Путин решил давить дальше, мы будем давить также, - заместитель госсекретаря США Шерман
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Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман объявила о подробностях своего визита в Киев для обсуждения потребностей Украины с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками.
Об этом она заявила в ходе общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Шерман проинформировала, что ее делегация вместе с заместителем министра обороны по политическим вопросам Колином Калом и заместителем советника президента США по национальной безопасности Джонатаном Файнером приехала сегодня в Украину после посещения Германии и Польши, чтобы дать сигнал непоколебимой и стойкой поддержки украинского курса и выразить восхищение украинской стойкостью и смелостью.
"Больше всего мы хотели посмотреть на ситуацию самостоятельно и услышать от президента Зеленского, других высокопоставленных чиновников и украинских граждан на местах, в чем Украина нуждается сейчас, что необходимо для обеспечения безопасности и защиты, что будет наилучшей поддержкой энергетической отрасли и гуманитарных потребностей", - отметила Шерман.
Замгоссекретаря США также объявила, что возможное объявление военного положения и последующая мобилизация в России была темой обсуждений сегодня.
Кроме того, заместитель госсекретаря отметила, что украинцы защищаются и освобождают территории с исключительной доблестью и изобретательностью и стали олицетворением смелости, в то время как Россия не смогла достичь никаких первоначальных стратегических целей. На этом фоне, по ее словам, США, НАТО и партнеры остаются объединенными и реализуют обещания о помощи. В частности, Шерман напомнила о выделении более $25 миллиардов помощи по безопасности и принятии Конгрессом США еще одного пакета помощи на $45 миллиардов в декабре.
"Путин решил давить дальше, поэтому мы должны также давить и мы будем это делать", - подытожила чиновник США.
Пожалуйста, подождите...
Від Вашого прізвища чогось танкові поставки згадуються!
)))
Коментуючи можливість передачі Україні танків Abrams Колін Кал відзначив, що це дуже дороге озброєння, яке дуже важко обслуговувати. "Немає ясності щодо того, чи це найкраща відповідь на виклики. Тому ми продовжимо дивитися на те, які важкі машини, включно з танками, є сенс надати
але ж Шерманів у США немає,
немає навіть М-60...
біда, біда....
Не зря її звуть « срібна лиса»
17.01.2023 12:40 Відповісти Видалити
українські громадяни Вас розачарують, пані Шерман, Ви не почуєте від них нічого нового з 24.02.22, лише теж саме:
Зборої! Зброї! І ще раз зброї, чорти забирай !!!
бо ваша зброя це життя наших солдат !
Якщо Україна почне програвати, то кацапи підуть на страти НАТО. І тоді вже амеріканьки солдати будуть захищати Европу, як це було у WWII.
бо життя того ж Джи-Ай коштує:
жизнь американского солдата в случае гибели по страховке "стоит" $0,5-1,7 млн (в зависимости от количества и возраста детей).
14 795 самолетов;
7 056 танков;
51 503 джипа;
375 883 грузовика;
131 633 автомата;
1 981 локомотив;
8 071 трактор;
127 000 тонн пороха;
802 000 тонн цветных металлов;
2 670 000 тонн нефтепродуктов;
4 478 000 тонн продуктов питания;
15 417 000 пар армейских ботинок;
257 723 498 пуговиц.
Якщо порівняти поставки для України з лендлізом часів 2-ї світової війни, то це сміхотворний мізер, за який просто ганьба.
Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше, хотя я не хочу, чтобы Гитлер победил ни при каких обстоятельствах. Никто из них не задумывается о своём обещанном слове [4]. Оригинал: англ. If we see that Germany wins, we should help Russia, if Russia wins, we should help Germany, and so let them kill as much as possible, although I do not want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them think anything of their pledged word[5].
З того часу що -небудь змінилося в політиці США?
Ху&ло «воював» з НАТО в Україні.
Так віріщав Шапіро на свому каналі.
Так пі&дів Піськов.
Так ще, ми ще і на українському сайті будемо повторювати кацапську пропаганду?!
Що «***** воює з Щтатами в Україні « ?!
Ні, допомагати ворогу расповсюдживати его мерзотну.пропаганду ми НЕ БУДЕМО.
Формується думка що на Заході самі слшпш й глухі. Про нагальні проблеми України усі без вийнятку високопосадовці волають з 24.02.2022, а вони не чують. Та це просто вшдкрите знущання над Україною і українцями!!
а не,
ми надавим теж
******* ви такі ж як і *****.
Не требо було їм «влазити»? А віддати усе ху&лу?!
Ти у своему розумі!?!
Та, у кого я питаю…
Нікого не хвилюють якого коляру в тебе труси.
Але коли ти у публічній площині звинувачуешь стратегічних партнерів, прикриваючись своїм грамодянством,
то усі бачать, що ти працюешь ПРОТИ Україні.
Що ти КАЦАП, ЯКІЙ СВІДОМО ПРАЦЮЕ НА АГРЕСОРА.
Бо справжні українці не лайнять Україну та її друзів.
працюєшь але ти клоун. І застругай собі на носі одоробло, я люблю своє - рідне, ні кацапське ні американське, а ти можеш продати свою сраку кому хочеш, тільки пізно буде.
P.S. Так що йди им козломордий на мокшанські болота, там пасися! Гугл перекладач тобі в поміч.
Тому які питання до США чи Європи, вони свої домовленості виконали!!!! А те що нас наіпала раша, винні лише ми. Тактичну ядерку хай хто там не говорить ми могли зберігати, на це в нас гроші були... Якось так, треба було бути далекоглядними і розумнішими нам і тільки нам....
По-твоєму полякам, прибалтам, чехам, які віддали нам до половини свого військового бюджету це вигідно?!
Чисто лише кацапський троль в даний час нас може сварити із країнами, які нам допомагають.
Не будь стрелочніком він гірше п*******. Зрозуміло тобі.
Питання було в іншому ти почав хаяти наших союзників, а так може робити лише мокшанський троль.
До чого тут американський фастфуд?! Це ти почало говорити про американський імперіалізм й про те що це все вигідно заходу.
Тобі у*обку пояснюю на нас напала раша, не піндоси, як ти кажеш, а раша, саме руські свині вбивають українців. Тому всім хто допомагає Україні велика подяка і респект. А намагання вклинити клин й просування російських наративів є прямим злочином проти держави. Точнісінько таку саму фігню, що у війні винні піндоси говорять мої колишні родичі з Севастополя.
До чого тут американські сенатори, їх обирали американці для забезпечення американських інтересів.
Це ж твої слова, як тебе заколупав зірково-посатий капіталізм піндосів!! Твої слова!!
Так США нам допомогли у військовому плані, правда можуть же ще більше й швидше допомагати. А для цього потрібна відповідна дипломатична й робота суспільства, щоб в цьому переконувати, а не хаяти.
Я здається ніколи не говорив, що США білі та пухнасті. Що вони там робили в Іраку мені глибоко пофіг, як і іракцям на нас українців. Ця історія про хмарочоси ледь не кожний тиждень показується на російському тв, що вони в себе зірвали це не наша справа. Якщо я по передачі ядерки опирався на офіційні документи. То ти зі своїми хмарочосам на що ?! рос канали? Да і яке зараз відношення має хто там взірвав, ті хмарочоси.
Всі хто нам допомагають у війні з ****** в рашкою є нашими друзями і крапка.
Що союзники США Японія чи Корея втратили самоідентичнісь, свої традиції чи культуру й живуть всім американським? Правда ні! Зате подивися куди раша приходить, що з цими країнами. Всюди виходить лише Північна Корея.
На даний момент США нам найбільше військово допомагають, за це їм велике дякую. Хоча могли взагалі нічого не давати.
Повторююсь всі хто намагається хоч якось посварити нас із нашими союзниками є наші вороги. А без зовнішньої допомоги ми би нажаль давно програли рашистам.
І ще одне. Самі США, більше друзі русні, ніж наші. В нас як не було можливості купляти на амазоні на пряму, так і нема. Як не було офіційного офісу епл, так і немає. Як не було пейпел так і немає. Лише і з появленням Пороха, в країну почались інвестиції завдяки холдингу Насперс. А не завдяки всратим сенаторам, яким абсолютно насрати, холодно тобі чи голодно тут. Зрі в корінь, так кажуть.
По ядерці я й ніколи не говорив, що нам не вистачало грошей її утримувати. Частину тактичної ядерної зброї ми могли залишити, але ж ні віддали рашці за неіснуючі поставки товарів. Стосовно такої кількості стратегічних бомбардувальників, яка в нас залишилася так дійсно н коштів не вистачало.
І ще не будь стрелочніком він гірше п*дараса.
Мої колишні родичі із Севастополя, так само кажуть що це захід винен, Україні потрібно було під рашку лягати тоді було б все добре.
Й на останок покидьку, українців вбивають російські ушлебки, а не американці, британці, поляки чи інші цивілізовані нації.
Політика, це звичайно брудна справа. Можливо переляканий захід боїться ескалації, що й*бнуте ***** використає ядерну зброю (а воно справді й*бнуте), можливо бояться розвалу рашки на частини і втрати одноосібного контролю за ядеркою, тому й так не поспішають із допомогою. Я особисто не знаю варіантів дуже багато.
Мені здається ніхто із іноземних держав не думав на початку, що переможуть саме більшовики. Всі чекали великого розвалу і поділу майбутніх країн на сфери впливу.
Але за підтримки певної маси обдуреного в подальшому народу й військової удачі перемогли саме більшовики. Але це зовсім інша історія.
За твоє життя, твої права..."
(Василь Симоненко, "Україно, ти моя молитва!", 1961 р.)
Буває, геній говорить не те, що думає, а те, що істина. Хто йому нашептав цей текст у затертому 1961-му?! Хто в світі тоді знав про Україну?!
Істория української боротьби за незалежність тільки у у 20-му столітті відома подіями 1918-1920 років.
Боротьбою проти комуністичного режиму у період WWII.
Украінський супратів « Лісних братів» був ліквідований сталінським НКВД тільки у 50 роках. Але українськи герої осталися незламними навіть у Гулагах.
В загнали історія боротьби України проти Московії налічуе століття.
1961 год це тільки єпизод…
Потрібна додаткова арта та РСЗО, танки (не Бредлі), ракети, боєзапаси, ППО. І ще - незрозуміло, чому американці не поставляють БПЛА? Вони у них дуже круті! Та багато чого потрібно реального