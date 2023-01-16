Россия продолжает обращаться к Ирану и Северной Корее за неимением собственных ракет, - замгоссекретаря США Шерман

Соединенные Штаты ожидают углубления отношений РФ с Ираном и Северной Кореей, к которым Москва продолжает обращаться из-за дефицита собственных ракет и БПЛА.

Об этом заявили заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заместитель министра обороны США подчеркнул, что Россия продолжает обращаться к Ирану, Северной Корее, потому что испытывает настоящий дефицит в собственных ракетных способностях и БПЛА. Он отметил, что ожидает продолжения подобных шагов РФ.

"Откровенно говоря, это сингал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. Что касается авиации, я думаю, что мы должны ожидать, что Иран и Россия будут углублять свои отношения, снова же, потому, что Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает", - сказал Колин Кал.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман добавила, что США обеспокоены российско-иранскими отношениями и будут наблюдать за всем, что Россия делает в отношении собственного производства ракет, и будет налагать санкции.

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Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер подчеркнул, что подход Штатов основывается не только на санкциях, но и на мерах по контролю экспорта, которые они налагали на российскую экономику и на российскую оборонную промышленность именно для того, чтобы ограничить и сдержать возможность России угрожать не только Украине, но и другим соседям.