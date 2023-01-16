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Уехал в США: судебное заседание по делу обвиняемого в госизмене пророссийского пропагандиста Коцабы не состоялось

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

руслан,коцаба

В Коломые на Ивано-Франковщине 16 января 2023 г. должно было состояться судебное заседание по делу пророссийского пропагандиста Руслана Коцабы, которого обвиняют в государственной измене.

Однако ни одна из сторон не явилась в суд, сообщает корреспондентка Суспільного с места события, передает Цензор.НЕТ.

Обвиняемый Руслан Коцаба находится в США. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Глава Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский рассказал, почему заседание не состоялось.

По его словам, 16 января 2023 года защитник Руслана Коцабы подал ходатайство с просьбой перенести рассмотрение дела из-за того, что обвиняемый находится за границей.

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"Это происходит в режиме видеоконференцсвязи со здания посольства Украины в США. Не появились сегодня ни Руслан Коцаба, ни его защитник, ни представитель прокуратуры", - объясняет председатель Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский.

Журналисты подали информационный запрос в Государственную пограничную службу Украины о правовых основаниях пересечения украинской границы военнообязанного Руслана Коцабы, дело которого рассматривают в Коломыйском горрайонном суде.

В январе 2015 года Руслан Коцаба разместил в Интернете видеообращение к президенту Украины, в котором призвал украинцев бойкотировать мобилизацию. Кроме того, он принимал участие в ряде передач пропагандистского характера на российских телеканалах.

Коцаба был задержан в феврале 2015 года. Его обвинили в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

В мае 2016 года Ивано-Франковский городской суд вынес обвинительный приговор Руслану Коцабе. Коллегия судей назначила пророссийскому пропагандисту наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы за препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

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После обжалования приговора Апелляционный суд области полностью оправдал Коцабу и признал его невиновным. Прокуратура оспорила это решение в Высшем специализированном суде Украины, который направил дело Коцабы на повторное рассмотрение.

В феврале 2018 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области принял решение направить дело в Долинский районный суд. Оттуда обвинительный акт вернули прокуратуре из-за отсутствия доказательств. Прокуратура такие действия суда оценила незаконными и обжаловала возврат обвинительного акта. С апреля 2019 года дело находится на рассмотрении в Коломыйском суде.
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Топ комментарии
+45
А где именно в Штатах эта мразь? Хотя бы примерно....
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16.01.2023 21:55
+26
Цікаво чому не у своїй улюбленій раші.
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16.01.2023 22:01
+21
Так рашку они только за купюры и любят а жопы сунут на Запад, а потом рассказывают как там геи и педофилы и зоофилы весь набор… а вот в скрепной все ок
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16.01.2023 22:04
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А где именно в Штатах эта мразь? Хотя бы примерно....
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16.01.2023 21:55 Ответить
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16.01.2023 22:00 Ответить
Цікаво чому не у своїй улюбленій раші.
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16.01.2023 22:01 Ответить
Так рашку они только за купюры и любят а жопы сунут на Запад, а потом рассказывают как там геи и педофилы и зоофилы весь набор… а вот в скрепной все ок
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16.01.2023 22:04 Ответить
Так он в Украине привык к унитазу, а в расеюшке дырка в полу. Они все такие, моральные уроды, ненавидят Запад но жить в расеюшке не хотят.
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16.01.2023 22:19 Ответить
эта, на Брайтон Бич.
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16.01.2023 22:13 Ответить
Probably got a job at FoxNews already.
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16.01.2023 22:30 Ответить
Or CNN, same shit.
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16.01.2023 22:42 Ответить
Filthy russian whore Tucker Carlson works for CNN now?
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16.01.2023 22:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F_w9wDGhXHQ&ab_channel=RuslanKotsaba
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16.01.2023 22:15 Ответить
Тобто вiн у Нью-Йорку. Маемо хорошего чоловiка там. Мiрослав, агов!
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16.01.2023 22:26 Ответить
Поспитаюсь, хоча ця падла в наші місця не ходить.
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16.01.2023 22:30 Ответить
If "whatever", you know where to find me.
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16.01.2023 22:40 Ответить
"...Если "что", ты знаешь где меня найти..."
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16.01.2023 22:59 Ответить
It makes me all warm and fuzzy inside, knowing that a lot of people in Ukraine speak English.
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16.01.2023 23:03 Ответить
...спасибо, я не свободно владею языком...так.. Просто в данном укр.рус.бел (неважно) контексте - вот это самое "если что" прикольно звучит в америк. "уотева", еще и пишется слитно?
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16.01.2023 23:11 Ответить
Whatever - такое же универсальное слово, как goddamnit или shit. Им можно выразить как вселенское равнодушие, так и заинтересованность во всем, шо у Вас есть.
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16.01.2023 23:15 Ответить
+
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16.01.2023 23:19 Ответить
Ну допустим я знаю где он,что дальше,что вы ему зделайте,есть предложения?
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17.01.2023 02:34 Ответить
There is another way to say that. The slang sounds like: "In any case you have my number".
"You have my number" means "You know where to find me"
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17.01.2023 01:53 Ответить
Good luck, guys
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17.01.2023 04:58 Ответить
А СБУ и после Баканова-Наумова остаётся филией ФСБ⁉️Кстати , почему Баканов своей работой убил десятки тысяч мирных украинцев не под трибуналом
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16.01.2023 23:59 Ответить
Бруклин?
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17.01.2023 01:39 Ответить
Вряд ли. Теперь эти поумнели, где-то в Манхаттене прячутся. Если не в Коммифорнии.
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17.01.2023 01:44 Ответить
Кацапы любят кучковаться. Сильно стадное чувство.
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17.01.2023 01:58 Ответить
Тут дело даже не в стадном чувстве, а в отсутствии нормальных контактов. Тварь, о которой речь, обязательно обратилась именно к русским иммиграционным адвокатам. Отсюда надо и разыгрывать партию...
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17.01.2023 02:03 Ответить
Согласен! Он побежал к своим.
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17.01.2023 02:09 Ответить
Вони ж не так давно з кам'яного віку вийшли. Ще й досі адаптуються.
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17.01.2023 02:06 Ответить
Ну судя по всему в Нью Йорке. Пацифист, твою мать!

https://www.facebook.com/ukrpacificus
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17.01.2023 15:17 Ответить
виїхав? коли? як?
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16.01.2023 21:56 Ответить
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16.01.2023 22:06 Ответить
/glavcom.ua/ru/news/
от новости с ru
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16.01.2023 22:14 Ответить
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16.01.2023 23:34 Ответить
Зобовязати лисе падло носити орден від зє всюди і завжди. По приколу.
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17.01.2023 01:46 Ответить
Есть совсем свежее. Ишь какие хряки.

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17.01.2023 00:57 Ответить
И распространяют эту рекламу в русских магазинах Нью Йорка, хотя здесь полно и украинских магазинов!
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17.01.2023 15:19 Ответить
Він виїхав ще до великої війни.
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16.01.2023 23:18 Ответить
Правиьно!
Замість боягузливо іти до суду, він мужньо втік!
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16.01.2023 22:01 Ответить
Во так пограничники молодцы при любой возможности пару купюр ворвут. В стране война а на Западных рубежах контрабас коррупция все печально
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16.01.2023 22:01 Ответить
бред собачий - этого коцабу выпустил зеленский ермак буданов - без их отмашки погранцы бы не пропустили такую зашкваренную морду
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16.01.2023 22:04 Ответить
То есть погранцы исполнили заведомо преступный приказ? Как и пол Дании беженцев мужского за 5000 до 10000 погранцы аж Гай шумит выпускают
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16.01.2023 22:06 Ответить
😁
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17.01.2023 09:05 Ответить
он еще наверное и политическое убежище в США получил,его там приняли как притесняемого властями наверное,на удивление там много принимают таких вот клоунов
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16.01.2023 22:02 Ответить
яка несподiванка! ))
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16.01.2023 22:02 Ответить
Хахахахахаха ))))))))))))))))))) ніхто не прийшов )))))))) На ***** приходити, як самі випустили? Після війни, поллється кров влади! Сторіками!
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16.01.2023 22:04 Ответить
Как настоящий русский патриот, махнул в США 😁😁😁
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16.01.2023 22:05 Ответить
S.Recensor

@CensorRe

·

5 ч

Гео Лерос пита, хто вкрав 50 авто Chevrolet Tahoe, якi General Motors подарував Україні для вивезення поранених із зони бойових дій. Але в мiнiстерствах iнформацiя вiдсутня.
Мабуть, знов Порошенко винен.

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16.01.2023 22:06 Ответить
Так то отдали нуждающимся депутатам. А раненые пускай своим ходом как то выезжают. Не ну ты тоже салоны кровью зальют, а тем машинкам потом рассекать в ночном Киеве по клубам и ресторанам шалав возить…. Н
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16.01.2023 22:26 Ответить
Коли бідний мужик хоче виїхати в Польщу, щоб хоч шматок хліба заробити, то то ловлять, а таких сам зеленський через кордон проводить!
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16.01.2023 22:06 Ответить
Будучи під слідством , навіть таким мразенним , можна виіхати ?
Наша Україна виглядає гірше ніж якась бананова республіка .
Суркіси можуть що завгідно - вивезти гроші не задекларувавши , вивезти своіх смердюхів .
І тепер ще один КУДЛАТИЙ вирішив просто виіхати з краіни бо змучився по судах - засудили потім виправдали чомусь , потім до суду - і так довгі роки .
Сволота взяв собі і поїхав в Америку .
Як він дістав візу ? Одним словом сором стрвшний
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16.01.2023 22:09 Ответить
жоден злочинець високого рангу не сів. Крім Юлі, але це інакша історія.
Єдина надія на план Маршала з зовнішнім керуванням, включно з судовою реформою. Інакше діла не буде.
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17.01.2023 01:35 Ответить
Демократия в США позволяет содержание даже отъявленных негодяев убийц и подонков с помощью высококлассных адвокатов..
Не парьтесь чуваки...
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16.01.2023 22:23 Ответить
Та Штаты и Европа давно показали деньга есть сиди себе не переживай корми наших адвокатов и не парься
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16.01.2023 22:28 Ответить
Во всем виноват Порошенко..продал мавзолейным обезьянам даже ядерное оружие и все что Украина имела на 24 августа 1991года...😝😝😝
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16.01.2023 22:27 Ответить
НУ ХОЧ НАЛЯКАЛИ...
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16.01.2023 22:27 Ответить
"принципиальность" украинских погранцов в тылу не имеет границ
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16.01.2023 22:29 Ответить
Мне показалось, что я только что анекдот прочитал.
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16.01.2023 22:32 Ответить

У нас анекдот навіть вибори, всюди повний цирк
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17.01.2023 03:50 Ответить
Кажуть шо він на Браитон Біч розсікає -- виіхав на конференцію .
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16.01.2023 22:33 Ответить
Зрадникам у нас все дозволено...
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16.01.2023 22:35 Ответить
Земрази довольны.
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16.01.2023 23:14 Ответить
Суду все ещё недостаточно улик,,чтобы признать эту гниду колаборонтом
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16.01.2023 23:58 Ответить
Справді де в Штатах .
Якщо біженець то хто виступив спонсором ?
Все ж таки Америка на щастя не Коломия !!!
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17.01.2023 00:10 Ответить
В Нью Йорке судя по фэйсбуку

https://www.facebook.com/ukrpacificus
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17.01.2023 15:30 Ответить
А что нельзя его отлохматить там? Тысячи безработных Маугли решили бывопрос.
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17.01.2023 00:14 Ответить
Була тут в Америці одна «пані « які була ще у закарпатській раді якимсь партійним діячем , комуняцьким звісно .
Після незалежності прилаштувала свого сина , кінченого сволоту , в горілчаний бізнес , а потім навіть мером Ужгорода зробила . Ратушняк .
Так от вона взялася дієво за українське життя в діаспорі . Але дуже швидко їй нагадали партійне минуле і її як вітром здуло
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17.01.2023 00:24 Ответить
підозрюваного в держзраді випускають за кордон?.. українцям доводиться воювати на два фронти: проти ворога зовнішнього та ворога при владі
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17.01.2023 00:37 Ответить
ЗЄвлада системно рятує російських шпигунів, пропагандистів та держзрадників.

Ба більше - медведчуківських ****** працевлаштували на ЗЄ-марафоні.

Хоча... Чому б це ***** Коломойського не допомагали колегам по станку від партнера...
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17.01.2023 00:51 Ответить
Мерзотніших судів ніж в Україні , мабуть нема нігде!
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17.01.2023 01:45 Ответить
А как этот ******* вообще смог выехать из Украины? Ему больше 60 лет? Не думаю...
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17.01.2023 06:19 Ответить
Тобто з 19-го року його взагалі не чіпали і тільки зараз завчасно його попередив почали знову "судити" ?
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17.01.2023 06:27 Ответить
Странно.... Почему это у наших погранцов и сбу все успевают уехать? Некоторые даже активы и нал перевезти...
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17.01.2023 07:49 Ответить
 
 