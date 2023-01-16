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Великобритания (4277) война (47275) оружие (9397) танк (1937) Патрик Сандерс (4)

Помощь Украине ослабит британские войска, но она оправдана - поражение России делает нас более безопасными, - командующий армией Британии Сандерс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

challenger

Командующий британской армии генерал сэр Патрик Сандерс считает, что отправка танков и артиллерийских установок в Украину для усиления ее военных усилий страны сделает британское войско слабее.

Об этом говорится в распространенном среди военных заявлении Сандерса, с которым ознакомилось BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Командующий армией Британии отметил, что Украина найдет "должное применение" британской военной помощи, кроме того, обеспечение поражения России в войне в Украине "делает нас безопаснее".

В то же время он добавил, что жизненно важно быстро восстанавливать боеспособность армии Британии: "Нет сомнений, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против острой и длительной угрозы, которую представляет Россия, и выполнить наши обязательства перед НАТО".

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Кроме того, генерал Сандерс отмечает, что для помощи Украине в войне с Россией британская армия идет на жертвы. И хотя он считает это оправданным, призывает к большему инвестированию в британскую оборону, и отмечает, что это мнение разделяет глава Минобороны Бен Уоллес.

Напомним, 15 января в правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.
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Топ комментарии
+16
дякуємо... за кожну одиницю...
не переживайте за свою боєздатність - ми вас прикриємо!!!
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16.01.2023 23:33
+11
Василь! От поясніть мені, нафіга на острові танки якщо є суперфлот з Ясмінцями ?

Танкового бою у Британії точно не буде.
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16.01.2023 23:37
+9
.
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16.01.2023 23:41
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Правила форума Совет форумчан
Моживо....Але тим з меншою вірогідністю до Вас і до ваших союзників дійдуть неадеквати
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16.01.2023 23:32 Ответить
Та скоріше роздупляйтеся вже всі!
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16.01.2023 23:32 Ответить
а зеленский и ермак с арестовичем уже раздуплились?
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17.01.2023 07:26 Ответить
дякуємо... за кожну одиницю...
не переживайте за свою боєздатність - ми вас прикриємо!!!
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16.01.2023 23:33 Ответить
Василь! От поясніть мені, нафіга на острові танки якщо є суперфлот з Ясмінцями ?

Танкового бою у Британії точно не буде.
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16.01.2023 23:37 Ответить
ой...хто там їх зрозуміє))) а раптом знову якийсь междуусобойчик? типу "алої і білої троянди" ))))
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17.01.2023 00:17 Ответить
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17.01.2023 00:21 Ответить
Ага, "междусобойчик" в Кувейте(1990),Ираке(2003) куда Британия не одну дивизию посылала.
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17.01.2023 00:50 Ответить
так мы не про то что танки никому не нужны... а про то что на острове зачем их держать?
их же еще с острова куда-то там переправить надо (ну не по туннелю ж их гнать?)))
а для себя...ну в смысле для своих английских нужд... они на острове как бы бесполезны...
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17.01.2023 00:57 Ответить
Это даже забавно. США тоже на таком очень большом острове- зачем им танки? Но это лирика, суть в английской пословице "есть флот(пехота,авиация.пушки,танки и т.д.) и многого не происходит".
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17.01.2023 01:04 Ответить
Зараз же мова йде про захист самої Британії, а не її миротворчі дії.
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17.01.2023 00:57 Ответить
мне интересно, когда они туда танки отправляли тогда, они тоже говорили про свое ослабление??
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17.01.2023 01:11 Ответить
Тогда их было намного больше,как и вся Британская армия.
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17.01.2023 01:14 Ответить
і добре зробила !!! треба було якось заспокоїти зійшовшого з катушок диктатора хусейна !!!
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17.01.2023 06:35 Ответить
Для того щоб в разі чого підтримати союзників в світі.
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17.01.2023 01:27 Ответить
Нарешті, правильна відповідь!

Ми і є - союзники. Тому танки наші. Вони нікому зараз так не потрібні, як нам.
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17.01.2023 01:31 Ответить
Нажаль ми не маємо з Великобританією союзних договорів.Вони нас підтримують але від власної волі без зобов'язань.Нажаль.
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17.01.2023 01:36 Ответить
У Украины нет ни одного союзника,только дружественные страны,которые оказывают огромную помощь (причем в основном бесплатно).
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17.01.2023 01:50 Ответить
арестович и дерьмак никакие не союзники - а они на вершине украинской власти
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17.01.2023 07:29 Ответить
Дякуємо за техніку https://youtu.be/rZY1jUSgIPY

Вона не гірша за американську... Ще треба логістику по запчастинах до неї налагодити... Круті бронемашини!
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16.01.2023 23:33 Ответить
Мови нема -- даваите побільше заліза .
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16.01.2023 23:34 Ответить
Британія - це ж морська держава! Нафіга вам танки? ***** на танках до вас не доїде. А от ми на ваших танках Крим повернемо.
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16.01.2023 23:34 Ответить
Великобританія це глобальна держава, тому британцям потрібні саме танки, щоб брати участь у військових діях по всьому світу а не на своєму британському острові.
Як приклад, під час війни у Перській затоці проти армії Хусейна, британці воювали в Іраку саме на своїх танках Челенджер.
Хоча тоді британці були в складі багатонаціональної коаліції на чолі з США, але кожний використовував свою зброю.
США тоді використовували свої танки Абрамси, французи свої танки ЛєКлерки ну а британці Челенджери.
Не слід забувати, що у Британії є свої заморські території, де гіпотетично також можуть використовуватися їх танки Челенджери.
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17.01.2023 00:54 Ответить
Міністр оборони Британії якось зовсім не збирається ні з ким воювати, тому закликає усіх надати нам танки та не бздіти.

А ви часом не з лахти, що так за британські танки хвилюєтесь?
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17.01.2023 01:02 Ответить
Ти реально недолугий, чи прикидаєшся?
Тобі пояснив, для чого британцям танки... А ти вже в істерику впадаєш, що був не правий зі своїм питанням.
Саме ти схожий на шахту зі своєю істерикою, коли тобі пояснили логічно, що ти не правий.
Що стосується мене, то я не тільки за танки для України, а за такі види зброї які дістануть москалів навіть у їх логові за тисячи км від України.
Ріпери, Томагавки, літаки.
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17.01.2023 01:09 Ответить
Не істери, стратег та не обзивайся, бо прокляну.

Ти диви, який козел.
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17.01.2023 01:18 Ответить
Що, троль, ховаєшся під жіночою спідницею?

Іренка вусата, від тебе смердить як від звичайного кацапа.

Пішов за «русским кораблем», курва!
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17.01.2023 03:57 Ответить
Ти звідки видлізло, бісова худоба? З якої мАсковськоі помийки?
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17.01.2023 12:46 Ответить
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17.01.2023 12:57 Ответить
воно дійсно дещо недолуге і дуже воняє якщо торкнутись
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17.01.2023 02:47 Ответить
Це знову ти, смердючий пєдік? Ти мене довго ще будеш переслідувати та принижувати? Ти вважаєш, що я буду терпіти від якогось бота подїбне і тобі за це нічого не буде?
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17.01.2023 12:48 Ответить
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17.01.2023 13:09 Ответить
Пшел отседова, свежевыпеченый!
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16.01.2023 23:49 Ответить
Піздуй звідси, мразота кацапська, сраний провокаторе!
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16.01.2023 23:51 Ответить
Вот только плакать не надо, господин генерал. В Вашем Содружестве наций больше 50 государств. Или они ваши союзники только "на бумаге"
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16.01.2023 23:40 Ответить
У Британії штук 250 танків усього.
Подякуйте за те що дають!
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16.01.2023 23:58 Ответить
На колени встать не надо? И ты точно считаешь, что Британия пропадет без 10 танков?
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17.01.2023 05:19 Ответить
Просрали своє, різали на брухт літаки, продавали паруасам бронетехніку зі зберігання, по 20 тисяч баксів, та автомати за 16 баксів, роками знищували власну армію, а тепер не знайшли нічого кращого, ніж бикувати перед Великобританією!
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17.01.2023 11:13 Ответить
Ось тільки не потрібно плакати, Frol Fedoroff, що в Україні танків немає. А хто заважав Україні профінансувати ті ж самі "Оплоти", які не по ттх парктично аналог британським?
Краще подякуйте, що взагалі їх так швидко дають нам! Головне почали давати - далі будуть ще, я впевнений в цьому!
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17.01.2023 00:35 Ответить
телефон скинуть? там помогут ...
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17.01.2023 01:43 Ответить
«А хто заважав Україні профінансувати «Оплоти» - це вже нагадує «а хдє ви билі, кагда восємь лєт дамбілі бамбас». З однієї методички.
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17.01.2023 01:49 Ответить
Дуру не вмикай. Ти розумієш про що я, як і оте вище кому я написав за кого ти заступилася. По факту можу на пальцях роз'яснити бо бачу не зрозуміла - не потрібно хейтити захід за "мало_дали " чи щось подібне! Зрозуміло чи більше написати бо немає часу одне й те саме розтулмачувати?!
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17.01.2023 05:03 Ответить
Это кто "оно". Тупорылое дерьмо, без минуты час на форуме. Ты никто и звать тебя никак.
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17.01.2023 05:21 Ответить
.
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16.01.2023 23:41 Ответить
Поки Великобританія розвивала озброєння щоб зміцнити свою країну, наші чинуші все крали і крали, а армія завжди почекає, не обов'язкова витрати. Як їм з цим зараз живеться, на їх ж совісті ж стільки загиблих. Всяким порохам, зеленський, ющинкам і т.д.
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16.01.2023 23:44 Ответить
за пороха улыбнуло
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16.01.2023 23:46 Ответить
Велика подяка Великобританії!
Перша країна, яка надала нам допомогу!
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16.01.2023 23:50 Ответить
Я теж симпатизую Британії. Вони багато роблять. Дяка їм за це.Але не варто перебільшувати.
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16.01.2023 23:58 Ответить
В чому перебільшення?
Вони могли взагалі ніфіга нам не давати.
Британія не дуже ******** лізти у чужі справи: могли обмежитися заявою, що вони за мир у всьому світі і рекомендацією сідати за стіл переговорів!
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17.01.2023 00:00 Ответить
Крім лінії НАТО, Британія найближчий союзник США. Без погодження, на жаль, не робили би цього, !!! але явно проявлять ініціативу. Хто попереджав і надавав зброю літаками ми пам'ятаємо.
Взагалі я впевнений, що це узгоджені дії альянсу (США-Британія), приклад «Шольцу, «тест» московитам.
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17.01.2023 00:07 Ответить
п.с. А ініціативні в тому числ через те що є стратегічні плани в ЄС, тим паче Німеччина самоусунулася від лідерства.
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17.01.2023 00:08 Ответить
Сядуть. Коли орда мутантiв окупує Лондон, Манчестер, Лiверпуль i Бiрмiнгем.
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17.01.2023 03:15 Ответить
Навпаки, ця допомога значно посилить захист Британії зі сходу від пітекантропів, як і всього ЄС.
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16.01.2023 23:51 Ответить
Спірний нарратив: мілійони цих "жертв крАвАвага режима" вже у ЄС і підтягуються ті, кого Ердоган з Туреччини вигнав.
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16.01.2023 23:56 Ответить
Танки не для тарганів.
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17.01.2023 00:32 Ответить
Об'ява:
"Хочу познайомитись з Путіним".
(Баба Поразка)
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17.01.2023 00:03 Ответить
Ву вот не нужго вешать лапшу. Рашка не способна высадить большой десант+тяжелую технику на Британию-у рашки нет достаточного количесва кораблей самолетов и прочего. Как и другие страны тоже не способны кроме разве что США. По-хорошему эти танки Великобритании не очень-то и нужны)))) Как и у США нет ни одного потенциального врага(рашка и Кетай) которые способны высадить массовый десант на территории США. Нахрена Американцвам столько танков САУ,дальнобойной арты и БТРов-я не пойму-они что Канадцев или Мексиканцев боятся?))))) Ну хорошо Американцы не хотят давать сложные и дорогие Абрамсы-так пусть дадут САУ 155 мм которых у них ТЫСЯЧИ штук Пусть дадут Хоуки чтобы мы сбивали ВСЕ в своем аоздушном пространстве ну и обязательно Атакмс -без них обойтись не получится. Слава Британии. США тоже слава но мЕНЬШЕ-слишком сцикливые потомучто
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17.01.2023 00:30 Ответить
У вас якісь комуністичні замашки.У вас багато дайте нам навіщо вам стільки? Тут політика і власні інтереси перш за все.Так і повинно бути.
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17.01.2023 01:33 Ответить
Думаю, что США, Германия и др. когда-то непосредственно включатся в боевые действия.
США в результате лишиться негатива от Вьетнамской войны, а Германия получит удовлетворение.
А то две нацистские страны в 1945 году получили разный результат для себя. Германия повержена, а козлостан, который до сих пор нацистский, до сих пор кичится ролью победителя.
Финны включатся, вернув себе территории отнятые козлостаном.
Япония наверно тоже заберет Курилы.
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17.01.2023 00:34 Ответить
Руку смени,мечтатель. Мозоли натрёшь.
Пуйло имеет столько бабла, что давно скупил ВСЕ правительства - от премьеров до уборщиц.
Поэтому никто никуда не включится, а боевые действие возможны только между собой , возле окошка кассы, где кремляди выдают им зарплату.
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17.01.2023 03:12 Ответить
Не ослабить, навпаки, дасть вам час краще підготуватися, якщо не будете "к шашличкам готуватися", але ви абсолютно точно такої х..ні не утнете.
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17.01.2023 00:41 Ответить
Якось один армянський експерт за запитання "чому захід дає Україні так мало зброї" відповів: Те, що у західних постачальників є в запасі на цілий рік, ви використовуєте за два-три дні"
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17.01.2023 00:43 Ответить
українці! скинемося на захист велікоБрітанії??? А то вона ослаБлять почала
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17.01.2023 00:47 Ответить
Во-во ! Это так и называется : ОСЛАБЛЯЦЦТВО.
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17.01.2023 03:07 Ответить
Помощь Британии - Украине, сделает сильнее обе страны.
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17.01.2023 00:47 Ответить
також бритам ніхто не заважає продовжувати виробляти нову свою зброю, бо на них ніхто не напав і не бомбить їх військові об'єкти....
також Україна воює не просто проти мосКАЛів, а проти однієї з найбільш технічно оснащених армій СВІТУ!!! тому утилізація їх армії робить світ на порядки спокійнішим!!
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17.01.2023 01:36 Ответить
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17.01.2023 02:25 Ответить
Саботирует, падлюка.
Конгресс ему не указ.
А срок подписанного ленд-лиза истекает в мае.
Слишком щедро платит пуйло за эту "нерешительность" и "осторожность", как бы не разозлить вовачьку и не вызЬвать эскалацею.
А то кремляди могут и из списка на зарплату вычеркнуть.
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17.01.2023 03:06 Ответить
1. « Вяликий і страшний» *****, «який скупив уряди усіх країн»
вже програв цю війну.
І він це відчуває своїй дупою.

2. Україна переможе. Це не буде швидка Перемога, але при підтримці Заходу вона буде остаточна та яскрава.
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17.01.2023 03:47 Ответить
После войны с Украиной от мавзолейных Шизофреников мало что останется....им уродам будет не до войн....👽💀☠️👽💀☠️👹🦍👺
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17.01.2023 02:57 Ответить
"15 января в правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90. Источник: https://censor.net/ru/n3393770"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Доки Сонце зiйде - роса очi виїсть (С)
Эти твари должны "планировать" в окопах на "нулях".
Тогда и планы будут реалистичными, а не по капле в месяц из пипетки, и исполнение их пошустрее.
********* скупил их всех с кишками и какашками, чтобы ковыряли в *опах и "планировали" дать эту дюжину танков, и когда - через неделю или после гибели последнего украинского солдата.
Им, падлюкам, позарез хочется схлестнуться с этими мутантами САМИМ, а для этого "низзя "уменьшать абаронаспасобнасть Вяликабретании"
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17.01.2023 03:03 Ответить
Респект Великою Брітаніі!

Щира та відверта позіція.

Роль Великобританії неоціненна.

Це вона перша із країн Заходу кинула відкритий виклик ***** та підтримала Україну.

Германия та Франція повинні брати приклад.

Разом до Перемоги!
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17.01.2023 03:32 Ответить
Брити, як завжди, на висоті. Світ багато втратив від Другої Світової що призвела до кінця Британської Імперії.
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17.01.2023 05:27 Ответить
Добре ляпати язьіком споглядаючи реаліті-шоу по тв/нету
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17.01.2023 07:37 Ответить
https://youtu.be/XG7t7WeoRQ8...

Хроника мавзолейных Шизофреников...
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17.01.2023 07:53 Ответить
Дякую від щірого серця Британії!
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17.01.2023 07:55 Ответить
https://youtu.be/qWybEF8VB_s...

Передача Британии вооружений Украине.. полная версия...
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17.01.2023 07:57 Ответить
Великий уклін і шире дякуемо Британцям за допомогу,НО коли світ зрозуміе поки бал править сатана,миру в світі НЕБУДЕ!
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17.01.2023 10:54 Ответить
 
 