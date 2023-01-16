Помощь Украине ослабит британские войска, но она оправдана - поражение России делает нас более безопасными, - командующий армией Британии Сандерс

Командующий британской армии генерал сэр Патрик Сандерс считает, что отправка танков и артиллерийских установок в Украину для усиления ее военных усилий страны сделает британское войско слабее.

Об этом говорится в распространенном среди военных заявлении Сандерса, с которым ознакомилось BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Командующий армией Британии отметил, что Украина найдет "должное применение" британской военной помощи, кроме того, обеспечение поражения России в войне в Украине "делает нас безопаснее".

В то же время он добавил, что жизненно важно быстро восстанавливать боеспособность армии Британии: "Нет сомнений, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против острой и длительной угрозы, которую представляет Россия, и выполнить наши обязательства перед НАТО".

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Кроме того, генерал Сандерс отмечает, что для помощи Украине в войне с Россией британская армия идет на жертвы. И хотя он считает это оправданным, призывает к большему инвестированию в британскую оборону, и отмечает, что это мнение разделяет глава Минобороны Бен Уоллес.

Напомним, 15 января в правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.