Путин решил давить дальше, мы будем давить также, - заместитель госсекретаря США Шерман

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман объявила о подробностях своего визита в Киев для обсуждения потребностей Украины с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Об этом она заявила в ходе общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шерман проинформировала, что ее делегация вместе с заместителем министра обороны по политическим вопросам Колином Калом и заместителем советника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером приехала сегодня в Украину после посещения Германии и Польши, чтобы дать сигнал непоколебимой и стойкой поддержки украинского курса и выразить восхищение украинской стойкостью и смелостью.

"Больше всего мы хотели посмотреть на ситуацию самостоятельно и услышать от президента Зеленского, других высокопоставленных чиновников и украинских граждан на местах, в чем Украина нуждается сейчас, что необходимо для обеспечения безопасности и защиты, что будет наилучшей поддержкой энергетической отрасли и гуманитарных потребностей", - отметила Шерман.

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Замгоссекретаря США также объявила, что возможное объявление военного положения и последующая мобилизация в России была темой обсуждений сегодня.

Кроме того, заместитель госсекретаря отметила, что украинцы защищаются и освобождают территории с исключительной доблестью и изобретательностью и стали олицетворением смелости, в то время как Россия не смогла достичь никаких первоначальных стратегических целей. На этом фоне, по ее словам, США, НАТО и партнеры остаются объединенными и реализуют обещания о помощи. В частности, Шерман напомнила о выделении более $25 миллиардов помощи по безопасности и принятии Конгрессом США еще одного пакета помощи на $45 миллиардов в декабре.

"Путин решил давить дальше, поэтому мы должны также давить и мы будем это делать", - подытожила чиновник США.