина нужно было мочить уже в 2008 году суперсанкциями на Россию а в 14 году дать Украине любое количество оружия и в 15-м году все-бы и закончилось и с меньшими жертвами
показать весь комментарий
17.01.2023 00:48 Ответить
 
 