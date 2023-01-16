Международное сообщество должно помочь Украине вернуть депортированных в Россию детей, - Бербок

Международное сообщество должно помочь Украине вернуть незаконно вывезенных в Россию детей, в частности, с помощью правовых механизмов.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на совместной с нидерландским коллегой Вопке Гукстрой пресс-конференции в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Две страны, по словам Бербок, хотят сделать общий шаг в Гааге в вопросе решения одного из величайших преступлений России. Тысячи украинских детей были нелегально вывезены в Россию с оккупированных украинских территорий, что является преступлением, подчеркнула она.

"Мир не должен забыть об этих детях… для этого мы выносим сегодня вместе этот вопрос на повестку дня, ведь это преступление не должно оставаться безнаказанным", - подчеркнула Бербок.

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Она проинформировала, что Германия и Нидерланды выходят с совместной инициативой, в тесной координации с ООН, ОБСЕ и Международным уголовным судом, и требуют от России вернуть детей их родителям, семьям или опекунам, а затем предоставить информацию о них.

"У этих детей есть Родина и семьи в Украине. Эти дети не добровольно покинули свою страну. Этих детей похитили. Они должны вернуться в Украину, домой", - заявила Бербок.

Что касается виновных в незаконном вывозе детей, должны быть применены санкции, их действия должны быть расследованы, сказала министр. Она добавила, что нужно позаботиться о том, чтобы дети, которые будут возвращены домой, получили психологическую помощь.

Глава МИД Германии также сказала о необходимости обеспечить привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений, преступлений против человечества. Она повторила, что поддерживает создание в Гааге специального трибунала для расследования преступления агрессии, который будет функционировать на основе сочетания украинского законодательства с международными элементами и при международной поддержке; а также внесение изменений в Римский устав, чтобы агрессия могла преследоваться так же, как геноцид, преступления против человечества и военные преступления.

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Бербок также отметила сотрудничество Германии и Нидерландов в оказании помощи Украине с самого начала войны, упомянув при этом совместную поставку САУ Panzerhaubitze 2000. Она также упомянула общий с Гукстрою визит в Киев в мае прошлого года.

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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра в свою очередь подчеркнул, что должно уделяться больше внимания ситуации по незаконному вывозу детей из Украины в Россию.

"Мы рассмотрим, как мы можем что-то с этим сделать через санкци, через международное сотрудничество и через ООН... Мы будем делать все возможное, чтобы найти механизмы, и убедиться, что мы привлечем виновных к ответственности", - сказал он.

По его словам, сейчас российские семьи усыновляют десятки тысяч детей.

"Этих детей разлучают с их родителями, насильно вывозя в Россию и часто промывают мозги. Они должны вернуться как можно быстрее. Они украинцы и останутся украинцами", - сказал Гукстра.

Министр также добавил, что необходимо "положить конец этой преступной практике".