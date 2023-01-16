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США признают потребность Украины в нынешней фазе войны бить дальше линии фронта, - заместитель министра обороны Кал

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кал,колін

Соединенные Штаты Америки признают потребность Украины в том, чтобы бить дальше линии фронта, а также размышляют о лучших вариантах передачи тяжелых боевых машин, включая танки.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О дальнобойных ракетах. Мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретном – это полезно. Есть потребность доставать дальше линии фронта и, не вдаваясь в детали, скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе. И нам необходимо подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов. Но я не буду заранее решать, что за система это может быть", - сказал он.

Читайте также: Пентагон поддерживает инициативы союзников предоставить Украине танки

Замминистра обороны также подчеркнул, что на каждом этапе войны США совещались с украинским руководством и военными о том, каковы насущные потребности, и разговоры с Украиной о предоставлении ракет будут продолжаться.

Комментируя возможность передачи танков Abrams Колин Кал отметил, что это очень дорогое вооружение, которое очень тяжело обслуживать. "Нет ясности по поводу того, лучший ли это ответ на вызовы. Поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве. А также чтобы обеспечить их поддержку для Украины", - подчеркнул замминистра.
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Топ комментарии
+23
"дайте нам зброю, а решту роботи ми зробимо самі"

У.Черчиль
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16.01.2023 21:56
+12
це така хрєнь, коли війну ведуть не полководці, а бюрократи

те, що треба було зробити ще вчора вони тільки планують... на післязавтра
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16.01.2023 21:58
+11
Десять раз перечитав новину, не повірив своїм очам - це сказав таки не БУВШИЙ, а діючий заступник міністра оборони. Ну хоч через 11 місяців лід можливо скрес.
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16.01.2023 21:50
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Будь ласочка, ще передайте Україні здохлого путіна!
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16.01.2023 21:48 Ответить
Краще нехай передадуть живого путлєра , а ми манік'юрними
ножничками зробимо із нього кахфетку
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16.01.2023 21:55 Ответить
"дайте нам зброю, а решту роботи ми зробимо самі"

У.Черчиль
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16.01.2023 21:56 Ответить
Тот же У. Черчилль: "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные"
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16.01.2023 22:45 Ответить
Būūūūū. Amerika prosypaetsia...
Slava Bogu, nakonec... Daleko za linijei fronta bitj ne nado. Xvatit jakix tam skromnyx 2000 km.
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17.01.2023 04:53 Ответить
Щось вони дуже довго придивляються, може їм українських окулярів позичити?
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17.01.2023 07:57 Ответить
Не минуло і року.
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16.01.2023 21:48 Ответить
це така хрєнь, коли війну ведуть не полководці, а бюрократи

те, що треба було зробити ще вчора вони тільки планують... на післязавтра
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16.01.2023 21:58 Ответить
Ні, просто потрібно розуміти, що кожна країна має свої інтереси, і хтось може підтримувати лише 10% українських цілей, а хтось - 90%.
Тільки Україна буде на 100% відстоювати інтереси українського народу.
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16.01.2023 22:05 Ответить
так, ми будемо відстоювати свій інтерес на 100%, бо на 200% немає елементарно зброї.
але для Штатів ця війна історичний шанс закопати свого одвічного противника самим дешевим способом, бо вже виріс другий сильніший противник - чайна

справи треба робити швидко і до кінця !
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16.01.2023 22:37 Ответить
Якраз тому і не хочуть знищувати орду до кінця,бо на пяти наступає Китай(((
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17.01.2023 03:53 Ответить
Наконец то дошло Америке!
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16.01.2023 21:48 Ответить
нічого не дійшло, бо зазлегідь навчити екіпажи Петріотів, Бредлі та ін. треба було ще вчора, це не вимагає ні політичних рішень, ні великих грошей
вже зараз треба вчити екіпажі Абрамсів та пілотів Ф-16, бо рано чи пізно ця зброя буде нам передана
тільки щоб не було пізно
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16.01.2023 22:01 Ответить
Доходило і раніше у них просто і на жаль для раши підхід такий, мишка-кіт-удав
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16.01.2023 22:14 Ответить
Це зрозуміло, але сподіваюсь що дадуть щось далекобійне.
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16.01.2023 22:18 Ответить
Тобто нічого не сказав.
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16.01.2023 21:49 Ответить
І повернувся ж у нього язик сказати "вчасно і в необхідній кількості".
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17.01.2023 10:04 Ответить
Розмірковуйте... У нас ще вагон часу....
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16.01.2023 21:50 Ответить
Десять раз перечитав новину, не повірив своїм очам - це сказав таки не БУВШИЙ, а діючий заступник міністра оборони. Ну хоч через 11 місяців лід можливо скрес.
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16.01.2023 21:50 Ответить
не переймайтесь, хтось, здається Швець, казав, що в США успішними є ті чиновники, які розмовляють на ось такій пташиній мові - щось прощебетав, а що саме х... його зна
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16.01.2023 22:04 Ответить
Хто зрозумів Коліна , то він багато чого сказав 🙂
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16.01.2023 21:53 Ответить
навіть якби нічого не сказав (а тихенько почав діяти) то було б ще зрозуміліше...
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16.01.2023 22:31 Ответить
Щоб бити "за лінію фронту" , то тут вже не танчики потрібні.
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16.01.2023 21:54 Ответить
Dyk tam tančiki toljko posle zapiatoj... A pro "čutj dalše liniji fronta" vsi zrazumili...
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17.01.2023 04:56 Ответить
Ти диви!
А останні 10.5 місяців такої потреби взагалі не існувало?
І тут на тобі-новий виклик.
Боже, яке кончене, хоча і проактивне
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16.01.2023 21:58 Ответить
А бульбостан ж вважається за лінією фронту? Там багато чого Хаймарсами дістати можна...
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16.01.2023 22:00 Ответить
Ні, в ОП кажуть що там живуть наші,,браця" !
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16.01.2023 22:39 Ответить
Після такої пробної заяви Штати вивчать 50 відтінків виття на мокшанських болотах і приймуть остаточне рішення.
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16.01.2023 22:02 Ответить
не виття в мокшанії їм треба вивчати, а ситуацію на фронті, під Соледаром та Бахмутом

але для цього потрібні не бюрократи, а військові, навіть краще - полководці

.
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16.01.2023 22:40 Ответить
На жаль, я не маю доступу до тіла Байдена, інакше б ЗСУ давно вже запускали ракети по Енгельсу з F-35.
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16.01.2023 23:30 Ответить
Год уже прошел, а товарищ Кал никак раздуплится не может. нужны ракеты уже давно, трусливые вы создания.
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16.01.2023 22:06 Ответить
Нарешті!
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16.01.2023 22:12 Ответить
хто сказав ?
Кал?
ви щось почули ?
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16.01.2023 22:41 Ответить
Ладно... уговорил, так и быть... подскажу решение этого вопроса... есть такая ракета... АТАКМС называется... вот она поможет ЗСУ решить вопросы с целями за линией фронта ) Спасибо не надо. Надо АТАКМС.
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16.01.2023 22:15 Ответить
От тільки атакамс якщо залетить на території кацапів, це активує "периметр." І ніхто не буде радий новому початку подій. Але, я впевнений, там керування "залізною рукою" сша, тому вони собі самі знають, що і як і коли.
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16.01.2023 22:19 Ответить
коли пишеш: це активує "периметр."

то це означає що вся політична та військова верхівка рашки вже здохла
іди вчи мат частину !
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16.01.2023 22:45 Ответить
Боже, який ти придурок. Володів би ти військовою таємницею, не виписував би тут. Телепень.
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16.01.2023 22:52 Ответить
Ракети ATACMS не здатні активувати "Пеример" на території кацапів.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Hand
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16.01.2023 23:31 Ответить
Вікіпедія? Ви серйозно? ви служили, у вас є звання?
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16.01.2023 23:49 Ответить
Какой нах Периметр? Периметр это автоматическая система и она срабаатывает только тогда когда выведены из строя Президент с его ядерным чемоданчиком и еще 2 следующих за ним звена которые принимают решение о нанесении ЯО Да и датчики того периметра-они сработают только на суперяркую вспышку и сильное землятрясение которое может вызвать только ядерный заряд а не жалкие пару сот обычной взрывчатки Атакамса или крылатой ракеты с обычной а не ядерной боеголовкой. Тем более что пусковые шахты российских ракет они совсем не в городах находятся совсем не там куда может бить ВСУ тактическими ракетами
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17.01.2023 00:01 Ответить
Ви теж володієте публічною інформацією. На справді все не так. Було б так, вже би давно на територію рф падало щось важче, за 50кг
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17.01.2023 00:17 Ответить
Уже падало, с гораздо большей б/ч, чем 50 кг. И не раз. И обязательно еще упадет.
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17.01.2023 00:25 Ответить
Добре було б метеором в них з орбіти жбурнути. То би точно чорта з два би щось збили
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17.01.2023 04:58 Ответить
В неофициальном интервью журналу Wired один из разработчиков системы, Владимир Ярынич, сообщает следующую информацию об алгоритме работы системы «Периметр»:

Она была разработана так, чтобы находиться в дремлющем состоянии, пока высокопоставленное официальное лицо не активирует её в кризисной ситуации. Тогда она начала бы мониторить сеть датчиков - сейсмических, радиационных, атмосферного давления - на признаки ядерных взрывов. Прежде чем запустить ответный удар, система должна была бы проверить четыре «если»: если система была активирована, сперва она попыталась бы определить, имело ли место применение ядерного оружия на советской территории. Если бы это оказалось похожим на правду, система проверила бы наличие связи c Генеральным штабом. Если связь имелась, система бы автоматически отключилась по прошествии некоторого времени - от 15 минут до часа - прошедшего без дальнейших признаков атаки, в предположении, что официальные лица, способные отдать приказ о контратаке, по-прежнему живы. Но если бы связи не было, «Периметр» решил бы, что Судный день настал, и незамедлительно передал право принятия решения о запуске любому, кто в этот момент находился бы глубоко в защищённом бункере, в обход обычных многочисленных инстанций.
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17.01.2023 00:18 Ответить
Партнери-союзники тримають руку на пульсі України.Їх допомога завжди обернено-пропорційна загрозам для нашої держави.Коли небезпека зростає-їм потрібен більш тривалий термін на роздуми.Для чого мавпі штучний інтелект-щоб знищити планету і залетіти на марс?
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16.01.2023 22:23 Ответить
Из выше сказанной словесной кучи кала чувствуется усталость Колина от проделанной работы, оружие дорогое, еще поломаете, надо подумать, нет ясности, есть ли сенс бить дальше линии фронта или нет,нужно время все внимательно изучить и обсудить что бы принять правильное решение.....
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16.01.2023 22:34 Ответить
"США радилися з українським керівництвом та військовими про те, якими є найнагальніші потреби". Радились, але чули не все.
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17.01.2023 01:16 Ответить
І як довго ці размишлєнія в часі будуть???
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17.01.2023 01:22 Ответить
Нинішня потреба бити далі за лінію фронту - на 1000 - 3000км.
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17.01.2023 07:35 Ответить
 
 