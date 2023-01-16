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ПВО (1505) Пентагон (1221) США (23253)

После удара по Днепру в Пентагоне думают, как помочь Украине противодействовать баллистическим ракетам: "Приоритетом номер один остается ПВО"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дніпро

Соединенные Штаты обсуждают возможность усиления противовоздушной обороны Украины средствами, которые позволяли бы противодействовать баллистическим ракетам – типа той, которой был нанесен удар по многоэтажке в Днепре 14 января.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"С самого начала наша военная помощь в контексте противовоздушной обороны была сосредоточена на оценках потребностей Украины в то время", – напомнил чиновник Пентагона.

Он в частности отметил, что сейчас американская сторона сосредоточена на обеспечении украинских сил ПВО снарядами к системам Hawk и "Бук", а также упомянул о передаче США и Германией систем Patriot, которые "особенно помогут в защите от баллистических ракет".

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"(Мы также обсуждаем) способ, которым россияне превращают ракеты ПВО в баллистические ракеты. Мы продолжим за этим следить", - добавил Каль.

Представитель Пентагона напомнил, что уже 20 января состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Приоритетом номер один остается противовоздушная оборона. На втором месте - обеспечение того, что Украина имеет достаточно бронетехники, чтобы продолжать удерживать инициативу на поле боя. Но ПВО - номер один", - подчеркнул он.
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Топ комментарии
+28
не ППО може завадити, а ГАРАНТОВАНИЙ УДАР У ВІДПОВІДЬ! неможливо закрити всю Україну ППО - всі роблять вид, що не розуміють цього.
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16.01.2023 23:21
+20
Але ж ми не босерська груша, яка міцно тримає удар та не може дати відповідь. Але з України роблять саме цю річ. Підшивають, підлатують, підфарбовують, укріплюють. Пришийте, курва, ліпше нам міцні та довгі руки!
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16.01.2023 23:25
+12
600 Абрамсів, 1200 Бредлі, 300-400 гаубиць і боєзапас на це, навіть ракети можна не давати, а далі як люся казав обстріли закінчаться через 2-3 місяці
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16.01.2023 23:19
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16.01.2023 23:17 Ответить
600 Абрамсів, 1200 Бредлі, 300-400 гаубиць і боєзапас на це, навіть ракети можна не давати, а далі як люся казав обстріли закінчаться через 2-3 місяці
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16.01.2023 23:19 Ответить
не ППО може завадити, а ГАРАНТОВАНИЙ УДАР У ВІДПОВІДЬ! неможливо закрити всю Україну ППО - всі роблять вид, що не розуміють цього.
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16.01.2023 23:21 Ответить
Коли раша напала на Фінляндію в 1939 році, миттєво всі країни дали гармати і літаки. Не тянули кота за леопард і вигнали її з ліги націй. Томагавки давайте! Що тут думати? Та можна не вчити і не давати, стіляйте самі, бо до вас вже черга підійшла
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17.01.2023 01:05 Ответить
Никто зброю Финляндии не дал. Рузвельт друг сталина ,отказал
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17.01.2023 03:32 Ответить
У них тільки зараз думка з"явилася така?????
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16.01.2023 23:22 Ответить
А мені тут доводили що це не балістична.
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16.01.2023 23:22 Ответить
Може Каль мав на увазі Київ (на який вранці прилітала с400) ?

Та, що атакувала будинок у Дніпрі, то х22. Вона крилата (згідно вікі), тому й доводили.
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17.01.2023 00:05 Ответить
"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", - додав Каль. Джерело: https://censor.net/ua/n3393769
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17.01.2023 00:09 Ответить
"(Ми також обговорюємо) Спосіб, у який росіяни перетворюють ракети ППО на балістичні ракети. Ми продовжимо за цим стежити", - додав Каль. Джерело: https://censor.net/ua/n3393769

Доповідаю пану Коліну Каль:

РоZZіяни роблять ракети 48Н6ДМ 24/7, у три зміни на абсолютно непошкоджених підприємствах ВПК, у глибокому тилу РФ.

Мвють все необхідне для виробництва (повний цикл), у тому числі комплектуючі виробництва США, придбані заздалегідь. Всі логістичні ланцжки працюють день і ніч.

Забезпечні електроенергією, теплом, продуктами харчування, медичними послугами та ін.
Регулярно отримують заробітну платню.

Координати підприємств ВПК, де рашисти виробляють ракети 48Н6ДМ, легко можна знайти у коментарях на Цензорі.
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17.01.2023 01:01 Ответить
Але ж ми не босерська груша, яка міцно тримає удар та не може дати відповідь. Але з України роблять саме цю річ. Підшивають, підлатують, підфарбовують, укріплюють. Пришийте, курва, ліпше нам міцні та довгі руки!
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16.01.2023 23:25 Ответить
ми могли би і самі їх відростити, але ж ви розумієте, для цього олігархи мають відмовитися від впливу на економіку і політику країни, а стати просто багатими бізнесменами. Вони курви удавляться, і так і будуть шпигувати владу своїми ************** і корупціонерами. А корупціонер це саботажник, і, фактично колаборант, бо послаблюючі нашу країну, допомогає ворогові, і зовсім не обов"язково щоб він на фсб працював, це просто так є.
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17.01.2023 00:45 Ответить
І що, ППО допоможе нам вигнати тих москалів з нашої Країни ??? Від ракет може і захистить, але гнати ту мерзоту за порєбрік ні !
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16.01.2023 23:26 Ответить
знищення московії захистить українців
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16.01.2023 23:27 Ответить
Борьба против балистики должна состоять не только из ПВО, а и из ракет способных поражать склады, места дислокации, воинские части и заводы по производству таковых. Вот тогда бункерный нацист 1000 раз подумал бы прежде чем использовать баллистические ракеты. Хотя в рамках будапештского меморандума в результате которого Украина разоружилась и от баллистических ракет в частности, нам страны гаранты должны предоставить именно баллистические ракеты для защиты своих территорий и населения от бункерного нациста.
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16.01.2023 23:29 Ответить
Почитайте текст меморандуму, перш ніж заявляти хто, що і кому повинен надавати!
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17.01.2023 00:11 Ответить
Верните лучше ядерное оружие, которое вы забрали, пользуясь слабостью Украины, впрочем как и московия! Вы от них не далеко ушли.
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16.01.2023 23:31 Ответить
Правильно, спешить не стоит, надо хорошо подумать что в первую очередь а шо во вторую ! А в общем и целом суки вы !
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16.01.2023 23:39 Ответить
.
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16.01.2023 23:45 Ответить
Можна було б і снігура… бідна пташка… не винна.
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17.01.2023 00:04 Ответить
Вона, доречі, чорно- червона…
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17.01.2023 00:05 Ответить
Щось із Юлі трохи списано...
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17.01.2023 00:38 Ответить
та де, це стара порхалка вже не знала як до народу ближче стати, то косу вдягне, то чоботи.
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17.01.2023 00:47 Ответить
Х-22 не баллистическая а крылатая ракета.
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16.01.2023 23:51 Ответить
Томагавки треба, а не ППО
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16.01.2023 23:54 Ответить
Дайте наступальну! Каци доки не отримають достойну піздюліну- не протрезвіють.
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17.01.2023 00:01 Ответить
Ага. Думають як допомогти. Подумать только, такая сложная задача! У них, блин, поля в Аризоне (или где там) заставлены законсервированной техникой, которую они определённо не будут использовать в ближайшем будущем (если только не будет скоро WWIII, или не начнётся замес против Мексики или Канады), а они "думают". Это не Эстония, которая последнее отдавала, или те же средние евро-страны. У Штатов-то добра завались и нет текущей угрозы сухопутной войны. А они вон как...
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17.01.2023 00:06 Ответить
А провокатори думають, як полити лайном США!
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17.01.2023 00:10 Ответить
Нихрена Патриот не словит Кинжал или С300-они летят слишком быстро А С300 у парашки как говна за бней и они их делают из полностью своих комплектующих. Пока ВСУ не сможет гасить пусковые установки С300 на территории Парашки и Белорашки-прилеты будут, и массовые . А чтобы гасить эти пусковые установки нужны Атакмс и разрешение бить по территории Парашки-Белорашки
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17.01.2023 00:41 Ответить
что вы. Это же эскалация....
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17.01.2023 01:19 Ответить
Ми самі не бажаємо нічого робити.Зніщено ракетобудування,виробництво техники,набоїв.Спитайте прем'ера - він вам доповість.Україне головне зберегти з... и б...,подилити гроши на дороги.Але то таке,головне по пріколу.Америка це чудово бачить.
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17.01.2023 09:10 Ответить
Да-мы виноваты что ничего не делали но США тоже виновата:заставила Украину отказатся от ракет средней дальности и передать их Парашке,заставила Украину отказатся от ЯО и передать его парашке. Возможно и без США наши украинские **************** всеравно продали-бы эти ракеты парашке как продали оромное количество другого оружия,но всеравно есть факт:США огромным давлением на Украину в начале девяностых заставили нас избавится от самого мощного оружия обороны-ракет средней даольности с ядерными боеголовками.
И давайьте не будем о прошлом,давайте говорить что можно сделать сейчас чтобы исправить ошибки. а Сейчас США обязанны нам передать ракеты средней дальности для нашей самообороны. Без ЯО с простыми боеголовками. У США есть моральное обязательство раз они заставили нас разоружится под свои гарантии безопасности
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17.01.2023 11:23 Ответить
Та не ППО, а дальнобійні ракети нам треба!!! З ними і ППО вже не так часто потрібні будуть. А може й зовсім непотрібні.
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17.01.2023 01:14 Ответить
Ніяке ППО не гарантує 100% успіху. ТІЛЬКИ УДАР НА УДАР. І не по прикордонним територіям.
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17.01.2023 01:19 Ответить
...а по ключевым оъектам кацапской инфраструктуры - электростанциям, подстанциям, крупным котельням, хранилищам ГСМ для "гражданского " автотранспорта и пр. и пр. и пр.
А то слишком уж эти мутанты ликуют от того, что разрушили "какляндию" в щебень и загнали "какелов" в землянки.
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17.01.2023 03:36 Ответить
Пріоритетом номер один залишається нанести ответный удар .....
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17.01.2023 01:28 Ответить
ппо не протистоїть балістичним ракетам. балістичним ракетам протистоїть ПРО!
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17.01.2023 01:38 Ответить
Тю, так треба було після 11 вересня навколо пентагону ,білого дому ітд встановити про і ппо - а не роками сотнями вбивати арабів по всьому світу.
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17.01.2023 02:30 Ответить
Укреплять ПРО и ПВО - всё равно, что дать солдату в окопе саперную лопатку и приказать отмахиваться от пуль. И бронежилет не нужен, и каска пофигу.
Чисто теоретически - возможно.
НО НЕРЕАЛЬНО.
Вот ответ на умничание ПРО супротив баллистических ракет.
Перехватывать боеголовку на последнем участке траектории - БРЕДОВАЯ ИДЕЯ.
Можно...как лопаткой от пуль. Шансов, сами понимаете - ....

Вместо этого нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожить срелкА - аэродромы стратегов, стартовые площадки ракет .
Ну и ещё - РАЗРЕШЕНИЕ стрелять.
Пока что с территории бульбостана на Киев летит всякая опасная дрянь, но "КТО-ТО" в Раде яаляется родственником бульбофюрера и строго-настрого запрещает отвечать на атаки оттуда.
ЧТООООО????
Бульбаши - нам родственники и их нельзя ******* ??????????????????
В доме твоего брата засел вражий снайпер и понемногу истребляет всю твою семью - а ты в ответ НЕ могИ?
Если они такие сябры - так нехай берут вилы и гонят кацапню со своей территории.
Иначе - ОНИ ТОЖЕ ВРАГИ.
"Братья", предоставившие свой дом в качестве пулеметного гнезда, снайперской позиции и аэродрома для обстрела Украины нам НЕ БРАТЬЯ. Кацапы им роднее.
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17.01.2023 03:33 Ответить
Рік вже пройшов, а в пердагоні думають.
Думають в бундестазику думають. НАТА думае.
Рік думають.
РОБІТ ЩОСЬ!!! НАМ ЗБРОЯ ПОТРІБНА А НЕ ВАШІ ДУМКИ.
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17.01.2023 08:42 Ответить
Ну что , тут я посмотрю говорить особо не с кем это ходячие трыпы). Но есть совет, нанимайте киллеров (своих , чужих по всему миру)и вычеслите где их семьи , прибирите их , что это го..но не размножалось а напоследок их самих , чтоб помучались сначала, и другим хто будет садиться за штурвал в назидание будет), посмотрите потом будет как пошептали в ухо)
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17.01.2023 09:21 Ответить
 
 