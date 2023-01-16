После удара по Днепру в Пентагоне думают, как помочь Украине противодействовать баллистическим ракетам: "Приоритетом номер один остается ПВО"
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Соединенные Штаты обсуждают возможность усиления противовоздушной обороны Украины средствами, которые позволяли бы противодействовать баллистическим ракетам – типа той, которой был нанесен удар по многоэтажке в Днепре 14 января.
Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"С самого начала наша военная помощь в контексте противовоздушной обороны была сосредоточена на оценках потребностей Украины в то время", – напомнил чиновник Пентагона.
Он в частности отметил, что сейчас американская сторона сосредоточена на обеспечении украинских сил ПВО снарядами к системам Hawk и "Бук", а также упомянул о передаче США и Германией систем Patriot, которые "особенно помогут в защите от баллистических ракет".
"(Мы также обсуждаем) способ, которым россияне превращают ракеты ПВО в баллистические ракеты. Мы продолжим за этим следить", - добавил Каль.
Представитель Пентагона напомнил, что уже 20 января состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.
"Приоритетом номер один остается противовоздушная оборона. На втором месте - обеспечение того, что Украина имеет достаточно бронетехники, чтобы продолжать удерживать инициативу на поле боя. Но ПВО - номер один", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Та, що атакувала будинок у Дніпрі, то х22. Вона крилата (згідно вікі), тому й доводили.
Доповідаю пану Коліну Каль:
РоZZіяни роблять ракети 48Н6ДМ 24/7, у три зміни на абсолютно непошкоджених підприємствах ВПК, у глибокому тилу РФ.
Мвють все необхідне для виробництва (повний цикл), у тому числі комплектуючі виробництва США, придбані заздалегідь. Всі логістичні ланцжки працюють день і ніч.
Забезпечні електроенергією, теплом, продуктами харчування, медичними послугами та ін.
Регулярно отримують заробітну платню.
Координати підприємств ВПК, де рашисти виробляють ракети 48Н6ДМ, легко можна знайти у коментарях на Цензорі.
И давайьте не будем о прошлом,давайте говорить что можно сделать сейчас чтобы исправить ошибки. а Сейчас США обязанны нам передать ракеты средней дальности для нашей самообороны. Без ЯО с простыми боеголовками. У США есть моральное обязательство раз они заставили нас разоружится под свои гарантии безопасности
А то слишком уж эти мутанты ликуют от того, что разрушили "какляндию" в щебень и загнали "какелов" в землянки.
Чисто теоретически - возможно.
НО НЕРЕАЛЬНО.
Вот ответ на умничание ПРО супротив баллистических ракет.
Перехватывать боеголовку на последнем участке траектории - БРЕДОВАЯ ИДЕЯ.
Можно...как лопаткой от пуль. Шансов, сами понимаете - ....
Вместо этого нужны дальнобойные ракеты, чтобы уничтожить срелкА - аэродромы стратегов, стартовые площадки ракет .
Ну и ещё - РАЗРЕШЕНИЕ стрелять.
Пока что с территории бульбостана на Киев летит всякая опасная дрянь, но "КТО-ТО" в Раде яаляется родственником бульбофюрера и строго-настрого запрещает отвечать на атаки оттуда.
ЧТООООО????
Бульбаши - нам родственники и их нельзя ******* ??????????????????
В доме твоего брата засел вражий снайпер и понемногу истребляет всю твою семью - а ты в ответ НЕ могИ?
Если они такие сябры - так нехай берут вилы и гонят кацапню со своей территории.
Иначе - ОНИ ТОЖЕ ВРАГИ.
"Братья", предоставившие свой дом в качестве пулеметного гнезда, снайперской позиции и аэродрома для обстрела Украины нам НЕ БРАТЬЯ. Кацапы им роднее.
Думають в бундестазику думають. НАТА думае.
Рік думають.
РОБІТ ЩОСЬ!!! НАМ ЗБРОЯ ПОТРІБНА А НЕ ВАШІ ДУМКИ.