Уехал в США: судебное заседание по делу обвиняемого в госизмене пророссийского пропагандиста Коцабы не состоялось

В Коломые на Ивано-Франковщине 16 января 2023 г. должно было состояться судебное заседание по делу пророссийского пропагандиста Руслана Коцабы, которого обвиняют в государственной измене.

Однако ни одна из сторон не явилась в суд, сообщает корреспондентка Суспільного с места события, передает Цензор.НЕТ.

Обвиняемый Руслан Коцаба находится в США. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Глава Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский рассказал, почему заседание не состоялось.

По его словам, 16 января 2023 года защитник Руслана Коцабы подал ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела из-за того, что обвиняемый находится за границей.

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"Это происходит в режиме видеоконференцсвязи со здания посольства Украины в США. Не появились сегодня ни Руслан Коцаба, ни его защитник, ни представитель прокуратуры", - объясняет председатель Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский.

Журналисты подали информационный запрос в Государственную пограничную службу Украины о правовых основаниях пересечения украинской границы военнообязанного Руслана Коцабы, дело которого рассматривают в Коломыйском горрайонном суде.

В январе 2015 года Руслан Коцаба разместил в Интернете видеообращение к президенту Украины, в котором призвал украинцев бойкотировать мобилизацию. Кроме того, он принимал участие в ряде передач пропагандистского характера на российских телеканалах.

Коцаба был задержан в феврале 2015 года. Его обвинили в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

В мае 2016 года Ивано-Франковский городской суд вынес обвинительный приговор Руслану Коцабе. Коллегия судей назначила пророссийскому пропагандисту наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

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После обжалования приговора Апелляционный суд области полностью оправдал Коцабу и признал его невиновным. Прокуратура оспорила это решение в Высшем специализированном суде Украины, который направил дело Коцабы на повторное рассмотрение.

В феврале 2018 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области принял решение направить дело в Долинский районный суд. Оттуда обвинительный акт вернули прокуратуре из-за отсутствия доказательств. Прокуратура такие действия суда оценила незаконными и обжаловала возврат обвинительного акта. С апреля 2019 года дело находится на рассмотрении в Коломыйском суде.