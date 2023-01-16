Уехал в США: судебное заседание по делу обвиняемого в госизмене пророссийского пропагандиста Коцабы не состоялось
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В Коломые на Ивано-Франковщине 16 января 2023 г. должно было состояться судебное заседание по делу пророссийского пропагандиста Руслана Коцабы, которого обвиняют в государственной измене.
Однако ни одна из сторон не явилась в суд, сообщает корреспондентка Суспільного с места события, передает Цензор.НЕТ.
Обвиняемый Руслан Коцаба находится в США. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
Глава Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский рассказал, почему заседание не состоялось.
По его словам, 16 января 2023 года защитник Руслана Коцабы подал ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела из-за того, что обвиняемый находится за границей.
"Это происходит в режиме видеоконференцсвязи со здания посольства Украины в США. Не появились сегодня ни Руслан Коцаба, ни его защитник, ни представитель прокуратуры", - объясняет председатель Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский.
Журналисты подали информационный запрос в Государственную пограничную службу Украины о правовых основаниях пересечения украинской границы военнообязанного Руслана Коцабы, дело которого рассматривают в Коломыйском горрайонном суде.
В январе 2015 года Руслан Коцаба разместил в Интернете видеообращение к президенту Украины, в котором призвал украинцев бойкотировать мобилизацию. Кроме того, он принимал участие в ряде передач пропагандистского характера на российских телеканалах.
Коцаба был задержан в феврале 2015 года. Его обвинили в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.
В мае 2016 года Ивано-Франковский городской суд вынес обвинительный приговор Руслану Коцабе. Коллегия судей назначила пророссийскому пропагандисту наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.
После обжалования приговора Апелляционный суд области полностью оправдал Коцабу и признал его невиновным. Прокуратура оспорила это решение в Высшем специализированном суде Украины, который направил дело Коцабы на повторное рассмотрение.
В феврале 2018 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области принял решение направить дело в Долинский районный суд. Оттуда обвинительный акт вернули прокуратуре из-за отсутствия доказательств. Прокуратура такие действия суда оценила незаконными и обжаловала возврат обвинительного акта. С апреля 2019 года дело находится на рассмотрении в Коломыйском суде.
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от новости с ru
Замість боягузливо іти до суду, він мужньо втік!
@CensorRe
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5 ч
Гео Лерос пита, хто вкрав 50 авто Chevrolet Tahoe, якi General Motors подарував Україні для вивезення поранених із зони бойових дій. Але в мiнiстерствах iнформацiя вiдсутня.
Мабуть, знов Порошенко винен.
Наша Україна виглядає гірше ніж якась бананова республіка .
Суркіси можуть що завгідно - вивезти гроші не задекларувавши , вивезти своіх смердюхів .
І тепер ще один КУДЛАТИЙ вирішив просто виіхати з краіни бо змучився по судах - засудили потім виправдали чомусь , потім до суду - і так довгі роки .
Сволота взяв собі і поїхав в Америку .
Як він дістав візу ? Одним словом сором стрвшний
Єдина надія на план Маршала з зовнішнім керуванням, включно з судовою реформою. Інакше діла не буде.
Не парьтесь чуваки...
У нас анекдот навіть вибори, всюди повний цирк
Якщо біженець то хто виступив спонсором ?
Все ж таки Америка на щастя не Коломия !!!
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Після незалежності прилаштувала свого сина , кінченого сволоту , в горілчаний бізнес , а потім навіть мером Ужгорода зробила . Ратушняк .
Так от вона взялася дієво за українське життя в діаспорі . Але дуже швидко їй нагадали партійне минуле і її як вітром здуло
Ба більше - медведчуківських ****** працевлаштували на ЗЄ-марафоні.
Хоча... Чому б це ***** Коломойського не допомагали колегам по станку від партнера...