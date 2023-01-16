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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) конкурс (1129)

За должность директора НАБУ будут дальше бороться 22 кандидата, - конкурсная комиссия. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

набу,набу_вивіска,набу_лого

Комиссия по отбору кандидатов на пост директора Национального антикоррупционного бюро Украины после тестирования общих способностей оставила 22 кандидата из 50 допущенных к тестированию.

Об этом идет речь в сообщении комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"16 января 2023 года на двенадцатом заседании комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины были утверждены результаты тестирования общих способностей, объявлен рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков, сообщено о рассмотрении жалоб и утвержденина информация о кандидатах, которая будет обнародована.

Итак, тестирование общих способностей 13-14 января прошло 49 кандидатов из 50 допущенных по результату предыдущего этапа.

Комиссия утвердила общий рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков.

Смотрите также: Начался третий этап конкурса на должность директора НАБУ: к нему допущено 50 человек, из которых по итогам тестирования должно остаться 20. ВИДЕО

Комиссия решила допустить к следующему этапу конкурса кандидатов, которые разместились с 1-го по 22-е место, поскольку кандидаты, разделившие 19-22 места набрали одинаковое количество баллов, и в соответствии с правилами проведения конкурса, также должны быть допущены к следующему этапу конкурса.

Комиссия подчеркнула, что следующий этап – практическое задание - будет проходить в один день одновременно для всех кандидатов.

Также комиссия сообщила о результатах рассмотрения обращений и жалоб, поступивших комиссии. Заявители получат индивидуальный ответ на электронную почту.

Комиссия поручила рабочей группе обратиться с предложением к кандидатам подать имущественные декларации за 2021 и 2022 годы и обнародовать информацию о кандидатах: автобиографии, анкеты и имущественные декларации с учетом требований законодательства", - говорится в сообщении комиссии.

За должность директора НАБУ будут дальше бороться 22 кандидата, - конкурсная комиссия 01
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Топ комментарии
+8
Назначьте прокуроршу из Швейцарии Карлу Дель Понте..., порядок в стране и торжество Закона начнется с первого дня...а звонки из Конча Заспы и Банковой заглохнут навсегда...😝😁
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16.01.2023 22:35
+6
Пабєдітель точно від зелені.
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16.01.2023 22:58
+4
Думаю, всі.
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16.01.2023 22:19
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Правила форума Совет форумчан
Скільки з них від зелені?
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16.01.2023 22:14 Ответить
Думаю, всі.
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16.01.2023 22:19 Ответить
Пабєдітель точно від зелені.
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16.01.2023 22:58 Ответить
Да какая разница!?все они Корупционеры нормальных честных там не может априори быть!!!это просто так тип для ЕС США тип мы всё делаем!а вы нам денег побольше!одни воюют умирают а у них выборы!!!как говорится простому человеку ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ всёравно получишХУЙ!!!!ЭТО АКСИОМА!!!
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16.01.2023 23:01 Ответить
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16.01.2023 22:15 Ответить
Хм, так ніби то вже ж вибрали давно..
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16.01.2023 22:23 Ответить
Горбатюка знесли. Може, і було за що...
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16.01.2023 22:24 Ответить
Не має нерухомості в Іспанії, бомжів туди не хочуть брати.
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16.01.2023 23:07 Ответить
ти вже подивися їхні декларації? Так написано же: лише будуть оприлюднюватися.
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17.01.2023 00:01 Ответить
так на родичах записано, клали вони на ту декларацію
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17.01.2023 00:35 Ответить
Сутулий не "прослизнув"- загальні знання недостатні. А видавав себе за "високочолого заслуженого правника". Слизб, та і тільки.
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17.01.2023 00:22 Ответить
Боротьба иде важка --- підкилимна .
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16.01.2023 22:26 Ответить
а ВРП вже всьо...тільки обрали, зразу видно що тухляк
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16.01.2023 22:58 Ответить
Ооо то честная борьба 🤼‍♀️ победить найермаковишый и найзеленый.
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16.01.2023 22:31 Ответить
"16 січня, 2023 року на дванадцятому засіданні антиукраїнської комісії "бабломойского" з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей,
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16.01.2023 22:32 Ответить
Назначьте прокуроршу из Швейцарии Карлу Дель Понте..., порядок в стране и торжество Закона начнется с первого дня...а звонки из Конча Заспы и Банковой заглохнут навсегда...😝😁
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16.01.2023 22:35 Ответить
Цiкаво, хоч один з них обiцяв не брати хабарiв
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16.01.2023 22:36 Ответить
а навіщо список кандидатів?????
нахвіть тих, хто їх обирає
декларації
реальні статки
розходи-доходи
майно батьків, сестер, братів, сватів
і все стане ясно як Божий день
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16.01.2023 22:40 Ответить
Національність не вказана з якої причини?
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16.01.2023 22:44 Ответить
Північні хозари.
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17.01.2023 00:06 Ответить
Як казав мій покійний Батько.. Господь Бог хабарів не бере,та не дає..., кожному бандосу своя папіроса від фірми Беломор-канал...товарістча Сраліна...😝
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16.01.2023 22:45 Ответить
а серед них є хто курси мін'єту провадив?
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16.01.2023 22:59 Ответить
Мабуть ні -- це вищии пілотаж .
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16.01.2023 23:08 Ответить
Є хоч пару штук не кінологів і не сексологів?
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17.01.2023 00:04 Ответить
Шабунін, розшифруй цей список!
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17.01.2023 00:08 Ответить
 
 