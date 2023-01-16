Помощь Украине ослабит британские войска, но она оправдана - поражение России делает нас более безопасными, - командующий армией Британии Сандерс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий британской армии генерал сэр Патрик Сандерс считает, что отправка танков и артиллерийских установок в Украину для усиления ее военных усилий страны сделает британское войско слабее.
Об этом говорится в распространенном среди военных заявлении Сандерса, с которым ознакомилось BBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Командующий армией Британии отметил, что Украина найдет "должное применение" британской военной помощи, кроме того, обеспечение поражения России в войне в Украине "делает нас безопаснее".
В то же время он добавил, что жизненно важно быстро восстанавливать боеспособность армии Британии: "Нет сомнений, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против острой и длительной угрозы, которую представляет Россия, и выполнить наши обязательства перед НАТО".
Кроме того, генерал Сандерс отмечает, что для помощи Украине в войне с Россией британская армия идет на жертвы. И хотя он считает это оправданным, призывает к большему инвестированию в британскую оборону, и отмечает, что это мнение разделяет глава Минобороны Бен Уоллес.
Напомним, 15 января в правительстве Великобритании подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.
Пожалуйста, подождите...
не переживайте за свою боєздатність - ми вас прикриємо!!!
Танкового бою у Британії точно не буде.
их же еще с острова куда-то там переправить надо (ну не по туннелю ж их гнать?)))
а для себя...ну в смысле для своих английских нужд... они на острове как бы бесполезны...
Ми і є - союзники. Тому танки наші. Вони нікому зараз так не потрібні, як нам.
Вона не гірша за американську... Ще треба логістику по запчастинах до неї налагодити... Круті бронемашини!
Як приклад, під час війни у Перській затоці проти армії Хусейна, британці воювали в Іраку саме на своїх танках Челенджер.
Хоча тоді британці були в складі багатонаціональної коаліції на чолі з США, але кожний використовував свою зброю.
США тоді використовували свої танки Абрамси, французи свої танки ЛєКлерки ну а британці Челенджери.
Не слід забувати, що у Британії є свої заморські території, де гіпотетично також можуть використовуватися їх танки Челенджери.
А ви часом не з лахти, що так за британські танки хвилюєтесь?
Тобі пояснив, для чого британцям танки... А ти вже в істерику впадаєш, що був не правий зі своїм питанням.
Саме ти схожий на шахту зі своєю істерикою, коли тобі пояснили логічно, що ти не правий.
Що стосується мене, то я не тільки за танки для України, а за такі види зброї які дістануть москалів навіть у їх логові за тисячи км від України.
Ріпери, Томагавки, літаки.
Ти диви, який козел.
Іренка вусата, від тебе смердить як від звичайного кацапа.
Пішов за «русским кораблем», курва!
Подякуйте за те що дають!
Краще подякуйте, що взагалі їх так швидко дають нам! Головне почали давати - далі будуть ще, я впевнений в цьому!
Перша країна, яка надала нам допомогу!
Вони могли взагалі ніфіга нам не давати.
Британія не дуже ******** лізти у чужі справи: могли обмежитися заявою, що вони за мир у всьому світі і рекомендацією сідати за стіл переговорів!
Взагалі я впевнений, що це узгоджені дії альянсу (США-Британія), приклад «Шольцу, «тест» московитам.
"Хочу познайомитись з Путіним".
(Баба Поразка)
США в результате лишиться негатива от Вьетнамской войны, а Германия получит удовлетворение.
А то две нацистские страны в 1945 году получили разный результат для себя. Германия повержена, а козлостан, который до сих пор нацистский, до сих пор кичится ролью победителя.
Финны включатся, вернув себе территории отнятые козлостаном.
Япония наверно тоже заберет Курилы.
Пуйло имеет столько бабла, что давно скупил ВСЕ правительства - от премьеров до уборщиц.
Поэтому никто никуда не включится, а боевые действие возможны только между собой , возле окошка кассы, где кремляди выдают им зарплату.
також Україна воює не просто проти мосКАЛів, а проти однієї з найбільш технічно оснащених армій СВІТУ!!! тому утилізація їх армії робить світ на порядки спокійнішим!!
Конгресс ему не указ.
А срок подписанного ленд-лиза истекает в мае.
Слишком щедро платит пуйло за эту "нерешительность" и "осторожность", как бы не разозлить вовачьку и не вызЬвать эскалацею.
А то кремляди могут и из списка на зарплату вычеркнуть.
вже програв цю війну.
І він це відчуває своїй дупою.
2. Україна переможе. Це не буде швидка Перемога, але при підтримці Заходу вона буде остаточна та яскрава.
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Доки Сонце зiйде - роса очi виїсть (С)
Эти твари должны "планировать" в окопах на "нулях".
Тогда и планы будут реалистичными, а не по капле в месяц из пипетки, и исполнение их пошустрее.
********* скупил их всех с кишками и какашками, чтобы ковыряли в *опах и "планировали" дать эту дюжину танков, и когда - через неделю или после гибели последнего украинского солдата.
Им, падлюкам, позарез хочется схлестнуться с этими мутантами САМИМ, а для этого "низзя "уменьшать абаронаспасобнасть Вяликабретании"
Щира та відверта позіція.
Роль Великобританії неоціненна.
Це вона перша із країн Заходу кинула відкритий виклик ***** та підтримала Україну.
Германия та Франція повинні брати приклад.
Разом до Перемоги!
Хроника мавзолейных Шизофреников...
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