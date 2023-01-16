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Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее за неимением собственных ракет, - замгоссекретаря США Шерман

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шерман

Соединенные Штаты ожидают углубления отношений РФ с Ираном и Северной Кореей, к которым Москва продолжает обращаться из-за дефицита собственных ракет и БПЛА.

Об этом заявили заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заместитель министра обороны США подчеркнул, что Россия продолжает обращаться к Ирану, Северной Корее, потому что испытывает настоящий дефицит в собственных ракетных способностях и БПЛА. Он отметил, что ожидает продолжения подобных шагов РФ.

"Откровенно говоря, это сингал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. Что касается авиации, я думаю, что мы должны ожидать, что Иран и Россия будут углублять свои отношения, снова же, потому, что Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает", - сказал Колин Кал.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман добавила, что США обеспокоены российско-иранскими отношениями и будут наблюдать за всем, что Россия делает в отношении собственного производства ракет, и будет налагать санкции.

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Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер подчеркнул, что подход Штатов основывается не только на санкциях, но и на мерах по контролю экспорта, которые они налагали на российскую экономику и на российскую оборонную промышленность именно для того, чтобы ограничить и сдержать возможность России угрожать не только Украине, но и другим соседям.
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АSLAN @antiputler_news 24 мин
«Спи$дили» або як український дрон викрав рацію ворогів.
Майстерність аерозвідників К-2 і нові технологіі допомагають ЗСУ заволодіти оперативною інформацією
https://twitter.com/i/status/1615064301555023872
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16.01.2023 21:39 Ответить
Теперка дрон має рацію!
)))
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16.01.2023 21:43 Ответить
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16.01.2023 21:40 Ответить
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16.01.2023 21:42 Ответить
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16.01.2023 21:51 Ответить
У нас тоже дефицит БПЛА и ракет. Но Иран РФ хоть БПЛА поставляет, нам США - просто пенис.
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16.01.2023 22:00 Ответить
Ким Пуй ЧМОтлер доставит в мавзолей чЛенина 20 тонн пуговиц для гимнасторек и валенок,а для булатов советских дадут даже 55 миллионов кирзовых сапог.. отдельно привезут бинты и вату...с также 50 млн доз Пенициллина...
Тушонку Рузвельта и ножки Буша Корея не производит...😝😝😝😁😁😁😁
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16.01.2023 22:09 Ответить
 
 