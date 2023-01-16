За должность директора НАБУ будут дальше бороться 22 кандидата, - конкурсная комиссия. СПИСОК

Комиссия по отбору кандидатов на пост директора Национального антикоррупционного бюро Украины после тестирования общих способностей оставила 22 кандидата из 50 допущенных к тестированию.

Об этом идет речь в сообщении комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"16 января 2023 года на двенадцатом заседании комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины были утверждены результаты тестирования общих способностей, объявлен рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков, сообщено о рассмотрении жалоб и утвержденина информация о кандидатах, которая будет обнародована.

Итак, тестирование общих способностей 13-14 января прошло 49 кандидатов из 50 допущенных по результату предыдущего этапа.

Комиссия утвердила общий рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков.

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Комиссия решила допустить к следующему этапу конкурса кандидатов, которые разместились с 1-го по 22-е место, поскольку кандидаты, разделившие 19-22 места набрали одинаковое количество баллов, и в соответствии с правилами проведения конкурса, также должны быть допущены к следующему этапу конкурса.

Комиссия подчеркнула, что следующий этап – практическое задание - будет проходить в один день одновременно для всех кандидатов.

Также комиссия сообщила о результатах рассмотрения обращений и жалоб, поступивших комиссии. Заявители получат индивидуальный ответ на электронную почту.

Комиссия поручила рабочей группе обратиться с предложением к кандидатам подать имущественные декларации за 2021 и 2022 годы и обнародовать информацию о кандидатах: автобиографии, анкеты и имущественные декларации с учетом требований законодательства", - говорится в сообщении комиссии.