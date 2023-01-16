США признают потребность Украины в нынешней фазе войны бить дальше линии фронта, - заместитель министра обороны Кал
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Соединенные Штаты Америки признают потребность Украины в том, чтобы бить дальше линии фронта, а также размышляют о лучших вариантах передачи тяжелых боевых машин, включая танки.
Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О дальнобойных ракетах. Мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретном – это полезно. Есть потребность доставать дальше линии фронта и, не вдаваясь в детали, скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе. И нам необходимо подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов. Но я не буду заранее решать, что за система это может быть", - сказал он.
Замминистра обороны также подчеркнул, что на каждом этапе войны США совещались с украинским руководством и военными о том, каковы насущные потребности, и разговоры с Украиной о предоставлении ракет будут продолжаться.
Комментируя возможность передачи танков Abrams Колин Кал отметил, что это очень дорогое вооружение, которое очень тяжело обслуживать. "Нет ясности по поводу того, лучший ли это ответ на вызовы. Поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве. А также чтобы обеспечить их поддержку для Украины", - подчеркнул замминистра.
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ножничками зробимо із нього кахфетку
У.Черчиль
Slava Bogu, nakonec... Daleko za linijei fronta bitj ne nado. Xvatit jakix tam skromnyx 2000 km.
те, що треба було зробити ще вчора вони тільки планують... на післязавтра
Тільки Україна буде на 100% відстоювати інтереси українського народу.
але для Штатів ця війна історичний шанс закопати свого одвічного противника самим дешевим способом, бо вже виріс другий сильніший противник - чайна
справи треба робити швидко і до кінця !
вже зараз треба вчити екіпажі Абрамсів та пілотів Ф-16, бо рано чи пізно ця зброя буде нам передана
тільки щоб не було пізно
А останні 10.5 місяців такої потреби взагалі не існувало?
І тут на тобі-новий виклик.
Боже, яке кончене, хоча і проактивне
але для цього потрібні не бюрократи, а військові, навіть краще - полководці
.
Кал?
ви щось почули ?
то це означає що вся політична та військова верхівка рашки вже здохла
іди вчи мат частину !
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Hand
Она была разработана так, чтобы находиться в дремлющем состоянии, пока высокопоставленное официальное лицо не активирует её в кризисной ситуации. Тогда она начала бы мониторить сеть датчиков - сейсмических, радиационных, атмосферного давления - на признаки ядерных взрывов. Прежде чем запустить ответный удар, система должна была бы проверить четыре «если»: если система была активирована, сперва она попыталась бы определить, имело ли место применение ядерного оружия на советской территории. Если бы это оказалось похожим на правду, система проверила бы наличие связи c Генеральным штабом. Если связь имелась, система бы автоматически отключилась по прошествии некоторого времени - от 15 минут до часа - прошедшего без дальнейших признаков атаки, в предположении, что официальные лица, способные отдать приказ о контратаке, по-прежнему живы. Но если бы связи не было, «Периметр» решил бы, что Судный день настал, и незамедлительно передал право принятия решения о запуске любому, кто в этот момент находился бы глубоко в защищённом бункере, в обход обычных многочисленных инстанций.