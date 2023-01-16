США признают потребность Украины в нынешней фазе войны бить дальше линии фронта, - заместитель министра обороны Кал

Соединенные Штаты Америки признают потребность Украины в том, чтобы бить дальше линии фронта, а также размышляют о лучших вариантах передачи тяжелых боевых машин, включая танки.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О дальнобойных ракетах. Мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретном – это полезно. Есть потребность доставать дальше линии фронта и, не вдаваясь в детали, скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе. И нам необходимо подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов. Но я не буду заранее решать, что за система это может быть", - сказал он.

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Замминистра обороны также подчеркнул, что на каждом этапе войны США совещались с украинским руководством и военными о том, каковы насущные потребности, и разговоры с Украиной о предоставлении ракет будут продолжаться.

Комментируя возможность передачи танков Abrams Колин Кал отметил, что это очень дорогое вооружение, которое очень тяжело обслуживать. "Нет ясности по поводу того, лучший ли это ответ на вызовы. Поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве. А также чтобы обеспечить их поддержку для Украины", - подчеркнул замминистра.