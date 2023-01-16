После удара по Днепру в Пентагоне думают, как помочь Украине противодействовать баллистическим ракетам: "Приоритетом номер один остается ПВО"

Соединенные Штаты обсуждают возможность усиления противовоздушной обороны Украины средствами, которые позволяли бы противодействовать баллистическим ракетам – типа той, которой был нанесен удар по многоэтажке в Днепре 14 января.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С самого начала наша военная помощь в контексте противовоздушной обороны была сосредоточена на оценках потребностей Украины в то время", – напомнил чиновник Пентагона.

Он в частности отметил, что сейчас американская сторона сосредоточена на обеспечении украинских сил ПВО снарядами к системам Hawk и "Бук", а также упомянул о передаче США и Германией систем Patriot, которые "особенно помогут в защите от баллистических ракет".

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"(Мы также обсуждаем) способ, которым россияне превращают ракеты ПВО в баллистические ракеты. Мы продолжим за этим следить", - добавил Каль.

Представитель Пентагона напомнил, что уже 20 января состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Приоритетом номер один остается противовоздушная оборона. На втором месте - обеспечение того, что Украина имеет достаточно бронетехники, чтобы продолжать удерживать инициативу на поле боя. Но ПВО - номер один", - подчеркнул он.